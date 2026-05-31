Raquel es electricista y autónoma en España: "Todavía me preguntan cuándo voy a buscarme un trabajo de verdad"

Cada vez son más mujeres las que se adentran en sectores laborales tradicionalmente ocupados por hombres, y algunas de ellas llevan mucho tiempo ejerciendo profesiones manuales en minoría, como es el caso de Raquel, que lleva más de dos décadas trabajando como electricista.

La española, que atesora 25 años de experiencia en el sector, asegura que "todavía me preguntan cuándo voy a buscarme un trabajo de verdad", recordando que una buena parte de los prejuicios sobre las mujeres en este tipo de oficios no han cambiado con el paso del tiempo.

Raquel disfruta de su profesión de electricista junto a su marido, con quien dirige su empresa. Sin embargo, habitualmente se encuentra con personas que se refieren a ella como quien ayuda a su pareja. "No se refieren a mí como la oficial", destaca.

Pocas mujeres electricistas

La historia de Raquel muestra la realidad del sector de la construcción en España, en el que apenas hay presencia de mujeres. Aunque cada vez hay más presencia femenina en el sector, alcanzando cifras récord en 2025, aún representan solo un 11,5% del total de trabajadores.

A pesar de que ha crecido la presencia de mujeres en el sector, en oficios técnicos como los de electricista o fontanero, aún lo hace de forma muy lenta. De hecho, es complicado encontrar perfiles que tengan una trayectoria tan consolidada como la suya.

Raquel trabaja junto a su marido y conoce muy bien las dificultades que ha tenido que enfrentar para abrirse camino en un entorno tradicionalmente masculino. "Mi marido y yo somos autónomos y tenemos una empresa, pero no hay mujeres electricistas. No porque no queramos, es que no conocemos a nadie que se dedique a lo mismo que yo", comenta.

En su caso, se vio atraída por este oficio desde que era muy joven, ya que creció rodeada del mundo de la construcción. Confiesa que siempre le gustaron los trabajos manuales y por este motivo decidió abrirse camino en el sector.

Su carrera, no obstante, se ha visto condicionada por la conciliación, y es lo que ha hecho que, aunque lleva 25 años en la profesión, lo ha hecho de forma interrumpida, ya que ha tenido tres hijos y tuvo que detener su oficio varios meses. Pese a todo, nunca se planteó abandonar un trabajo con el que se siente plenamente identificada.

Raquel ha confesado que acceder al sector no le resultó demasiado complicado, pero sí ha tenido que lidiar con comentarios y actitudes que cuestionaban su capacidad profesional. "He aguantado comentarios de clientes que no me veían válida por el simple hecho de ser mujer y 'débil'", confiesa.

Falta de relevo generacional

El sector de la construcción atraviesa un momento delicado en España, donde existe una clara falta de relevo generacional, hasta el punto de existir un déficit estimado de unos 700.000 trabajadores. Más del 55% de los trabajadores superan los 45 años y las empresas tienen serias dificultades para encontrar mano de obra cualificada.

Al mismo tiempo, el empleo femenino avanza con lentitud, y en 2025 hubo 12.200 mujeres que se formaron en trabajos vinculados con la construcción y las instalaciones técnicas. Raquel quiere visibilizar su labor y mostrar que las mujeres pueden ser parte de estos oficios.

Actualmente, el 90% de los trabajadores tiene más de 30 años, con apenas un 10,8% de los trabajadores del sector que se encuentran por debajo de esta edad. El 67,2% se sitúa entre los 30 y los 54 años, mientras que el 22% restante supera los 55 años, por lo que podrían jubilarse a lo largo de la próxima década.

Estos datos reflejan el avance de la construcción hacia una transformación tecnológica sin precedentes, en la que además existe un déficit de relevo generacional suficiente como para poder responder a las demandas del mercado.

A ello se suma la falta de trabajadores cualificados, lo que supone una dura amenaza tanto para solucionar los problemas de vivienda como para poder construir y asegurar un adecuado mantenimiento de las principales infraestructuras que necesita el país.

Esta situación también visibiliza la existencia de un problema estructural. La escasez de jóvenes interesados en el sector coincide con un momento de cambio profundo, donde la digitalización, la sostenibilidad y la innovación redefinen la actividad constructiva. Sin embargo, el sector no logra atraer el talento necesario para liderar esta transición.

El gran reto del sector

La falta de profesionales no solo tiene influencia en el número de proyectos que se pueden llevar a cabo, sino que la dificultad para poder encontrar perfiles cualificados limita la capacidad de innovación y ralentiza una adopción de nuevas tecnologías que es clave para poder mejorar la eficacia y sostenibilidad de las obras.

La falta de talento se ha convertido en un gran desafío, lo que merma de manera considerable la competitividad existente en el sector. Hoy en día, las empresas se encuentran con cada vez mayores dificultades para poder captar talento con perfiles híbridos que puedan combinar conocimientos técnicos con habilidades digitales y de gestión.

Todo ello tiene grandes consecuencias, como son retrasos en los proyectos de construcción, una menor calidad en la ejecución y dificultades para la implementación de herramientas innovadoras que están revolucionando el sector a nivel global.

Ante este panorama, la industria demanda la puesta en marcha de medidas que ayuden a la hora de poder fomentar la apuesta de las nuevas generaciones por el sector.