Mara, agricultora: "Me dicen que no pueden dar de comer a sus hijos, les doy trabajo y después no aparecen"

El sector agrario en España representa cerca del 4 % del empleo total y da trabajo a aproximadamente 750.000 personas. Se trata de una actividad que históricamente ha sido uno de los pilares económicos del país y que, pese a los desafíos que afronta, continúa actuando como un importante colchón para miles de familias.

Un sector que tiene que lidiar constantemente con el aumento de los costes de producción, la sequía, la competencia exterior o la falta de relevo generacional, pero que continúa ofreciendo estabilidad laboral, oportunidades de empleo y una fuente de ingresos esencial en numerosas zonas rurales.

Sin embargo, a pesar de las dificultades para encontrar trabajadores en este sector, algunos profesionales agrícolas aseguran enfrentarse a una situación especialmente paradójica y frustrante.

De esto habla en uno de sus vídeos precisamente Mara, una agricultora que comparte su día a día en el campo a través de TikTok y que recientemente denunciaba una práctica que asegura, lleva años observando en sus explotaciones agrarias.

La agricultora explica que recibe con frecuencia mensajes de personas que le piden trabajo alegando una situación económica y personal complicada. "Hay gente que me escribe para trabajar y me dicen que necesitan trabajo, que no tengo para comprarles el material a los niños, no tengo para darles de comer a los niños o no tengo para pagar el alquiler y demás", relata.

Según explica, cuando necesita incorporar personal intenta dar prioridad precisamente a aquellas personas que aseguran encontrarse en una situación más complicada. "Cuando me hace falta alguien para trabajar tiro de estas personas, miro a ver a quién le puede hacer más falta y tiro primero de estas personas para contratarlas", afirma.

Mara asegura que, antes de formalizar la contratación, informa de las condiciones laborales y trata de ofrecer cierta flexibilidad para facilitar la conciliación. "Les escribo, les doy condiciones, me dicen que les interesa y que están de acuerdo, les doy facilidades para que puedan adaptar sus horarios si tienen niños o por si quieren aprovechar a hacer otro tipo de trabajo por la tarde"

Sin embargo, sostiene que el resultado suele ser muy distinto al esperado. "Me dicen que sí, les digo el día y ese día espero a esas personas y no me aparecen", lamenta. Una situación que, según cuenta, no es algo puntual ni reciente. "Me ha pasado no ahora, con la gente desde que tengo los invernaderos", asegura.

Más allá de la ausencia de los candidatos, lo que más le molesta es la falta de comunicación. "Lo que más feo me parece es que después de que supuestamente te haga falta, no es solo que no aparezcan, es que tampoco te escriben para decirte que no pueden ir. No aparecen y punto", critica.

"No quieren madrugar o pasar calor"

La agricultora también pone el foco en las consecuencias que este comportamiento tiene para otras personas que sí podrían estar interesadas en el puesto. "Otras personas a las que también les haga falta ese trabajo pierden también esa oportunidad a causa de esta gente que te dice que sí y que después no vienen a trabajar".

"Me creo que no tengas trabajo y que no estés trabajando porque la gente trabajadora la mayoría tienen trabajo. Gente así no tienen trabajo porque supongo que harán lo mismo en otros trabajos", afirma.

Aunque reconoce que desconoce los verdaderos motivos concretos de cada caso, concluye: "No quieren madrugar o no quieren pasar calor o no quieren pasar dolores o no lo sé... pero hay gente para todo".