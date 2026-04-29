Los chefs coinciden: los guisantes de bote no se mejoran con jamón; se hacen con 3 huevos, 2 zanahorias y mayonesa

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Preparar una ensalada es una opción saludable y sencilla de poder disfrutar de un buen almuerzo en cualquier momento y lugar. Existen infinidad de preparaciones que se pueden elaborar, pero en este caso Jordi Roca, chef Michelin, tiene claro cuál es la mejor opción.

El reconocido cocinero catalán explica que la mejor ensalada se prepara con guisantes de bote, tres huevos y zanahoria rallada, junto a otros ingredientes habituales que podemos encontrar en nuestro hogar y que son fáciles de conseguir.

Se trata de una receta que se convierte en una opción rápida, fresca y muy cremosa a la que es difícil resistirse. Siguiendo sus indicaciones, se puede preparar esta ensalada sin problemas y con un resultado excepcional.

Ingredientes de la ensalada cremosa de guisantes y zanahoria 1 lata de guisantes (280 g), escurridos

3 huevos cocidos

2 zanahorias medianas

2 cucharadas soperas de mayonesa

1 diente de ajo

1 cucharadita de sal

Una pizca de pimienta negra

Perejil (al gusto)

Cebollino (al gusto) Paso 1 Pela y ralla las zanahorias hasta obtener una textura fina. Paso 2 Corta los huevos cocidos en tiras y después en cubos pequeños. Paso 3 Escurre bien los guisantes y añádelos a un bol grande. Paso 4 Incorpora al bol la zanahoria rallada y los huevos cocidos. Paso 5 Añade el ajo triturado, la sal, la pimienta, el perejil y el cebollino picados. Paso 6 Agrega las dos cucharadas de mayonesa. Paso 7 Mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes y obtener una textura homogénea. Paso 8 Sirve y disfruta como plato ligero o guarnición.

Guisantes en conserva

En el terreno de la cocina práctica y sabrosa, las conservas de guisantes se han consolidado como una de las mejores opciones a las que poder recurrir. Se trata de un auténtico tesoro verde que aporta color a los platos, pero que también es una excelente fuente de nutrientes.

Existen distintos motivos de peso para poder optar por los guisantes en conserva por delante de otras opciones, siendo uno de ellos el de disfrutar de disponibilidad todo el año. No importa la temporada, ya que con las conservas de guisantes siempre se tendrá el ingrediente listo para usar.

También supone un ahorro de tiempo, de manera que ya no hay que invertir el tiempo en pelar, cocer o esperar, sino que es suficiente con abrir el bote, escurrir y agregar los ingredientes a la receta.

Por otro lado, los guisantes en conserva permiten una conservación óptima, de forma que los guisantes mantienen su textura, sabor y propiedades durante meses sin problema. Tampoco hay que olvidar esa extraordinaria versatilidad culinaria, pudiendo utilizarse tanto en ensaladas como en guisos, arroces, tortillas, cremas y otros acompañamientos.

Aunque se consuman en conserva, siguen siendo una excelente fuente de fibra, proteínas vegetales y vitaminas como la C y la K. También aportan minerales como magnesio, hierro y potasio, y al tratarse de un alimento con bajo índice glucémico, ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Como decimos, son un alimento ideal para usar en ensaladas frías junto a atún, mayonesa, maíz y otros ingredientes, pero también en paellas y arroces caldosos, en triturados para preparar una crema suave y ligera, o como guarnición salteada con jamón o cebolla.

De esta manera, para quienes buscan un producto que combine nutrición, sabor y practicidad, las latas de guisantes son una opción perfecta, un imprescindible que no puede faltar en ninguna despensa.

Usos culinarios

Como decimos, los guisantes son muy versátiles, por lo que se pueden usar de infinidad de maneras diferentes, siendo algunos de sus usos más destacados los siguientes:

Ensaladas y entrantes: mezclados en ensaladas de arroz, pasta, o con atún, maíz y mayonesa, entre otros, además de ser usados para preparar hummus de guisantes.

mezclados en ensaladas de arroz, pasta, o con atún, maíz y mayonesa, entre otros, además de ser usados para preparar hummus de guisantes. Salteados: un clásico es el salteado con ajo, jamón y huevo, pero se pueden usar otras variantes con tocino, anchoas o chorizo.

un clásico es el salteado con ajo, jamón y huevo, pero se pueden usar otras variantes con tocino, anchoas o chorizo. Cremas y sopas: los guisantes en conserva pueden ser utilizados como crema suave junto a patata y caldo o base de velouté, ofreciendo un gran sabor al mismo tiempo que aportan todos sus beneficios nutricionales.

los guisantes en conserva pueden ser utilizados como crema suave junto a patata y caldo o base de velouté, ofreciendo un gran sabor al mismo tiempo que aportan todos sus beneficios nutricionales. Arroces y pastas: es muy habitual incluirlos en risottos, paellas y en pastas como acompañamiento de los tortellini.

Para mejorar su sabor, se recomienda escurrirlos bien y saltearlos con mantequilla o aceite de oliva virgen extra, que les aporta untuosidad.