Paloma Martín, joven española: "Si un jubilado no necesita su pensión, que renuncie a ella; no seamos egoístas"

Uno de los temas que mayor debate genera en la sociedad actual tiene que ver con las pensiones de jubilación, donde hay opiniones enfrentadas entre quienes defienden su cobro y los jóvenes que consideran que se ven perjudicados por las medidas puestas en marcha desde el Gobierno en los últimos años.

En este sentido, la responsable de Lideremos Madrid, Paloma Martín, ha pasado por el programa laSexta Xplica, donde ha protagonizado un duro enfrentamiento con el economista Javier Díaz-Gimenez al hablar de las pensiones.

La joven española ha criticado la situación que atraviesan los jóvenes en el terreno económico y laboral, así como en el acceso a la vivienda, que es cada vez más compleja, impidiendo que muchos tengan posibilidad de independizarse.

Durante su intervención ha hecho una propuesta que ha generado cierta polémica: "Si un jubilado no necesita su pensión, que renuncie a ella. No seamos egoístas, miremos por todos", unas palabras que no han dejado indiferente a nadie.

Los presentes han mostrado su rechazo a estas palabras y se han posicionado en contra. En el caso de Javier Díaz, se mostró incrédulo, mientras que otros se pronunciaban muy contrarios a esta posición. Pese a todo, Paloma asegura que esta situación no va de "abuelos contra nietos, sino de pasado contra futuro", y les pide ayuda porque "el pacto social está roto".

Medidas para ayudar a los jóvenes

Paloma Martín ha empezado su intervención en el programa visiblemente molesta por el simple hecho de que los jóvenes tengan que cargar con un sentimiento de culpabilidad cada vez que las generaciones anteriores hablan del esfuerzo que tuvieron que hacer.

Al respecto, es clara a la hora de asegurar que nadie lo pone en duda, pero sí que critica que se esté poniendo el foco en la culpabilidad de los jóvenes. En su opinión, la clave está en que, en la época de sus abuelos y padres, la gente que menos se esforzaba "también podía tener un coche, una casa y una familia", algo que "a día de hoy no pasa", se lamenta.

En este sentido, ha puesto el foco en que los salarios llevan 25 años estancados en comparación con lo que se ha encarecido la vida. Paloma Martín asegura que antes con un sueldo vivía una familia, mientras que actualmente "con dos no llegamos a fin de mes".

Esto demuestra la gran dificultad de la sociedad actual para poder acceder a una vida similar a la de generaciones pasadas. En su intervención, también ha hecho otras declaraciones que han generado cierta tensión entre los presentes.

Estas se referían a las críticas a que, a pesar de que las generaciones anteriores hicieron cosas por dejar "un mejor país" para el futuro, "no ha salido bien, seamos realistas". Sin embargo, no todos se encuentran afines a este pensamiento.

De hecho, Javier le ha replicado indicando "¿Cómo que no ha salido bien?", y ha lamentado que no haya "un túnel del tiempo" para que Paloma pueda ver de primera mano cómo era España hace 20 o 50 años. "Que te lo cuenten los mayores que lo han vivido", le indicó.

Paloma Martín también aprovechó su paso por el programa para criticar a quienes tienen varios inmuebles en propiedad, pero en lugar de poner el alquiler a un precio real de mercado, lo ponen más caro, instándoles a que los bajen: "Empezad a bajar los alquileres", ha exigido.

Por último, ha pedido a la ciudadanía que vote "por todos", porque en caso contrario asegura que las cosas no van a funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que, en su opinión, el Estado del Bienestar está "completamente roto", y que la deuda del país alcanza el 100% del PIB, "y si tenemos en cuenta los pasivos de las pensiones, un 600%".

40 años para igualar la renta sénior

A lo largo de los últimos años ha surgido un sentimiento de discriminación generacional en los jóvenes ante las dificultades económicas que sufren muchos de ellos. Existen distintos factores que juegan en su contra, como son el alto coste de la vida, los bajos salarios y las subidas de impuestos y cotizaciones.

El resultado de todo ello supone que los ingresos a final de mes resultan insuficientes para poder desarrollar su proyecto vital. Ahora, un nuevo estudio realizado por Fedea y la Fundación Mapfre muestra datos especialmente llamativos.

De acuerdo al mismo, los jóvenes en la actualidad tienen que esperar hasta los 38 años de media para poder tener unos ingresos equivalentes a los que tienen las personas jubiladas. Los que actualmente tienen casi años generan unos ingresos brutos anuales ligeramente superiores a los 33.000 euros anuales.

Sin embargo, de esta cuantía, tienen que pagar más de 12.000 euros al año en impuestos y cotizaciones sociales. El resultado de todo ello es que los ingresos netos se sitúan en unos 20.800 euros per cápita, al mismo nivel que la media de personas que tienen 66 años o más.

En el caso de mantenerse las diferencias actuales en el tiempo, un joven que entre hoy en día al mercado laboral con unos 25 años tendrá que esperar a 2040 para aspirar a tener los mismos ingresos que los mayores de media. Es decir, tendrá que trabajar a lo largo de 14 años para poder cerrar la brecha de ingresos con quienes ya se han retirado.