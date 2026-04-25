Confirmado por el Gobierno: los funcionarios trabajarán 35 horas menos a la semana a partir de abril de 2026

La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Gtres

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno y sindicatos han acordado reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales a partir de abril de 2026. La medida beneficiará a entre 220.000 y 246.000 empleados públicos, sin recortes salariales. Cada organismo deberá reorganizar turnos y horarios para aplicar la reducción sin afectar la atención ciudadana. El acuerdo incluye por primera vez a colectivos como personal penitenciario, sanitario y educativo, mediante pactos específicos según sus necesidades.

La jornada laboral de los funcionarios da un giro importante en España. Tras años de negociación, la Administración General del Estado (AGE) se prepara para aplicar una reducción de horario que afectará a miles de empleados públicos en todo el país.

A partir de abril, y previsiblemente tras la Semana Santa, el Gobierno activará la jornada de 35 horas semanales. Esto supone trabajar dos horas y media menos que hasta ahora, sin que haya cambios en el salario.

El acuerdo, cerrado con los principales sindicatos, marca un antes y un después en la organización del trabajo público y reabre el debate sobre la conciliación y la eficiencia en la Administración.

Reducción histórica de la jornada

La medida ha sido impulsada por el Gobierno y negociada con organizaciones como UGT, CCOO y CSIF.

El acuerdo establece la reducción de la jornada semanal hasta las 35 horas, lo que en la práctica implica recortar dos horas y media respecto al horario actual.

Esta nueva organización del tiempo de trabajo se aplicará a la Administración General del Estado, incluyendo ministerios, organismos públicos y entidades vinculadas.

Las estimaciones varían, pero el impacto será amplio. Desde el Ejecutivo se calcula que beneficiará a unos 220.000 empleados, mientras que los sindicatos elevan la cifra hasta cerca de 246.000.

Uno de los puntos clave es que la medida no tendrá impacto en las retribuciones. Es decir, los funcionarios mantendrán su salario actual pese a trabajar menos horas.

Cómo se aplicará

La implantación no será automática ni uniforme. Cada organismo deberá adaptar su funcionamiento para encajar la nueva jornada sin afectar al servicio público.

Esto implica reorganizar turnos, ajustar plantillas y redefinir horarios. El objetivo es garantizar que la atención a la ciudadanía no se resienta.

Además, el acuerdo incluye a colectivos que en anteriores negociaciones habían quedado fuera. Es el caso de personal de instituciones penitenciarias, sanitario o educativo.

En estos ámbitos, la aplicación se hará mediante acuerdos específicos para tener en cuenta sus particularidades. No todos los trabajos permiten la misma flexibilidad horaria.

También se verán afectadas las jornadas especiales. Por ejemplo, aquellos empleados que actualmente trabajan 40 horas pasarán a tener un horario de 37,5.

Desde el Ministerio responsable de la función pública se insiste en que la reducción no debe traducirse en una menor calidad del servicio. Para ello, se prevé una planificación más eficiente de los recursos humanos.

Más conciliación

Más allá de los aspectos técnicos, la medida tiene un impacto directo en el día a día de los funcionarios. Disponer de más tiempo libre facilita la conciliación personal y familiar.

Es una reivindicación histórica de los sindicatos, que llevan años reclamando la recuperación de la jornada de 35 horas en el sector público estatal.

Algunos expertos cuestionan si esta reducción puede afectar a la productividad o incrementar la carga de trabajo en determinados servicios. Otros, en cambio, defienden que una mejor organización del tiempo puede incluso aumentar la eficiencia. Menos horas no siempre significa menos rendimiento.

La reducción de la jornada laboral es un tema cada vez más presente en el debate público, tanto en España como en otros países europeos.

De hecho, algunas comunidades autónomas ya aplicaban este modelo en sus administraciones, lo que ha servido como referencia para el ámbito estatal.

La Administración General del Estado da respuesta a una demanda sindical de largo recorrido. A partir de ahora, el reto estará en su aplicación real. La clave no solo será trabajar menos horas, sino hacerlo mejor.