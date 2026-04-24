Clara Villalón, cocinera: "El arroz meloso no se hace con agua, sino con 1 litro de caldo de carne por cada 125 g de arroz"

Clara Villalón junto a un plato con arroz.

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Preparar un buen arroz parece una tarea sencilla, pero conseguir que el grano quede en su punto exacto no siempre es tan fácil. El arroz debe quedar suelto, con sabor y con una textura perfecta, algo que depende tanto de los ingredientes como de la técnica utilizada durante la cocción.

En España existen innumerables formas de preparar arroz. Desde recetas tradicionales con carne o pescado hasta versiones más ligeras con verduras o setas, este ingrediente se ha convertido en uno de los pilares de la cocina mediterránea.

Sin embargo, aunque el arroz sea un alimento habitual en muchas cocinas, no siempre se cocina correctamente. Muchas personas recurren al agua como líquido principal, lo que suele dar como resultado platos menos sabrosos.

Para la creadora de contenido gastronómico Clara Villalón, ese es precisamente uno de los errores más habituales.

La cocinera y divulgadora gastronómica, conocida por compartir recetas y consejos culinarios en redes sociales, ha explicado cuáles son los trucos que utiliza para preparar un arroz lleno de sabor.

"El arroz no se hace con agua; usa 125 g de arroz y 1 litro de caldo", explica Villalón, que insiste en que el líquido de cocción es una de las claves para conseguir un buen resultado.

Según señala, utilizar un caldo bien elaborado permite que el arroz absorba mucho más sabor durante la cocción.

Pero el caldo no es el único elemento importante en esta preparación.

La base del sabor empieza en el sofrito

Para Clara Villalón, uno de los pasos más importantes al preparar arroz es construir una base aromática sólida desde el principio.

En muchos arroces tradicionales esta base se conoce como salmorreta, una preparación que combina tomate, carne de ñora y ajo.

La cocinera explica que estos ingredientes deben cocinarse lentamente en aceite de oliva hasta que la mezcla quede muy reducida.

El objetivo es concentrar el sabor al máximo y conseguir una pasta espesa que servirá como base para el arroz.

Este proceso puede llevar varios minutos, pero marca una gran diferencia en el resultado final del plato.

Villalón explica que, en ocasiones, también añade un poco de chalota para aportar un punto ligeramente dulce al sofrito.

Este pequeño detalle ayuda a equilibrar el sabor y aporta más profundidad al conjunto.

Dorar el arroz antes de añadir el caldo

Una vez que el sofrito está listo, llega otro paso que muchas personas pasan por alto.

La cocinera recomienda dorar ligeramente el arroz junto al sofrito antes de añadir el líquido.

Este gesto permite que el grano se impregne de los aromas y ayuda a mejorar su textura durante la cocción.

Según explica Villalón, bastan unos segundos de mezcla en la sartén para que el arroz se cubra con la grasa y los sabores del sofrito.

Este paso también ayuda a que el grano mantenga mejor su estructura durante la cocción.

Además, elegir una buena variedad de arroz es fundamental.

La cocinera recomienda utilizar arroz Bahía, Bomba o Bombita, variedades que absorben bien el caldo sin romperse.

Estas variedades son especialmente adecuadas para arroces secos o caldosos, ya que mantienen su forma y textura incluso después de absorber mucho líquido.

La proporción correcta entre arroz y caldo

Otro de los factores más importantes al preparar arroz es la proporción entre el grano y el líquido.

Clara Villalón utiliza una relación muy concreta que asegura buenos resultados.

La proporción que recomienda es 125 gramos de arroz por cada litro de caldo.

Esta cantidad permite que el arroz absorba suficiente líquido sin quedar pastoso.

El caldo debe añadirse caliente para evitar que la temperatura de la preparación baje de forma brusca.

En este punto conviene repartir bien el arroz por la sartén para que la cocción sea uniforme.

El control del fuego durante la cocción

La intensidad del fuego también influye en el resultado final.

Villalón explica que el arroz debe comenzar a cocinarse con el fuego fuerte para que el líquido empiece a hervir rápidamente.

Este arranque inicial ayuda a que el grano absorba el caldo de manera uniforme.

Después, la intensidad puede moderarse ligeramente para mantener una cocción constante.

En total, el arroz suele necesitar unos 17 minutos de cocción, aunque este tiempo puede variar dependiendo del tipo de arroz o de la potencia del fuego.

Durante este proceso es importante no remover demasiado el arroz.

Moverlo en exceso puede romper el grano y hacer que el resultado final sea más pastoso.

Un arroz lleno de matices

La receta que propone Villalón incluye una combinación poco habitual de ingredientes.

En su ejemplo utiliza champiñones y salchichón, un embutido que aporta un sabor intenso al plato.

Parte del salchichón se añade muy picado al sofrito para potenciar la base de sabor.

Los champiñones se incorporan posteriormente para aportar textura y un toque vegetal.

Además, el caldo utilizado en la receta está elaborado con jamón, lo que refuerza aún más el carácter del arroz.

El resultado es un plato lleno de matices en el que cada ingrediente aporta su parte al conjunto.

Un arroz sabroso, equilibrado y muy fácil de preparar en casa.