Los expertos valencianos coinciden: el socarrat no es quemar el arroz; se consigue con un buen caldo y 2 minutos de fuego fuerte

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Una buena paella no se entiende sin uno de sus elementos más valorados: el socarrat. Esa capa dorada y crujiente que queda en el fondo no es un error, sino todo lo contrario. Es el resultado de una técnica precisa que marca la diferencia entre un arroz correcto y uno memorable.

El socarrat es esa base caramelizada de arroz que concentra todo el sabor del caldo y del sofrito. Su textura, ligeramente tostada y crujiente, es uno de los grandes placeres de la cocina mediterránea. Sin embargo, no es fácil conseguirlo en su punto exacto.

Muchos creen que basta con dejar el arroz más tiempo al fuego, pero el error más común es confundir socarrat con arroz quemado. La clave está en controlar el momento final de la cocción y en trabajar con un caldo rico en colágeno que permita esa caramelización natural.

En este sentido, el chef Paco Pérez, con cinco estrellas Michelin y al frente del restaurante Miramar, ha llevado esta técnica un paso más allá. Su propuesta transforma el socarrat tradicional en una elaboración de alta cocina con forma de taco.

Para el cocinero, el secreto no está en “quemar el arroz”, sino en generar una reacción entre el almidón, la grasa y el colágeno del caldo. “Se crea con un caldo rico en colágeno y un golpe final de fuego fuerte”, explica.

El resultado es un plato que respeta la esencia del arroz tradicional, pero que lo lleva a un terreno creativo y sofisticado. Una reinterpretación que demuestra que incluso las recetas más clásicas pueden evolucionar sin perder su identidad.