La villa oculta del Pirineo que se ha convertido en el pueblo más bonito de España: calles de piedra y siglos de historia

España lleva años siendo uno de los destinos favoritos para los turistas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestro país cerró 2025 con una cifra récord de aproximadamente 97 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 3,2% al 3,5% respecto al año anterior.

Más allá de las ciudades más conocidas, la realidad es que nuestro país esconde rincones únicos que aún sorprenden incluso a quienes viven en él, y a pesar de que en muchas ocasiones resulte complicado encontrarlos, hay quienes lo hacen por nosotros, como es el caso de National Geographic.

La revista, que incluye a España numerosas veces por su riqueza geográfica, esta vez se ha parado en Aragón, concretamente en Huesca. Allí es donde se esconde un pueblo medieval, con menos de 3 mil habitantes, que encubre en su interior calles de piedra que parecen atrapadas en el pasado. Hablamos de Aínsa.

Aínsa, Huesca

Aragón es la cuna de los aficionados al arte medieval. Es inspiración para los artistas, y el albergue de algunos tan relevantes no solo en España, sino en todo el mundo. Si nos vamos hasta el norte, encontramos el pequeño pueblo de Aínsa.

Una joya escondida en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, que fue catalogado como Conjunto histórico-Artístico en 1965, con la Iglesia de Santa María (del siglo XI) y su castillo que destaca en la categoría de Monumento nacional desde 1931.

Lo cierto es que en el Pirineo aragonés es habitual ver de este tipo de elogios a la belleza rural, cuyas casas están construidas en piedra. Su casco antiguo, que parece haberse detenido en el medievo, además de sus calles llenas de encanto, ha sido lo que ha llevado a la revista de investigación a catalogarlo como uno de los puntos más bonitos de España.

Este pueblo de Huesca alberga un casco histórico y un castillo medieval de estilo románico. Esta fortaleza es lo primero que vamos a ver nada más llegar, ya que son las primeras vistas al cruzar el puente que conecta el aparcamiento con el casco.

Está situado en un extremo de la famosa Plaza Mayor y en la actualidad presenta un estado de ruina, aunque conserva partes de su muralla y algunas torres que nos permitirán viajar hasta el pasado.

Sin movernos mucho, el punto decisivo de esta villa medieval es esa misma Plaza Mayor. Es el escenario de una curiosa recreación conocida como La Morisma, una recreación que conmemora la victoria del rey García Ximenez sobre el ejército sarraceno, "gracias" a una cruz de fuego que prendió de forma milagrosa y llenó de coraje a los cristianos. Todo el pueblo está rodeado de historia y allá donde vayamos, podremos disfrutar de ella.

La iglesia no puede faltar en un pueblo de esta talla. De estilo románico, data del siglo XII y está considerada como uno de los mejores ejemplos del románico del Alto Aragón.

Sin embargo, cada pequeño rincón de Aínsa es digno de contemplar, ya que parece estar construido hace miles de años, y todavía hay quienes dudan de cómo se mantiene con tanta belleza.

Cuentan con diferentes fiestas tradicionales y eventos a celebrar; sin embargo, si vamos a pasar varios días en la zona, hay otros pueblos de enorme belleza muy cerca de Aínsa como Panticosa, Sallent de Gállego, Canfranc o Boltaña. Con el verdor típico de la primavera, además, están incluso más bonitos que de costumbre.