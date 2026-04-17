Los expertos en cabello coinciden: "Es un error aplicar el champú en medios y puntas, tienes que centrarte en la raíz"

Según los dermatólogos españoles, la gran mayoría de las personas no sabe cómo lavarse el pelo correctamente. Aunque puede parecer un gesto sencillo, que se limita a coger producto y aplicarlo por toda la cabeza, la realidad es que este hábito esconde errores que afectan directamente a la salud y aspecto del cuero cabelludo.

Lavarse mal el cabello puede generar una cascada de problemas que van desde la falta de brillo hasta la irritación del cuero cabelludo, pasando por un exceso de grasa o una sensación constante de suciedad.

Cuando no se respeta el equilibrio natural del cuero cabelludo, este reacciona, ya sea produciendo más sebo o mostrando signos de sensibilidad. El resultado es un cabello que nunca termina de verse sano, por mucho que se invierta en tratamientos.

Sin embargo, además de la técnica, es fundamental contar con los productos adecuados. No todo vale, y elegir fórmulas que respeten el equilibrio del cabello marca la diferencia.

Por eso, desde Magas hablamos con la firma de Goa Organics, una de las marcas más valoradas por los profesionales del sector y amantes del cabello, para que nos cuenten los errores más comunes, los ingredientes que debemos evitar y cuáles son los secretos de su éxito.

Los errores más comunes al lavar el cabello

De acuerdo con los expertos, uno de los fallos más extendidos a la hora de lavarnos el pelo es creer que el champú está destinado a limpiar todo el cabello por igual. "El lavado es un cuidado del cuero cabelludo, no del largo del cabello".

Y es que ahí está la clave: la raíz es donde se acumulan la grasa, el sudor y los residuos, mientras que los medios y puntas se limpian con la espuma que cae al aclarar, sin necesidad de frotar directamente.

"El lavado debería centrarse en la raíz, que es donde se acumula la suciedad", resumen desde la firma. Entenderlo así no solo evita castigar innecesariamente el largo del cabello, sino que ayuda a mantener el cuero cabelludo en equilibrio y la melena con un mejor aspecto general.

A partir de ese gesto mal entendido, se encadenan otros errores bastante habituales. Uno de ellos es usar más producto del necesario o aplicarlo directamente sin haberlo trabajado antes con agua.

Emulsionarlo en las manos no solo facilita repartirlo mejor, sino que permite una limpieza más equilibrada y respetuosa con el cuero cabelludo, algo que muchas veces se pasa por alto.

También influye, y mucho, cómo aclaramos. Dejar restos de champú o acondicionador es más común de lo que parece y puede provocar acumulación, falta de brillo e incluso cierta irritación con el paso de los días.

A esto se suma la costumbre de usar agua demasiado caliente o de frotar con demasiada intensidad, como si el objetivo fuera "arrastrar" la suciedad. En realidad, el cuero cabelludo necesita justo lo contrario: suavidad y constancia, igual que cuidaríamos la piel del rostro.

Ingredientes que conviene evitar

Más allá de señalar ingredientes como buenos o malos de forma categórica, los expertos insisten en que "lo importante es entender cómo afectan al equilibrio del cuero cabelludo y la fibra capilar".

Aun así, hay ciertos componentes que, especialmente en cabellos sensibles o tratados, conviene limitar para evitar efectos no deseados:

Sulfatos agresivos (como SLS o SLES) pueden resecar y alterar el microbioma del cuero cabelludo según este el estado de este.

pueden resecar y alterar el microbioma del cuero cabelludo según este el estado de este. Siliconas no solubles generan acumulación si no se eliminan correctamente, apagando el cabello a largo plazo.

generan acumulación si no se eliminan correctamente, apagando el cabello a largo plazo. Alcoholes desecantes pueden comprometer la hidratación del cabello.

Precisamente por eso, desde Goa Organics apuestan por fórmulas que respetan el equilibrio natural del cuero cabelludo y la fibra capilar, priorizando activos eficaces pero también agradables de usar.

La idea es clara: no se trata solo de que el producto funcione, sino de que acompañe ese momento de cuidado, convirtiendo el lavado en una experiencia sensorial que invite a repetirla y, sobre todo, a hacerlo mejor.

Goa Organics: la clave de su éxito

Esa forma de entender el cuidado capilar está, precisamente, en la base de su éxito. Desde Goa Organics han sabido ir más allá del producto para convertir la rutina en un momento de conexión personal, donde la eficacia se combina con una experiencia sensorial muy cuidada.

Sus fórmulas, desarrolladas con activos que realmente transforman el cabello, conviven con texturas, aromas y detalles que elevan el gesto cotidiano a ritual, mientras su estética aspiracional, pero cercana, y la escucha constante a su comunidad han terminado de consolidar una marca que no solo responde a una necesidad, sino a una manera de cuidarse.

Su enfoque combina eficacia real con fórmulas muy trabajadas, en las que los activos no solo cumplen una función, sino que aportan resultados visibles. "Goa no nace desde un laboratorio aislado, sino desde una conversación constante con personas reales y sus

necesidades".

Para entender todo el fenómeno de Goa Organics, conviene mirar de cerca algunos de sus productos, porque es ahí donde se materializa todo ese discurso de eficacia, sensorialidad y cuidado consciente.

Entre los más reconocidos está el Cotton Lust, un sérum pensado para sellar puntas y aportar ese acabado pulido que marca la diferencia. Es el típico producto de "toque final" que mejora el aspecto del cabello al instante, ayuda a mantenerlo más suave y controlado a lo largo del día, evitando el encrespamiento y ese efecto apagado.

En la misma línea de tratamiento, Hair Bloom se ha convertido en uno de sus imprescindibles, especialmente para quienes buscan ir un paso más allá en el cuidado capilar. Se trata de un tratamiento con péptidos enfocado en fortalecer el cabello desde dentro, trabajando más a largo plazo y apostando por una melena más resistente, con mejor textura y apariencia.

Imagen de Cotton Lust y Hair Bloom, de Goa Organics.

Para el momento del lavado, la firma cuenta con opciones como L'Essentiel Shampoo, un champú nutritivo elaborado con una mezcla rica en activos naturales, que incluye ylang-ylang y extracto de vainilla.

Este producto limpia sin arrastrar en exceso y que está formulado para controlar el encrespamiento, aportar brillo y dejar el cabello más manejable desde el primer gesto. Además, se puede completar el cuidado con L'Essentiel Mask, que nutre, suaviza y controla el frizz.

Ambos productos son, en cierto modo, el paso que transforma el lavado en tratamiento, ayudando a recuperar el cabello dañado o simplemente a mantenerlo en mejor estado con el uso continuado.

A todo esto se suman referencias como Melrose Conditioner, pensadas para equilibrar y acondicionar sin apelmazar, o Le Blonde, orientado a mantener y potenciar el color en cabellos claros.

Productos que, aunque diferentes entre sí, comparten una misma filosofía: fórmulas que funcionan, pero que también se disfrutan, porque en Goa Organics el resultado importa tanto como la experiencia.