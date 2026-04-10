María José, cocinera: "Para el mejor café de cafetera italiana, la clave es bajar la intensidad del fuego y no presionarlo"

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El café es uno de esos pequeños placeres diarios que forman parte de la rutina de millones de españoles, pero que pueden cambiar por completo dependiendo de cómo se preparen. No es lo mismo un café rápido y sin cuidado que uno hecho con mimo, donde cada paso cuenta y el resultado se nota desde el primer sorbo.

Por eso, cada vez más personas buscan mejorar su rutina cafetera en casa. Y aunque pueda parecer complicado, lo cierto es que no hace falta maquinaria profesional, basta con entender algunos detalles clave que sí marcan la diferencia.

Algunos de estos trucos para elevar el resultado en nuestro café, los daba recientemente la cocinera María José en uno de sus vídeos compartidos en @lasrecetasdemj, donde ha resumido una serie de pasos muy concretos para conseguir "el mejor café del mundo" utilizando una cafetera italiana tradicional.

El primer paso y probablemente el más importante, es elegir bien el café. La cocinera lo deja claro: "Elegir un café de calidad mejor que sea en grano y utilizarlo recién molido o si no, molido pero siempre de calidad", advierte. Este detalle es clave, porque el café pierde aroma y sabor con el paso del tiempo una vez molido. Por eso, siempre que sea posible, optar por grano y molerlo justo antes de prepararlo marca una gran diferencia en el resultado final.

El agua también juega un papel fundamental. En este caso, recomienda llenar la cafetera hasta la válvula de seguridad, sin sobrepasarla y utilizar agua a temperatura ambiente o caliente, "nunca fría de nevera y mejor si es mineral". Un gesto sencillo que ayuda a mantener el equilibrio del sabor.

#cafeitaliano #cafeteraitaliana #trucos #trucosdecocina ♬ coffee time - nanaacom @lasrecetasdemj ☕ Cómo usar bien la cafetera italiana (y no estropear el café) Si te gusta el café de verdad, guarda este reel 👇 Estos son los 6 pasos clave para sacarle todo el partido a la cafetera italiana y conseguir un café intenso, aromático y bien hecho. 👩🏻‍🍳 Pasos clave: 1️⃣ Café de calidad. Mejor en grano y recién molido. Si es molido, que sea bueno. Aquí no hay atajos. 2️⃣ Agua hasta la válvula. Nunca la sobrepases. Agua mineral, a temperatura ambiente o caliente, nunca fría de nevera. 3️⃣ Filtro lleno sin presionar. Nada de compactar el café ni poner menos cantidad. Si es de 6 tazas, se hacen 6. Revisa también que la goma esté bien colocada. 4️⃣ Fuego correcto. En inducción, usa un fogón del tamaño adecuado. En gas, la llama no debe sobresalir. Fuego suave: más control y mejor café. 5️⃣ Apaga a tiempo. En cuanto empiece a salir el café, apaga el fuego y deja que termine con el calor residual. 6️⃣ Disfruta al momento. El café no se recalienta. Si se enfría… mejor otro 😉 Un gesto tan cotidiano como hacer café también tiene su técnica ☕ Y cuando la haces bien, se nota. #lasrecetasdemj

Uno de los errores más habituales está en cómo se llena el filtro. María José insiste en que debe hacerse sin presionar el café y respetando la cantidad adecuada: "Llenar el filtro de café molido sin presionar y no echar menos cantidad de café".

Además, introduce un detalle que muchos pasan por alto: si la cafetera es de seis tazas, hay que prepararla completa. Reducir la cantidad altera la extracción y con ello, el sabor del café.

También es importante comprobar que la cafetera esté en buen estado. Un elemento tan simple como la goma puede afectar al resultado si no está correctamente colocada, ya que influye en la presión durante la preparación.

El fuego cambia el sabor

Otro de los puntos clave está en el uso del fuego. La cocinera recomienda adaptar la fuente de calor al tamaño de la cafetera. Si es de inducción, utilizar un fogón que la detecte correctamente y si es de gas, evitar que la llama sobresalga por los lados.

Pero lo más interesante está en la intensidad. "Cuanto más baja sea la intensidad del fuego, más intenso será el café y cuanto más fuerte el fuego, más ligero el café", explica. Es decir, no solo importa el café que eliges, sino cómo lo extraes. Este detalle permite ajustar el resultado final según el gusto de cada persona, algo que a menudo se pasa por alto en muchas casas.

Ingredientes Ingredientes de un buen café de cafetera italiana Café de calidad (preferiblemente en grano recién molido)

Agua mineral

Cafetera italiana Paso 1 Llena la base de la cafetera con agua hasta la válvula de seguridad, sin sobrepasarla. El agua puede estar templada o caliente, pero nunca recién sacada de la nevera. Paso 2 Coloca el filtro y rellénalo con café molido hasta el borde. No presiones el café ni dejes huecos sin cubrir. Paso 3 Asegúrate de que la goma y el filtro están bien colocados y en buen estado. Enrosca la parte superior de la cafetera correctamente. Paso 4 Pon la cafetera al fuego. Si usas gas, evita que la llama sobresalga por los lados; si es inducción, utiliza un fogón del tamaño adecuado. Paso 5 Mantén el fuego medio-bajo para conseguir un café más intenso y equilibrado. Paso 6 En cuanto empiece a salir el café, apaga el fuego y deja que termine de subir con el calor residual. Paso 7 Sirve inmediatamente y disfrútalo recién hecho, sin recalentarlo.

Uno de los gestos más determinantes llega al final del proceso. En cuanto el café empieza a salir, hay que retirar la cafetera del fuego. "En cuanto empiece a salir el café, apagamos el fuego y dejamos que salga totalmente con el calor residual", señala.

Este paso evita que el café se queme o adquiera un sabor más amargo. Un pequeño cambio que puede transformar completamente el resultado final.

Por último, su recomendación es disfrutarlo recién hecho. Recalentar el café una vez frío arruina todo el proceso anterior, haciendo que pierda sus matices y su aroma.