Los chefs españoles coinciden: "La ensaladilla rusa mejora si cueces las patatas enteras y añades yogur a la mayonesa"

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La ensaladilla rusa es un plato completo, delicioso y muy nutritivo, con el que se pueden consumir diferentes ingredientes saludables. Una de sus ventajas es que se puede preparar con antelación, para luego poder llevarlo a un picnic o a la playa, como sucede en verano.

No obstante, no solo sirve para un almuerzo rápido, sino que se puede convertir en un plato más elegante si se presenta de la manera adecuada y se incorporan algunos ingredientes interesantes, como pueden ser unos langostinos.

También destaca por ser un plato barato de preparar y que no entraña ninguna dificultad, siempre y cuando se sigan los consejos de los chefs más experimentados. En este sentido, las chefs españolas coinciden a la hora de hablar del que para ellas es la clave de una buena ensaladilla rusa casera.

El truco de la ensaladilla rusa

"El truco para una ensaladilla rusa perfecta es cocer las patatas enteras y aligerar la mayonesa con yogur", destacan las expertas, que también indican la importancia de que la textura de la ensaladilla esté bien para que no acabe pareciendo más un puré.

A la hora de preparar una buena ensaladilla rusa, es fundamental que la patata y la zanahoria estén bien cocidas, pero no demasiado blandas. Para este tipo de cocciones se recomienda el uso de patatas nuevas y variedades como Kennebec, Spunta o Red Pontiac.

Una vez que se llegue a casa tras comprar las patatas, se deben lavar para eliminar impurezas y cocerlas sin pelar, con un poco de sal y un chorrito de aceite. De esta manera se evita que absorban demasiada agua y pierdan consistencia. Para saber si están listas, solo tienes que pincharlas con un tenedor.

Para lograr el mejor resultado en el plato, se puede hacer una innovación que consiste en la combinación de dos texturas, para lo que se pelan las patatas ya cocidas y se reserva la mitad para pasarla por el pasapurés, mientras que el resto se corta en dados.

En cuanto a la mayonesa, las chefs indican que, si se quiere que sea más ligera, se puede rebajar con un poco de yogur.

Otros trucos para mejorar la ensaladilla rusa

Hay algunos chefs como Dani García, que quieren dar su toque especial a la ensaladilla rusa, y lo hacen agregando ingredientes que le permiten dar mucha personalidad. En su caso, habla de la preparación de una ensaladilla rusa con anguila ahumada, piparras y aceitunas, que asegura que es un plato que "te transporta a otra dimensión".

Sin embargo, si su coste es demasiado alto, asegura que se puede reemplazar la anguila por salmón o bacalao ahumado. También apuesta por dar un sabor a mar Alberto Chicote, que en su caso apuesta por unas gambas que, además de añadirlas enteras, aprovecha su caldo de cocción para cocer en él las zanahorias y las patatas por separado.

Otra interesante propuesta llega de la mano de Martín Berasategui, que en su caso apuesta por las sardinillas en aceite y gambas, mezclándolas con mayonesa, y se transforma en un aperitivo que tiene un sabor aún más especial.

Cómo conseguir una ensaladilla perfecta

La ensaladilla es una tapa compuesta por patatas cocidas, huevos y mayonesa, la cual se puede preparar de maneras diversas, ya sea rusa, de gambas, de pulpo, con guisantes, con piparras, etcétera.

Aunque existen tantas recetas como gustos, no hay nada como preparar la receta tradicional, siendo los más puristas los que aseguran que la clave se encuentra en apostar por una base muy simple, aunque hay otros que prefieren añadir atún o gambas.

En cualquiera de los casos, hay una serie de claves para conseguir una ensaladilla perfecta, que comienza por utilizar ingredientes de buena calidad. Como sucede con cualquier otra preparación, la materia prima es fundamental para un buen resultado final.

Por otro lado, para conseguir un punto extra de sabor en la ensaladilla, se recomienda cocer las patatas en la misma olla en la que se hayan cocido previamente las gambas, si se opta por incorporarlas a la receta, tal y como recomienda el propio Alberto Chicote. Con este gesto, tendrá un toque de marisco y más sabor.

Asimismo, es preferible apostar por preparar una buena mayonesa casera elaborada con huevos camperos, si bien cuando llega el verano y las altas temperaturas hay que tener mucho cuidado con toda elaboración que lleve huevo para evitar intoxicaciones.

De nuevo, si se prepara una ensaladilla con gambas, es recomendable darle un poco más de sabor sofriendo las cabezas de las gambas y añadiendo ese aceite a la hora de elaborarla.

También hay que dar importancia a la temperatura. A pesar de lo que la gran mayoría piensa, la ensaladilla no debe servirse fría directamente de la nevera, sino que la mejor manera de disfrutarla es servirla templada.

Con solo seguir estas recomendaciones, es posible preparar una deliciosa ensaladilla, tanto si es la clásica ensaladilla rusa como si se opta por otra variante con gambas o con otros ingredientes.