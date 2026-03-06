Carme Ruscalleda, cocinera: "La clave de unas croquetas perfectas no es el jamón, el truco es un sofrito con puerro, cebolla y ajo"

0 votos

Sin duda, las croquetas son uno de los platos preferidos de los españoles, un bocado delicioso que conquista a cualquier paladar y que se puede encontrar prácticamente en cualquier bar o restaurante del país.

Habitualmente consumidas como tapa o aperitivo, es realmente complicado poder resistirse a un cremoso interior y un exterior crujiente, y aunque hay muchas variedades entre las que elegir, las de jamón ibérico son las favoritas de la gran mayoría de personas.

Esta receta de aprovechamiento goza de una gran popularidad, y aunque se puede disfrutar en muchos establecimientos, una buena forma de disfrutarla es preparándola uno mismo en su casa, aunque para ello hay que tener en cuenta todas sus claves.

El truco clave

Para conseguir el mejor resultado a la hora de preparar unas croquetas perfectas, es recomendable seguir las recomendaciones de expertos como Carme Ruscalleda, quien asegura que la clave "no es el jamón, es el sofrito elaborado con puerro, ajo y cebolla".

Así lo indica la cocinera catalana en su libro La sartén por el mango, en el que destaca que sus croquetas son especialmente cremosas, aunque consigue el mejor sabor gracias al sofrito y una bechamel que prepara de una forma característica.

Ruscalleda explica que todos los ingredientes deben ser picados y añadir aquellos que dependerán de la receta que se quiera preparar. En la receta más clásica, como son las croquetas de jamón serrano, la chef catalana usa solo cebolla.

Para ello, coloca las verduras del sofrito en una sartén con aceite de oliva y deja que se poche con calma y a fuego lento, de forma que las verduras se puedan caramelizar ligeramente, lo que destaca que es clave para poder potenciar el sabor final.

Ingredientes de las croquetas de jamón según Carme Ruscalleda 500 ml de leche

1 hueso de jamón

100 g de harina de trigo

50 g de maizena

3 yemas de huevo

Jamón serrano en taquitos

Nuez moscada

Sal

Pimienta

Huevo (para rebozar)

Pan rallado

Harina (opcional, para el rebozado)

Aceite para freír Paso 1 Infusionar la leche con un hueso de jamón para que tome sabor. Reservar medio litro de esta leche infusionada. Paso 2 En un bol, mezclar la leche infusionada con la harina de trigo, la maizena, las yemas de huevo, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Paso 3 Batir bien la mezcla con unas varillas hasta que no queden grumos. Paso 4 Preparar un sofrito y añadir la mezcla anterior poco a poco, cocinándola a fuego medio y sin dejar de remover hasta que espese. Paso 5 Cuando la bechamel esté lista, incorporar el jamón serrano cortado en taquitos y mezclar bien. Paso 6 Pasar la masa a una bandeja previamente engrasada y cubrirla con papel film en contacto directo con la masa para evitar que se forme costra. Paso 7 Dejar enfriar completamente la masa. Paso 8 Una vez fría, formar las croquetas y rebozarlas. Se pueden pasar primero por harina (opcional), después por huevo batido y pan rallado. Paso 9 Para un rebozado más crujiente, repetir el proceso de huevo y pan rallado una segunda vez. Paso 10 Freír las croquetas en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.

Claves para unas croquetas perfectas

Siguiendo las indicaciones de la cocinera catalana, podemos conocer las principales claves para conseguir unas excelentes croquetas caseras, pero también hay otros consejos clave para su elaboración, entre los que se encuentran los siguientes: