María, cocinera: "El arroz negro más delicioso no se hace con fumet, lleva 2 latas de mejillones y 3 de calamares"

0 votos

Total: 30 min

En la despensa de cualquier casa española suele haber un pequeño tesoro y muchos no lo saben: latas de pescado y marisco en conserva listas para salvar una comida y de la manera más saludable.

Lo que muchos no imaginan es que esas conservas pueden convertir un simple arroz en un plato digno de domingo, sin apenas esfuerzo y en menos de media hora.

La clave está en dejar de verlas como un recurso de emergencia y empezar a tratarlas como lo que son: ingredientes cocinados, llenos de sabor y con salsas ya trabajadas.

En esta receta, los protagonistas son los calamares en su tinta y los mejillones en escabeche.

El resultado es un arroz meloso, intenso y con apariencia artesanal. Nadie diría que parte de unas conservas que compraste en algún momento sin prestarle demasiada atención.

El secreto está en la salsa

Esta técnica culinaria es increíblemente sencilla. En lugar de preparar un fumet o un sofrito largo, aprovechamos la propia salsa de los calamares y el escabeche de los mejillones para infusionar el grano.

Eso sí, hay un pequeño truco previo: retirar con una cuchara el exceso de aceite superficial de las latas. Solo el aceite, nunca la salsa. Así evitamos que el plato resulte pesado, pero conservamos toda la potencia de sabor.

El proceso arranca con un breve sofrito de ajo laminado y una hoja de laurel. Apenas unos segundos, lo justo para que el ajo empiece a dorarse y perfume el aceite.

Después se incorpora el arroz y se saltea un minuto. Este gesto, que muchos pasan por alto, es fundamental.

Al tostar ligeramente el grano, sellamos su superficie y conseguimos que absorba mejor los matices del marisco.

El arroz negro más delicioso con latas de conserva.

En cuanto el arroz empieza a volverse ligeramente nacarado, entran en juego los calamares con su salsa. Se integran bien y, casi de inmediato, se añade el agua junto con el escabeche de los mejillones.

El conjunto se cocina tapado a fuego medio durante el tiempo indicado por el fabricante del arroz, generalmente unos 18 minutos.

El toque final

Los mejillones no se añaden al principio. Para que mantengan su textura jugosa, se incorporan cuando faltan solo unos minutos para terminar la cocción. Se reparten por la superficie, se vuelve a tapar la cazuela y se deja que el vapor haga su trabajo.

Al finalizar, es importante retirar el arroz del fuego y dejarlo reposar unos minutos, siempre tapado. Ese descanso permite que los sabores se asienten y que el grano termine de absorber el caldo.

El aspecto final sorprende. Un color intenso, aroma profundo y un grano suelto pero impregnado de salsa. Es un plato completo, equilibrado y con un punto sofisticado.

Si quieres, y para elevar aún más la experiencia, se puede servir acompañado de pequeños dados de queso y unas nueces, que aportan contraste cremoso y crujiente.

Arroz negro con calamares

Ingredientes Ingredientes arroz negro con calamares 3 latas de calamares en su tinta (si lo prefieres, puedes utilizar calamares en salsa americana)

2 latas de mejillones en escabeche

1 cucharada aproximadamente de aceite de oliva

1 ajo partido en laminas

Arroz (1/2 taza o un vaso pequeño por cada comensal)

1 hoja de laurel

Agua

Un pellizco de sal

Para acompañar (opcional): Trocitos de queso, nueces Paso 1 Abre las latas de calamares y, con ayuda de una cuchara, retírales un poco del exceso de grasa (aceite) por encima para que el arroz no quede muy grasiento. Asegúrate de quitar solo el aceite y conservar toda la salsa. Paso 2 Pon una sartén plana o cazuela al fuego con una cucharada de aceite de oliva. Cuando esté caliente, echa el ajo en láminas y sofríe por unos segundos hasta que empiece a coger color. Paso 3 Inmediatamente después de que el ajo tome color, añade el arroz y la hoja de laurel. Saltea apenas un minuto, hasta que notes que los granos de arroz se tuestan ligeramente. Paso 4 Incorpora los calamares en su tinta a la cazuela y da unas vueltas. (Esta receta también queda muy rica si en su lugar usas calamares en salsa americana). Paso 5 Inmediatamente después, echa el agua, el pellizquito de sal, el perejil fresco picado y el caldo del escabeche de los mejillones. No añadas los mejillones todavía. Paso 6 Tapa la cazuela y deja cocinar por el tiempo que indique el fabricante de tu arroz (en el caso de la autora, fueron 18 minutos). Paso 7 Cuando solo falten unos minutos para que termine la cocción, destapa, da una vuelta al arroz y reparte los mejillones por encima. Vuelve a tapar para que se termine de hacer. Paso 8 En cuanto termine el tiempo, retira del fuego y déjalo reposar tapado durante unos minutos. ¡Ya está listo para emplatar y disfrutar!.

Esta receta demuestra que la cocina moderna no siempre necesita largas elaboraciones. Las conservas bien elegidas pueden ser aliadas de lujo para crear platos sabrosos, rápidos y con carácter.