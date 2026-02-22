Una madre de 49 años habla sobre cómo reparte los gastos del hogar: "Les pido a mis dos hijos 85 euros a la semana"

En España, permanecer en casa de los padres hasta bien entrada la adultez se ha convertido en algo cada vez más común. Según datos recientes del IV Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar, alrededor del 45 % de los jóvenes de hasta 31 años todavía vive con sus progenitores.

Siete de cada diez jóvenes que trabajan continúan residiendo en el hogar familiar y la edad media de emancipación ronda los 30 años, casi cuatro años por encima de la media europea. El encarecimiento de la vivienda, la inestabilidad laboral y la subida de los suministros básicos explican en gran parte este retraso en la independencia.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de España. En muchos países desarrollados, cada vez más adultos permanecen en casa de sus padres, una realidad para la cual algunas familias ya han empezado a tomar medidas que antes eran poco habituales, como pedirles que contribuyan a los gastos del hogar.

La historia de Emma e Ian

El precio de la vivienda ha aumentado de manera sostenida en España durante los últimos años, tanto en alquiler como en compra, haciendo casi imposible que muchos jóvenes puedan independizarse sin un respaldo económico sólido.

A esto se une el incremento de los precios de los servicios básicos como electricidad, agua o gas, además de los alimentos, que han subido por encima de los ingresos medios en muchos hogares.

En medio de este contexto económico, la historia de una madre de 49 años se ha convertido en un ejemplo de cómo esta situación está perjudicando las dinámicas familiares. Su nombre permanece anónimo porque, según cuenta en Reddit, tiene dudas de si está tomando una buena decisión.

Reddit es una inmensa plataforma de foros de discusión estructurada en comunidades temáticas donde los usuarios comparten noticias, pero también historias propias. Con ellas, los usuarios pueden votar y comentar si están a favor o en contra.

En el caso de esta madre, su mensaje está en un foro llamado AITA (Am I The Asshole?) o "¿Soy yo la mala persona?" en español y tiene más de 2.000 comentarios.

Para explicar la situación, esta madre cuenta que vive con sus dos hijos adultos: Emma, de 25 años, e Ian, de 23. Aunque ambos trabajan a tiempo completo y no tienen deudas pendientes, continúan residiendo en el hogar familiar.

La madre explica que, después de haberse divorciado hace 12 años y tras una etapa en la que su exmarido pagó la manutención de sus hijos de forma voluntaria, hoy se enfrenta sola al pago de todos los gastos.

Este nuevo escenario la llevó a tomar una decisión controvertida: pedir a cada uno de sus hijos una contribución fija semanal para ayudar con los gastos de la casa.

La madre detalla que ha pedido a Emma e Ian 100 dólares —equivalente a unos 85 euros— por semana para cubrir su parte en la compra de alimentos, los servicios públicos y otros suministros domésticos como detergente o papel higiénico.

"No les estoy pidiendo mucho ni tratando de ganar dinero con ellos; solo quiero poder ahorrar para mi jubilación y poder jubilarme", explica.

La reacción de sus hijos frente a esta petición ha sido desigual: Ian no tiene reparos en contribuir, pero Emma ha defendido que,al ser su madre, es su responsabilidad apoyarla económicamente hasta que ella misma considere que puede valerse por sí sola.

Esta postura de Emma incluso llegó a un punto donde declaró que estaría dispuesta a renunciar a su trabajo y solicitar ayuda social para evitar pagar esa renta familiar.

Muchas de las respuestas de quienes leyeron esta historia recalcan que, siendo adultos con empleo, los jóvenes tienen la capacidad de contribuir a los gastos y deberían asumir las implicaciones económicas de vivir bajo el techo familiar.

Algunos comentaristas señalaron que, si Emma no quería cumplir con esa contribución, quizás era el momento de que considerase mudarse y enfrentarse a la realidad de los costos de vivir por cuenta propia.

Otros sugirieron siquiera fijar plazos claros de transición para fomentar la independencia, ya que consideran que la prolongada convivencia sin aportación económica puede perjudicar más a largo plazo tanto a los hijos como a los padres.