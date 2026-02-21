Paloma Zabalgo, abogada: "Si te divorcias y no haces testamento, tu expareja podría controlar la herencia de tus hijos"

En España, hablar de herencias ya no es un tema reservado para grandes patrimonios. En los últimos años, hacer testamento se ha vuelto más común, consolidándose como una herramienta clave de planificación familiar y patrimonial.

La experiencia colectiva de la pandemia de COVID-19, que enfrentó a muchas familias a fallecimientos inesperados y trámites sucesorios complejos, elevó la conciencia sobre la necesidad de dejar las cosas previstas y por escrito.

A este cambio de mentalidad se suma la creciente complejidad de las estructuras familiares. Las segundas y terceras nupcias, las parejas de hecho, los hijos de distintas relaciones y las familias reconstituidas plantean escenarios sucesorios mucho más delicados que el modelo tradicional de hace décadas.

Sin embargo, en pleno siglo XXI todavía hay quienes desconocen la importancia de este trámite o lo posponen pensando que "ya habrá tiempo". Esa falta de previsión puede desembocar en errores con consecuencias económicas y familiares relevantes.

Por eso cada vez más abogados utilizan su altavoz para divulgar información jurídica accesible y concienciar sobre la importancia de planificar la herencia con antelación, como hace Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Qué tener en cuenta a la hora de hacer un testamento

En una entrevista concedida a Infobae, Zabalgo advierte de que los conflictos por herencias han aumentado en España en los últimos años. Según explica, una parte importante de estas disputas gira en torno a la vivienda, especialmente tras la fuerte subida de precios inmobiliarios.

Cuando una casa concentra gran parte del valor de la herencia, cualquier desacuerdo sobre su uso, venta o reparto puede terminar en los tribunales. En ese escenario, la planificación previa y el testamento bien redactado funcionan como mecanismos de prevención de conflictos.

Los datos reflejan que los problemas sucesorios no son marginales. Las renuncias a herencias han crecido un 23 % desde la pandemia y 2024 se cerró con 54.837 rechazos de herencias en España.

Detrás de muchas de estas renuncias está el hecho de que heredar no solo implica recibir bienes, sino también deudas. Cuando el pasivo supera al activo, los herederos optan por renunciar para no asumir cargas económicas.

Se puede aceptar una herencia "a beneficio de inventario", que significa que, si la persona fallecida tenía deudas, estas se pagan solo con lo que haya en la herencia. Así, el heredero no tiene que poner su propio dinero para cubrirlas. El problema es que mucha gente no sabe que esta opción existe o no sabe cómo usarla.

Zabalgo subraya que, aunque la concienciación ha crecido, todavía no se hacen suficientes testamentos. Muchas personas evitan pensar en su fallecimiento o creen que no tienen patrimonio suficiente para justificar el trámite.

Esa idea choca con lo que pasa en familias con patrimonios medianos y grandes, donde es más habitual dejar la herencia organizada con tiempo. Según ella, el problema de fondo es que muchas personas no piensan con antelación en cómo estarán o qué necesitarán sus herederos cuando ellos ya no estén.

Al redactar un testamento, insiste en que no se trata solo de repartir bienes, sino de analizar la situación familiar completa.

El estado civil, el régimen económico matrimonial, la existencia de hijos y su situación personal, si el cónyuge es progenitor de esos hijos, las donaciones realizadas en vida y la composición exacta del patrimonio son factores que influyen directamente en el resultado final.

Los errores a la hora de hacer testamentos

Uno de los focos de conflicto más habituales aparece cuando varios hermanos heredan una misma vivienda, ya que convertirse en copropietarios puede generar tensiones si uno quiere vender, otro alquilar y otro vivir en ella.

La jurisprudencia ha ido recogiendo cada vez más casos de desahucio por precario entre hermanos y, según explica la abogada, estos procesos pueden durar de media entre seis meses y un año, o más si se complican.

En la medida de lo posible, Zabalgo considera preferible adjudicar bienes concretos a cada heredero y compensar con dinero u otros activos para evitar comunidades de bienes conflictivas.

Imagen de ilustración.

Otro fenómeno en aumento son las donaciones en vida de viviendas de padres a hijos, que se han disparado un 67 % en siete años ante la dificultad de los jóvenes para comprar casa. Pese a ello, Zabalgo advierte de que la donación suele tener un coste fiscal mayor que la herencia.

Donar puede generar un incremento patrimonial en el IRPF del donante y obligarle a tributar en la renta siguiente. Además, alerta sobre el riesgo personal de algunos padres que, tras donar su vivienda, quedan desprotegidos si la relación con el hijo se deteriora.

El escenario se vuelve especialmente sensible tras un divorcio. "Si una persona divorciada fallece sin testamento y tiene hijos menores, la expareja, como progenitor que ejerce la patria potestad, puede terminar gestionando de facto los bienes heredados por esos hijos", explica.

Aunque el divorcio rompe el vínculo y elimina derechos legitimarios del excónyuge, la gestión de los bienes de los menores puede recaer en él o ella.

Para evitarlo, Zabalgo recomienda otorgar un nuevo testamento tras el divorcio y nombrar un administrador de los bienes heredados por los hijos hasta su mayoría de edad.

También menciona la figura del fideicomiso, aunque recuerda que en derecho español los hijos, al cumplir 18 años, pueden reclamar su herencia aunque el testamento haya fijado otra edad.

Más allá de los casos concretos, la abogada defiende que el sistema sucesorio español es demasiado rígido por el peso de la legítima y que el Código Civil necesitaría una reforma que amplíe la libertad de testar.

La sociedad actual, con modelos familiares diversos y trayectorias vitales cambiantes, ya no encaja con reglas diseñadas para otra época. Mientras ese cambio no llegue, la mejor herramienta sigue siendo la planificación.