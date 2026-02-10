Ramona Gorraiz, 84 años y 4 horas de ejercicio diario: "Estar todo el día sentado en el sofá viendo Netflix acelera la vejez"

La vejez suele narrarse en términos de fragilidad, asociando esta etapa de la vida a una realidad casi lastimosa. Pero Ramona propone otro relato. A sus 84 años, esta mujer ha convertido su rutina de ejercicio en una declaración de principios y en un ejemplo a seguir para todos.

Lo contó en su intervención en El pódcast viral, donde defendió una idea que ha resonado en sus oyentes: envejecer con autonomía es un acto de responsabilidad hacia la familia.

Su mensaje no es complaciente, todo lo contrario. Critica sin rodeos el abandono físico que, según ella, acompaña a muchas jubilaciones. Para Ramona, dejarse llevar por el sofá no es descanso, sino una renuncia anticipada a la independencia.

'Moverse es querer a tus hijos'

Ramona explica su filosofía con una mezcla de humor y dureza. Dice que entrenar cada día es una forma de amor. No lo plantea como sacrificio, sino como prevención y con el objetivo de evitar convertirse en una carga obligada para los hijos.

Diferencia claramente entre responsabilidad y obligación. Acepta que los hijos quieran cuidar a sus padres, pero rechaza la idea de forzarlos a hacerlo por descuido propio. Para ella, el cuerpo es una responsabilidad individual.

Insiste en que el sedentarismo no es neutro. Cada día sin movimiento, afirma, acerca a la dependencia. Y la dependencia, en su visión, no solo afecta al mayor, sino a toda la estructura familiar.

Su discurso conecta con la preocupación creciente del envejecimiento de la población y la presión sobre los sistemas de cuidados. Ramona lo resume de forma directa: si más personas se mantuvieran activas, habría menos residencias saturadas y menos consumo de medicamentos.

No lo plantea como reproche social, sino como llamada a la acción personal. "La actitud lo es todo", repite. No habla de cuerpos perfectos, sino de cuerpos funcionales.

Ejercicio sin excusas

Uno de los aspectos que más sorprende de su intervención es la sencillez de sus propuestas. Ramona desmonta la idea de que entrenar exige cuotas mensuales o maquinaria sofisticada.

Recomienda utilizar objetos cotidianos, como una silla para apoyar el equilibrio, un palo de escoba para la movilidad de hombros, botellas grandes de agua como pesas improvisadas. Lo importante no es el material, sino la constancia.

Asegura que cualquiera puede moverse en casa si decide hacerlo. Según su experiencia, las excusas suelen esconder miedo o pereza, pero rara vez imposibilidad real.

También lanza una crítica cultural. Observa que muchas personas asocian la jubilación con inactividad permanente. Sentarse a "ver series todo el día", advierte, conduce rápidamente a dolores de espalda y problemas lumbares.

Para ella, la comodidad excesiva es un enemigo silencioso. El cuerpo que no se usa se deteriora. Y ese deterioro, insiste, no es inevitable: es en gran parte prevenible.

La actitud como medicina

Más allá del ejercicio, Ramona habla de mentalidad. Cree que el envejecimiento saludable comienza en la cabeza. Quien se siente viejo, dice, deja de moverse; quien se mueve, retrasa la sensación de vejez.

Reconoce incluso una motivación que llama "egoísta": le gusta verse bien. Pero matiza que ese deseo estético está conectado con algo más profundo, la dignidad personal.

¡Atención! Esta señora de 84 años tiene un mensaje que te va a sacudir del sofá. 🤯 ¿Jubilarse es sinónimo de Netflix y quietud? ¡Absolutamente NO! Escucha su verdad sin filtro sobre por qué cuidarse (haciendo **ejercicio** *siempre*) no es egoísmo, sino responsabilidad hacia el futuro y tus seres queridos. Ella lo dice claro: si no hay **actitud**, no hay nada. El secreto para no ser una carga es la disciplina constante. ¡La energía de Ramona es contagiosa! 💪

Mantener el cuerpo activo le permite tomar decisiones por sí misma. Esa autonomía, afirma, es la base de una vejez generosa, porque no impone cargas innecesarias a la familia.

Su mensaje no promete juventud eterna, sino el control sobre la propia vida el mayor tiempo posible. Y eso, en su opinión, depende menos de la edad que de la disciplina diaria.

En el fondo, Ramona no habla solo de gimnasia. Habla de ética familiar. De entender el cuidado del cuerpo como una inversión emocional en quienes vendrán después.