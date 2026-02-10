Bover lanza "Enlighted", un homenaje a la luz mediterránea a través de diez creadores únicos

Desde siempre, la luz nos permite vivir, ver, crear y soñar. Nos acompaña en lo cotidiano y en lo extraordinario, marcando el ritmo de los días, transformando los espacios y despertando emociones. Nos ha dado trabajo, pasión y esperanza.

La compañía Bover entendió esa fuerza invisible desde sus inicios y empezó a vivir de esas tres cosas, a través de sus iluminaciones decorativas para interiores y exteriores, concebidas no solo como objetos funcionales, sino como piezas capaces de crear atmósferas, refugios y belleza.

Joanna Bover fundó la empresa en 1996 y, desde entonces, Bover ha crecido hasta convertirse en una firma de referencia en el diseño de iluminación contemporánea.

Hoy cuenta con 24 tiendas oficiales en España y, en 2012, dio un paso decisivo al expandirse hacia el mercado estadounidense.

Su presencia, sin embargo, va mucho más allá. A nivel internacional, Bover está presente en países como Australia, Japón, Singapur, México o los Emiratos Árabes Unidos.

En Europa, sus colecciones iluminan espacios en Suiza, Bélgica o Francia, por citar algunos. Una expansión que refleja cómo su estética mediterránea ha sabido conectar con sensibilidades de todo el mundo.

Identidad mediterránea

Porque la principal fuente de inspiración de la firma sigue siendo el Mediterráneo: sus formas redondeadas, sus colores cálidos, su luz suave y envolvente.

“Nuestros productos no solo están diseñados para iluminar, sino para enriquecer el entorno, haciendo de cada espacio un lugar más bello y acogedor”, afirman desde la marca.

El bienestar y la sostenibilidad también desempeñan un papel fundamental en el universo Bover. Sus piezas están pensadas para durar, incorporan tecnología LED, (reduciendo el consumo energético hasta un 80%) y apuestan por el reciclaje de componentes.

Además, al producir internamente, la empresa logra disminuir su huella de carbono, manteniendo un control responsable sobre cada etapa del proceso creativo y de fabricación.

Nuevo reto

Ahora, la firma afronta un nuevo desafío: "Enlighted", un proyecto que reúne a diez creadores de disciplinas muy distintas, arquitectos, pintores, directores de fotografía e incluso un músico, con el objetivo de explorar cómo la luz atraviesa sus obras, sus trayectorias y sus miradas.

Cada mes, Bover publicará y distribuirá el contenido creado en torno a cada uno de ellos: una entrevista dedicada a su universo creativo, su historia personal y su manera única de entender la luz y el espacio.

“Es lo que hace que el mismo paisaje te cambie cada día, tanto de día como de noche”, susurra Blanca Madruga, ceramista.

Porque la luz no es solo iluminación: “La luz es energía. La luz es vida. La luz es todo” así lo recuerdan también los artistas del proyecto, que la conciben como una presencia invisible capaz de transformar los lugares y también a quienes los habitan.

Con esa mirada poética y sensorial, "Enlighted" reúne a diez nombres esenciales: José Luis Alcaine, Benedetta Tagliabue, Aryz, Blanca Madruga, Ignasi Terraza, Juli Capella, Lita Cabellut, LLuc Castells, Àlex Ollé y Magí Puig.

Diez creadores de mundos distintos que invitan a descubrir, mes a mes, cómo cada uno interpreta la luz desde su arte, su sensibilidad y su manera única de sentir el espacio.