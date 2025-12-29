Melani, propietaria de una lavandería: "En diciembre facturamos 277 € en un solo día, pero hay jornadas de 0 €"

Los locales de lavandería continúan expandiéndose por España, consolidándose como un sector que ya supera los 300 millones de euros de facturación anual, según los últimos datos. La mayoría de esos ingresos provienen del modelo de autoservicio, un formato que no deja de crecer y que ya suma más de 1.700 establecimientos en el país, con un aumento del 62 % en los últimos años.

Una de esas lavanderías es la que puso en marcha Melani, emprendedora y creadora de contenido en TikTok, donde se la conoce como @melashgarcia. En muchos de sus vídeos comparte cómo decidió lanzarse a este negocio, detalla gastos, ingresos y otras curiosidades basadas en su propia experiencia.

En uno de sus vídeos, Melani responde a una de las preguntas que más interés genera entre sus seguidores: ¿cuánto puede facturar una lavandería en un solo día? Para resolver la duda, muestra cifras reales de ingresos diarios, tanto en días buenos como en los más flojos. Cómo explica, esos datos varían mucho en función del mes y la época del año.

Cuánto ingresa al día una lavandería

"No se imaginan la de veces que me han preguntado esto. Cuando me preguntan que cuánto factura nuestra lavandería al día nunca contesto a esos comentarios porque depende, depende de la lavandería, de la estación en la que se esté, del día...", reconoce.

Esta es la razón por la que ha decidido compartir en su vídeo dos datos concretos para que sus seguidores puedan hacerse una idea aproximada: el día de mayor facturación y el de menores ingresos desde que abrió su negocio. Cifras que en este caso corresponden al año 2024.

"Lo que voy a mostrar es el máximo que nosotros hemos facturado en un día y el mínimo, así se hacen una idea. La cantidad máxima que llegamos a facturar en un solo día en la lavandería fue de 277 euros, fue el primer día de diciembre del pasado año", afirma.

No fue casualidad, ese día se combinaron varios factores que explican ese pico de ingresos: "En nuestra lavandería la temporada alta es en invierno y sobre todo en diciembre. Luego los días en los que más se factura es a primeros de mes y en fin de semana", detalla.

"Este día coincidió que era diciembre, que era primero de mes y que era domingo, entonces se dio este día espectacular", detalla. Todo el mes de diciembre fue positivo: "No siempre con estas cantidades pero fue nuestro mejor mes".

La situación cambia por completo en verano, especialmente en su ciudad. "La parte mala la tenemos con el mínimo de día que nosotros hemos facturado ese mismo año. Un día fue de cero euros (25 de agosto), es la única vez que lo hemos tenido", explica. Pero no fue un día aislado. "El siguiente día malo fue uno en el que facturamos 3 euros de un secado también el 22 de agosto y 6 euros de un secado el día 7 del mismo mes".

"Todo esto se dio en agosto que fue nuestro peor mes. En nuestra ciudad la temporada baja es en verano porque se queda vacía", señala. Eso sí, insiste en que cada caso es distinto.

"Depende mucho de la lavandería porque quizás una lavandería en Valencia en verano puede tener mucha facturación por el turismo. Este es un negocio que va por temporadas y en el que unos meses compensan a otros. Este es nuestro caso pero no todas las lavanderías funcionan igual", concluye.