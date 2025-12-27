Marc Márquez, sobre cómo reparte los gastos con su pareja, Gemma Pinto: "Vivimos juntos pero ella no paga nada"

Marc Márquez es, desde hace más de una década, uno de los deportistas españoles con mayor proyección internacional. Ocho veces campeón del mundo de motociclismo y figura central del campeonato de MotoGP, su trayectoria deportiva lo ha situado no solo en la élite del motor, sino también entre los atletas más reconocidos y mediáticos del país.

Su nombre está asociado a grandes marcas, contratos de primer nivel y una carrera que, pese a las lesiones y los cambios recientes de equipo, sigue siendo una referencia dentro y fuera de los circuitos. Como consecuencia directa de esa carrera de éxito, Marc Márquez es también uno de los pilotos mejor remunerados del motociclismo mundial.

Aunque no existen cifras oficiales y públicas sobre su patrimonio personal, es un hecho que sus ingresos —procedentes de salarios deportivos, patrocinios y acuerdos comerciales— le permiten mantener un nivel de vida muy alto. En pocas palabras, tiene la capacidad económica para establecerse con comodidad prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, disponer de mucho dinero no elimina los dilemas cotidianos, y uno de los ámbitos donde más claramente se manifiestan es en la vida en pareja. La diferencia económica entre dos personas puede convertirse en una fuente de tensiones si no se gestiona adecuadamente, y, sobre todo, si no se establece qué es lo que va —o puede— aportar cada persona.

En este contexto, Marc Márquez ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre cómo afronta esta cuestión con su pareja, Gemma Pinto, dejando claro que, en su caso, no considera necesario dividir los gastos ni exigir una aportación económica equivalente por parte de ella.

Así dividen los gastos Marc Márquez y Gemma Pinto

La relación entre Marc Márquez y Gemma Pinto se hizo pública hace aproximadamente dos años, aunque ambos han optado desde el principio por mantener un perfil relativamente discreto, alejándose del exceso de exposición mediática.

Aun así, con el paso del tiempo han ido compartiendo algunos detalles de su vida en común, especialmente desde que decidieron dar un paso más y empezar a convivir. Según ha explicado el propio piloto en el pódcast de Imagin, llevan alrededor de un año viviendo juntos, un cambio que implicó también una mudanza por parte de ella, que se trasladó desde Barcelona a Madrid para iniciar esta nueva etapa.

La convivencia, como ocurre en cualquier pareja, trajo consigo conversaciones prácticas sobre la organización del día a día y, entre ellas, la inevitable cuestión de los gastos.

Márquez ha relatado que fue Gemma quien, nada más instalarse con él, planteó de forma directa cómo debían gestionar los costes de la casa, una actitud que él mismo ha destacado como reveladora. "Eso dice mucho de ella", comentó a Miki Núñez, el conductor del programa.

En ese punto, Marc Márquez tomó una decisión clara: no veía necesario que su pareja aportara económicamente a los gastos fijos de la vivienda. No se trata, según explica, de una imposición ni de una relación desequilibrada, sino de una elección basada en su contexto personal.

Él mismo reconoce que tiene unos ingresos muy superiores y que, en este momento de sus vidas, no necesita que ella contribuya a ese nivel para que la convivencia funcione. Para él, forzar una división de los gastos no tendría sentido y podría generar una sensación, incluso, injusta.

Eso no significa, tal y como él mismo matiza, que Gemma Pinto no participe económicamente en la relación. Al contrario, el reparto se produce de una forma más natural: ella invita a cenas, asume gastos en viajes, paga hoteles, spas u otros planes que comparten juntos.

Se trata de una dinámica basada más en el equilibrio y en la adaptación mutua que en una contabilidad estricta. El piloto, además, insiste en que lo importante es que ninguno de los dos se sienta en deuda con el otro ni en una posición de inferioridad.

Márquez subraya que este es, precisamente, uno de los mayores retos cuando existe una diferencia económica notable dentro de una pareja. En su opinión, la parte que gana menos nunca debe sentirse desplazada y mucho menos "que depende" de otra persona.

Gemma tiene sus propios ingresos, que según él mismo señala "le van muy bien", y mantiene su independencia profesional y personal. A partir de ahí, ambos ajustan su relación, evitando que el dinero se convierta en un factor de desequilibrio.