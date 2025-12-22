Confirmado por las abuelas españolas: "Este plato tan típico es perfecto para Navidad y se hace en 30 minutos"

0 votos

Total: 30 min

Para muchos españoles, la Navidad huele a caldo caliente, a aceite de oliva recién templado y a guisos que pasan de generación en generación sin necesidad de grandes alardes.

Frente a los menús recargados y los platos sofisticados que cada diciembre compiten por hacerse un hueco en las mesas, la cocina andaluza reivindica algo mucho más sencillo: recetas humildes, sabrosas y pensadas para compartir.

En estas fechas no suelen faltar clásicos como la sopa de picadillo, los embutidos ibéricos, el jamón cortado a cuchillo o los mariscos que anuncian celebración.

Sin embargo, junto a estos imprescindibles existe un plato menos conocido fuera de Andalucía, pero que resume como pocos el espíritu de la Navidad en la región: las patatas mayordomo.

Se trata de una receta tradicional, económica y sorprendentemente fácil de preparar, que puede estar lista en apenas 30 minutos y que destaca por su capacidad para reunir a toda la familia alrededor de la mesa.

Plato humilde y delicioso

Este guiso sencillo, pero lleno de matices, demuestra que no hace falta complicarse para comer bien en los días grandes del calendario.

Las patatas mayordomo forman parte de la cocina popular jienense, una provincia donde el aceite de oliva virgen extra no es solo un ingrediente, sino una seña de identidad.

Este plato nació en el ámbito rural, ligado a la cocina de aprovechamiento y a la necesidad de alimentar a familias numerosas con productos accesibles y de temporada.

Su base no puede ser más sencilla: patatas, verduras, especias y un buen sofrito. Pero el resultado es un guiso reconfortante, con cuerpo y sabor, capaz de funcionar como plato único o como acompañamiento de carnes y pescados durante las comidas navideñas.

A diferencia de otras recetas festivas más elaboradas, las patatas mayordomo no requieren experiencia ni técnicas complejas.

Plato de patatas mayordomo.

Su secreto está en el mimo del sofrito, en el punto exacto de cocción de la patata y en el uso generoso (pero equilibrado) del aceite de oliva.

Su secreto: la sencillez

Uno de los grandes atractivos de este plato es que se adapta con facilidad a lo que haya en la despensa.

La versión más tradicional prescinde de carnes y embutidos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan platos más ligeros o para equilibrar los excesos propios de la Navidad.

No obstante, en muchos hogares se enriquece con chorizo, morcilla o incluso un huevo escalfado servido justo antes de llevar la cazuela a la mesa. Estas variaciones no alteran la esencia del plato, sino que reflejan la diversidad de la cocina andaluza y su capacidad para adaptarse a cada casa.

Además, es una receta que mejora con el reposo. Prepararla con antelación permite que los sabores se asienten, lo que la convierte en una aliada perfecta para comidas familiares numerosas, donde el tiempo en la cocina es un bien escaso.

Un guiso histórico

El nombre de "mayordomo" tiene un origen difuso, pero muchos lo relacionan con la costumbre de dedicar ciertos platos a figuras relevantes dentro de la casa o la finca.

Paradójicamente, esta receta terminó convirtiéndose en un símbolo de la cocina campesina, alejada de lujos, pero cargada de identidad.

Durante décadas, las patatas mayordomo han sido un plato habitual en los meses fríos, cuando el cuerpo pide comidas calientes y contundentes. Su presencia en Navidad no es casual, es un guiso pensado para compartir, para servirse en el centro de la mesa y para repetirse sin culpa.

Receta tradicional de patatas mayordomo

En un momento en el que muchas tradiciones culinarias se diluyen, esta receta sigue viva gracias a la transmisión oral y al apego a los sabores de siempre.

Cada familia tiene su versión, su truco y su recuerdo asociado, lo que convierte a este plato en algo más que una simple receta.

Ingredientes Ingredientes patatas mayordomo 1 kg de patatas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 tomate rallado o 200 g de tomate triturado

80 ml de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Pimienta negra al gusto

Sal (al gusto)

100 ml de vino blanco

Caldo de verduras o agua (cantidad necesaria hasta que las patatas estén tiernas) Paso 1 Pela las patatas y córtalas chascándolas en trozos medianos para que suelten almidón y espesen el guiso. Resérvalas en agua fría. Paso 2 En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio y añade los ajos picados y la cebolla cortada en juliana fina. Pocha lentamente hasta que estén transparentes. Paso 3 Incorpora los pimientos troceados y cocina unos minutos más, removiendo con frecuencia, hasta que estén tiernos. Paso 4 Añade el tomate y deja que el sofrito reduzca bien, hasta que pierda el exceso de agua y se concentren los sabores. Paso 5 Incorpora las patatas escurridas, remueve para que se impregnen del sofrito y añade el pimentón, la pimienta, la sal y la hoja de laurel. Paso 6 Vierte el vino blanco y deja hervir un par de minutos para que se evapore el alcohol. Paso 7 Cubre las patatas con caldo o agua caliente, baja el fuego y cocina durante unos 20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas y el caldo ligeramente espeso. Paso 8 Rectifica de sal, deja reposar unos minutos y sirve caliente, acompañado de pan.

Un plato sencillo, lleno de sabor y perfecto para recordar que, en Navidad, a veces lo más especial es volver a lo de siempre.