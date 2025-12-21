Carmen (60), ama de casa y cocinera: "Así preparo la sopa de marisco más rápida y barata para esta Navidad"

0 votos

Comensales: 4-5

La sopa de marisco es uno de esos platos que nos hacen pensar inmediatamente en la Navidad. Aparece humeante en la mesa, reconforta, abre el apetito y parece anunciar que la comida especial está a punto de empezar.

Durante años, este plato ha estado asociado a elaboraciones largas, ingredientes caros y una complejidad que no siempre encaja con el ritmo real de las fiestas.

Sin embargo, no todas las sopas de marisco necesitan horas de cocina ni marisco de lonja a precio de oro.

Carmen, del canal Cocina con Carmen, tiene la receta perfecta pensada para hogares reales y cocinas sin pretensiones. Una de las más comentadas es la de la cocinera

Su propuesta tiene algo que engancha desde el primer minuto: es barata, rápida y no renuncia al sabor. Utiliza pescado y marisco congelado, reduce los pasos al mínimo imprescindible y se apoya en un buen caldo y un sofrito bien trabajado para lograr un resultado sorprendente. Una sopa perfecta para cuatro personas que puede convertirse en la estrella de estas Navidades.

Cero complicaciones

La clave de esta receta está en entender que el sabor no siempre depende del lujo, sino de la técnica.

Carmen parte de una cocción inicial del pescado y los moluscos para crear un caldo base lleno de matices. Ese caldo, bien colado, será el hilo conductor de toda la sopa.

Después llega el sofrito, un paso humilde pero decisivo. Ajo, cebolla, pimiento, zanahoria y tomate se cocinan con calma y se transforman en una crema que espesa la sopa y le da cuerpo.

El resultado final es un plato equilibrado, aromático y muy agradecido, ideal como primer plato en una comida especial.

Sopa de marisco rápida y barata

Además, es una receta flexible. Puede prepararse con antelación, recalentarse sin problemas y adaptarse a lo que haya en el congelador.

En un momento del año en el que el gasto se dispara, esta sopa demuestra que comer bien en Navidad no tiene por qué ser caro.

Sopa de marisco

Esta receta está pensada para cuatro raciones. Aunque se puede utilizar marisco y pescado fresco, la autora optó por productos congelados para hacerla más fácil y económica.

Ingredientes Ingredientes sopa de marisco 400 gramos de filetes de merluza.

250 gramos de mejillones.

250 gramos de almejas.

180 gramos de gambas peladas.

800 ml de agua.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

3 dientes de ajo picados.

1 cebolla grande.

Un trozo de pimiento rojo.

1 zanahoria grande cortada en rodajas finas.

90 gramos de tomate triturado.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Sal (al gusto).

Perejil picado (opcional, para decorar). Paso 1 Cocción inicial del marisco y pescado. Comienza poniendo los 800 ml de agua en una olla a fuego fuerte hasta que hierva. En ese momento, añade un poco de sal, la merluza, los mejillones y las almejas. Baja a fuego medio y deja cocer durante un par de minutos. Una vez cocidos, retira los mariscos y el pescado a un recipiente aparte para que se enfríen. Es fundamental colar el caldo que ha quedado en la olla y reservarlo para usarlo más adelante. Paso 2 Limpieza del producto. Cuando el pescado y los mariscos hayan enfriado un poco, trocea la merluza asegurándote de quitar cualquier espina. A las almejas y mejillones, retírales las conchas y júntalos con el pescado reservado. Paso 3 Preparación del sofrito base. En una sartén o cacerola a fuego medio-alto, calienta el aceite de oliva y añade los ajos picados y la cebolla, removiendo mientras se sofríen. Añade también el trozo de pimiento rojo. Paso 4 Pasados unos minutos, incorpora la zanahoria en rodajas, el tomate triturado, el pimentón dulce y un poco de sal. Mezcla todo bien y cocina a fuego medio, removiendo con frecuencia, hasta que la zanahoria esté tierna. Paso 5 Triturado para la crema. Pasa todo el sofrito a un vaso batidor y añade un vaso del caldo que reservaste al principio. Tritura la mezcla con una batidora de aspas hasta conseguir una crema con la textura deseada. Paso 6 Terminación de la sopa. Vierte la crema nuevamente en la cacerola a fuego medio-alto y añade el resto del caldo reservado, mezclando muy bien. Cuando la sopa comience a hervir, agrega las gambas peladas, así como la merluza y los moluscos que habías limpiado anteriormente. Remueve un poco y deja cocinar un par de minutos más. Finalmente, prueba el punto de sal y sirve, opcionalmente con un poco de perejil picado.

La lista de ingredientes demuestra que no hacen falta ingredientes extraños ni caros. Todo puede encontrarse fácilmente en cualquier supermercado y, en muchos casos, ya forma parte de la despensa habitual.

Los pocos pasos demuestran que la sopa queda lista en poco tiempo y con un resultado que sorprende. Una receta pensada para disfrutar sin estrés y que encaja a la perfección en unas Navidades donde lo importante, más allá del menú, sigue siendo compartir la mesa.