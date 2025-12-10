Andrea, sobre la situación de los autónomos en España: "Mi rendimiento neto mensual es de 500 €, no se puede vivir así"
Esta joven creadora de contenido y freelance muestra con cifras reales su primer año como autónoma en España.
Ser autónomo en España no es precisamente una tarea fácil. Y es que, implica mucho más que trabajar por cuenta propia, supone asumir largas jornadas, afrontar la incertidumbre y hacer frente a una presión fiscal creciente, especialmente con unas cuotas que no dejan de aumentar.
Una situación ante la que cada vez son más los trabajadores por cuenta propia que han empezado a compartir su experiencia en redes sociales, explicando con datos concretos lo que significa emprender en este país.
Una de ellas es Andrea, una joven creadora de contenido que a través de su perfil de TikTok (@freelance_sl) muestra la realidad económica de su vida como autónoma. Hace unos meses, decidió precisamente publicar las cifras de su primer año cotizando por su cuenta, mostrando sin filtros lo que conlleva este modelo de trabajo en España.
"¿Quieres saber cuánto he ganado en mi primer año como autónoma? Ha sido una gran decepción", confiesa en uno de sus vídeos. A pesar de las dificultades, destaca un pequeño alivio: "La parte positiva es que he conseguido que me mantengan la tarifa reducida un año más".
Se dio de alta en julio de 2024, aunque ese primer mes no facturó nada, aún así sus obligaciones fiscales llegaron: "En julio no facturé nada (0 euros) y aún así tuve que pagar igualmente la seguridad social".
@freelance_sl Está ha sido la facturación de mi emprendimiento durante el primer año. Podría ser peor, pero ha sido realmente decepcionante. Próximamente me centraré en triplicar la facturación y compartir el proceso 🤞🏻 #emprender #freelance #dinero #autonomos #hacienda ♬ Storytelling - Adriel
En los meses siguientes, sus ingresos fueron creciendo poco a poco. "Agosto fueron 475 euros, que para ser agosto no está mal, yo aquí aún estaba contenta. Septiembre fueron 1.100 euros, octubre 1.500 euros, noviembre 1.900. Yo en noviembre me pensaba que me iba a comer el mundo y que se iban a cumplir todos mis sueños".
El entusiasmo, sin embargo, fue variando: "En diciembre fueron 1.500 euros, en enero 2.000 euros. Ahí volví a recuperar el entusiasmo. De febrero a junio fueron 1.500 euros cada mes, julio 1.800 y agosto 1.600".
Pero como Andrea aclara, no todo es lo que parece: "A todo esto hay que restarle los gastos: he tenido que comprar material, he tenido que hacer viajes, he tenido que contratar a dos personas y he tenido que contratar también a otros freelance para que hicieran algunos trabajos". El resultado: " El rendimiento medio mensual ha sido de 500 euros".
Una cifra que, lejos de ser suficiente para vivir, ni siquiera es la real tras los impuestos: "Obviamente no se puede vivir con 500 euros que además ni siquiera es lo que realmente recibo porque a eso hay que restarle el IRPF". ¿Cómo ha conseguido entonces mantener la tarifa reducida? "Pues ganando poco dinero. Si tienes un rendimiento medio neto anual inferior al salario mínimo, puedes solicitar que te mantengan la cuota reducida".
Andrea reconoce que ha podido sostener esta situación durante un año gracias a dos factores clave: "Tenía bastantes ahorros y a una subvención que me han concedido". Aun así, no pierde la ilusión por mejorar su situación: "La verdad que no me he esforzado lo suficiente para tener el nivel de ingresos que me hubiese gustado tener pero lo voy a hacer a partir de ahora".