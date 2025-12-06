Ya es oficial: cambia la Ley de Sucesiones y todas estas personas recibirán herencia aunque no estén en el testamento

Notario leyendo la herencia a los familiares. Imagen generada con IA

La Ley de Sucesiones ha introducido cambios clave que afectan directamente a quienes pueden heredar, incluso cuando no figuran en el testamento.

Aunque el testamento sigue siendo el instrumento legal más utilizado para decidir quién recibirá los bienes tras el fallecimiento, lo cierto es que la voluntad del testador tiene límites, y la ley protege a determinados familiares por encima de cualquier disposición escrita.

La normativa sucesoria establece que hay personas que siempre tendrán derecho a recibir parte de la herencia, aunque no estén mencionadas en el testamento.

Son los llamados herederos legítimos, y la ley garantiza que recibirán una porción de los bienes, sin posibilidad de ser excluidos y sin que ningún otro beneficiario pueda oponerse.

Se trata de un derecho irrevocable, y no puede ser anulado, ignorado o sustituido por decisiones personales.

Qué saber de una herencia

Es fácil que, en algún momento de tu vida, te notifiquen que eres heredero de un familiar o conocido. Es ahí cuando necesitas saber, como mínimo, las partes más importantes que debes conocer

¿Quiénes son los herederos legítimos?

La ley identifica tres grupos claramente diferenciados:

Descendientes : hijos y nietos.

: hijos y nietos. Ascendientes : padres y abuelos.

: padres y abuelos. Cónyuge viudo: la persona casada legalmente con el fallecido.

Estos familiares siempre recibirán una parte de la herencia, incluso si el fallecido decidió dejar sus bienes a otras personas, como hermanos, sobrinos, amigos o parejas no inscritas legalmente.

Partes de la herencia que están legalmente reservadas

Los herederos legítimos no heredan "lo que quede", sino que tienen por ley una cuota protegida según el tipo de heredero que seas:

Descendientes (hijos, nietos): la parte reservada por ley es 2/3 de la herencia.

(hijos, nietos): la parte reservada por ley es 2/3 de la herencia. Ascendientes (padres, abuelos): por ley corresponde 1/2 de la herencia.

(padres, abuelos): por ley corresponde 1/2 de la herencia. Cónyuge (viudo): legalmente le pertenece 1/2 de la herencia.

Esto significa que si una persona decide dejar todos sus bienes a un amigo o sobrino, pero tiene hijos o cónyuge, el testamento no podrá ejecutarse en su totalidad, y los herederos legítimos reclamarán su parte obligatoria.

¿Cuándo se puede anular un testamento?

La ley también contempla casos en los que el testamento puede ser declarado nulo. Aunque el documento se haya firmado y presentado ante notario, puede perder validez si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

Violación de una prohibición legal

Errores o defectos de forma

Otorgado por persona sin capacidad mental suficiente (falta de razón demostrable)

Redactado por persona judicialmente incapacitada

El testador no puede comunicarse oralmente y tampoco sabe leer ni escribir, salvo que lo haga ante notario con intérprete

Testamento otorgado bajo presión, engaño, coacción o violencia

En estos casos, la voluntad del fallecido queda anulada y entra en vigor la sucesión legítima, es decir, la ley decide cómo repartir los bienes.

Cuando alguien puede perder la herencia: los "herederos indignos"

Existe otro concepto clave: el de herederos indignos. Aunque una persona esté incluida en el testamento o tenga derecho como heredero legítimo, puede quedar legalmente excluida si se demuestra que ha actuado contra el fallecido.

La ley considera indignos de heredar, entre otros, a quienes:

Cometieron delitos dolosos contra el fallecido o su familia

Maltrataron u ofendieron gravemente al fallecido

Lo acusaron falsamente de un delito grave

No denunciaron su muerte cuando estaba provocada por un delito

No le proporcionaron los alimentos o cuidados cuando era necesario

Influyeron de manera fraudulenta para manipular un testamento

Alteraron, ocultaron o falsificaron el testamento

En estos casos, aunque el fallecido los hubiera incluido en su testamento, la justicia puede retirarles sus derechos.

¿Quiénes pueden heredar fuera del testamento?

Las personas que no están en el testamento, como hermanos, sobrinos, parejas de hecho no registradas o amigos, solo podrán heredar si no existen herederos legítimos o si así lo permite el testamento. No tienen un derecho garantizado.

Por tanto, si quieres tener en cuenta los nuevos puntos a tener en cuenta la nueva Ley de Sucesiones, aquí te dejamos un resumen:

Siempre heredan : hijos, nietos, padres, abuelos y cónyuge viudo, aunque no aparezcan en el testamento.

: hijos, nietos, padres, abuelos y cónyuge viudo, aunque no aparezcan en el testamento. No se les puede quitar su parte legítima : es irrevocable, obligatoria y protegida por ley.

: es irrevocable, obligatoria y protegida por ley. Un testamento puede ser impugnado y anulado si se vulneran estas normas o hay defectos legales.

si se vulneran estas normas o hay defectos legales. Hay personas que, aunque aparezcan en el testamento, pueden perder su herencia si son declaradas indignas de suceder .

. Hermanos, sobrinos y parejas no casadas solo heredan si son mencionados en el testamento y no existe conflicto legal.

De este modo, la ley no solo regula quién hereda, sino que protege los vínculos familiares frente a cualquier intento de exclusión injusta.