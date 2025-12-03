Celia, sobre la situación de los autónomos en España: "Tengo 5.200 € de ingresos y me han quedado solo 3.700 €"

Ser autónomo o trabajador por cuenta propia en España no es precisamente una tarea sencilla. A las largas jornadas de trabajo y la incertidumbre constante, en España se suma una carga fiscal que no deja de crecer año tras año y a través de cuotas cada vez más altas. Por eso, cada día son más autónomos que se animan a compartir su experiencia en redes sociales, mostrando con números lo que implica emprender por cuenta propia en España.

Este es el caso de Celia, una joven creadora que no duda en compartir a través de su perfil de TikTok (@pasionxcomer) también su realidad como autónoma con números reales. Esto es precisamente lo que hizo hace unos meses tras experimentar su primer trimestre como autónoma en España.

"Ya he pasado mi primer trimestre como autónoma y os voy a contar todo lo que he ganado en estos tres meses, pero sobre todo, todo lo que he pagado porque me ha tocado hacer mi primera declaración de trimestre y me he quedado bastante flipando", empieza diciendo en uno de sus vídeos.

Aunque su asesora ya le había advertido de las cifras, verlas plasmadas en su cuenta asegura que fue todo un impacto para esta creadora de contenido: "Os voy a decir cómo me ha quedado todo. Estoy dada de alta de autónomos como ingresos menos gastos, lo que quiere decir que esto funciona de la siguiente manera. Si tú facturas por ejemplo 10.000 euros y te compras un ordenador que vale 1.000 euros, digamos que tus ingresos son 10.000 y tus gastos son 1.000, pues tus beneficios son 9.000, entonces tributas sobre el beneficio".

Una mecánica aparentemente sencilla, pero que no siempre permite a los autónomos añadir todos los gastos que realmente afrontan. "Esto es por lo que a mí me interesa meter gastos, pero los únicos gastos que puedo meter son de electrónica, entonces no voy a estar comprando ordenadores todos los meses", aclara.

Celia se dio de alta como autónoma el 28 de octubre del pasado año, por lo que los datos que comparte corresponden a finales de ese mes, noviembre y diciembre. "En la asesoría me cobran 191 euros, luego los tres meses que he estado he pagado tres cuotas de asesoría de 40 euros, por lo que me he gastado 120 euros también en este trimestre, la cuota de autónomos como tengo la reducción de los dos primeros años fueron 87 euros por los tres meses 261 euros más de gastos en ese trimestre".

En cuanto a ingresos, Celia facturó 5.200 euros. Pero tras aplicar los gastos deducibles y el pago de impuestos, la cifra que finalmente se le quedó fue de 3.700 euros. "Me han cobrado 469 de IVA y 450 de IRPF. Si lo sumo todo con todas la cuotas, asesoría, IRPF, IVA, serían unos 1.300 euros de gastos para unos 5.200 de facturación".

Aunque reconoce que no es una pérdida descomunal, le sorprende lo poco que queda realmente en su cuenta: ". A mí me ha parecido bastante impactante, sé que no es una barbaridad pero a mí la cuenta se me ha quedado con 3.700 euros cuando al principio tenía más de 5.000".

Celia aclara que este trabajo como autónoma no es su única fuente de ingresos, lo que le da algo de tranquilidad. "Afortunadamente tengo mi trabajo por fuera y esto es un extra, así que no es mi única fuente de ingresos pero no me quiero imaginar la gente que tenga volúmenes de facturación más altos", asegura.

Concluye con una reflexión que comparten cada vez más autónomos en España. Y es que, asegura que a pesar de saber cómo funciona el régimen de autónomos en el país, no deja de sorprenderle: "La única solución para pagar menos sería meter más gastos, pero si no puedo meter ningún otro gasto fijo que no sea electrónica... Cuando ves el dinero y después te lo quitan y además se llevan un 30 % con tan poquito de ingresos, es bastante fuerte".

Asegura que "alguna gente dirá que 5.200 euros es bastante dinero", pero asegura que la larga lista de horas de trabajo apenas compensa con lo que finalmente le ha quedado: "Os puedo asegurar que si juntamos todas las horas que he hecho, está la cosa bastante justa".