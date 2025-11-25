David Bustamante (43) canta en contra de la Navidad tras 23 años de carrera: "Todavía queda mucho de mí por ver"

La Navidad es la época perfecta. Las calles brillan con luces y adornos, la gente se concentra en cada esquina y las tradiciones familiares nos reúnen alrededor de mesas interminables. Volvemos a ver a quienes hace meses no veíamos, compartimos comidas, historias y risas, y terminamos abriendo regalos que casi nunca estaban en nuestra lista.

Sin embargo, detrás de esta imagen idílica, no todos viven estas fechas con la misma ilusión. Según Wallapop, la plataforma de compraventa de artículos de segunda mano más famosa del país, casi la mitad de los españoles (48%) considera que expresar que no les gusta la Navidad está mal visto.

Con el fin de representar a este grupo de gente y, además, saber qué podemos hacer con esos regalos que acaban al fondo del cajón, Wallapop ha elegido a David Bustamante para crear el primer antivillancico de la historia. "No ha sido fácil, pero estoy muy orgulloso del resultado", cuenta en una entrevista para Magas.

El primer antivillancico español

Por primera vez en 23 años de carrera, David Bustamante le ha puesto voz a la otra cara de la Navidad. Esa que no siempre brilla, que a veces cansa, que tiene cuñados opinando de todo, además de regalos equivocados, mazapán repetido y sobremesas eternas.

Es por ello que la empresa de copra y venta de artículos de segunda mano más conocida, Wallapop lo ha elegido como altavoz de todos aquellos que no se sienten identificados con la versión idealizada (y muchas veces impostada) de estas fechas.

El fruto de todo ello ha sido el primer anti-villancico oficial de España. Una canción navideña que rompe con el tono tradicionalmente alegre, idealizado o festivo de los villancicos clásicos.

Según los datos de Wallapop, un 59% de españoles rechaza el consumismo excesivo y el 54% reconoce que le agotan las aglomeraciones. Bustamante los representa ahora con una canción llena de humor, ironía y autenticidad, en un momento de su vida en el que —como él mismo dice— se siente "más honesto, más dulce y más realizado que nunca".

En una conversación con Magas, el cantante nos habla de familia, autenticidad, retos y la importancia de celebrar estas fiestas sin disfrazarlas. Entre risas, menciona incluso al Grinch, se confiesa fan de la Navidad, pero reconoce que, como todos, tiene su propio "cuñado opinólogo".

"Es un reencuentro con mis seres queridos"

Para Bustamante, la verdadera Navidad está menos en las compras y más en las personas. Al preguntarle qué significa para él estas fechas, lo tiene claro: "El reencuentro con mis seres queridos".

Una definición sencilla, sin adornos ni postal. "Mi casa es el centro de reunión de todos. Vivo con mi familia muy cerquita, pero primos y tíos están a 500 km. Aprovechamos estas fechas para reunirnos todos".

Sin embargo, crear este anti-villancico fue todo un reto para él: no solo porque suponía alejarse por completo de lo que había hecho hasta ahora, sino porque, precisamente, siente un cariño especial por la Navidad. Al preguntarle si ha habido vivido alguna situación en la que se haya inspirado, no lo duda:

"Bueno, el humor, los topicazos que siempre existen, ¿no? Como la gente se mete con el cuñado, las comidas demasiado copiosas, que luego da rabia haber subido esos kilitos… Lo típico. Ha sido divertido. Realmente yo soy una persona que me encanta la Navidad, así que ha sido difícil y divertido a la vez componer este tema."

La campaña precisamente celebra esa autenticidad. "Queremos reivindicar la libertad de vivir estas fechas a nuestra manera", explican desde Wallapop. Bustamante lo resume como "no sentir la presión de cumplir con lo que 'debería ser'".

David Bustamante para Wallapop.

No obstante, es cierto que siempre hay detalles, clichés y clásicos que no apasionan a todos. Para el cantante cántabro, el peor de todos es "el cuñado pesado que sabe siempre de todo y siempre tiene la respuesta más incómoda"

¿Qué le hizo decir sí a esta campaña?

"Primero, Wallapop. Es un puntazo poder trabajar con ellos y luego que era un pedazo de "campañón" divertido. Me gusta siempre el sentido del humor."

Pero había otro desafío: componer algo completamente distinto. ¿Qué ha significado crear este tema?

Otro reto. No es fácil porque normalmente uno utiliza otro tipo de lenguaje, metáforas, estructuras… pero lo he intentado hacer con un sonido cool. Estoy muy orgulloso, ha sido muy divertido.

"Mi esencia sigue intacta"

David Bustamante consolidó su fama tras participar en la primera edición del programa de televisión Operación Triunfo en 2001, donde se convirtió en un fenómeno social y ganó un contrato discográfico.

El joven cántabro, natural de San Vicente de la Barquera, no solo conquistó al jurado, que lo llevó hasta el tercer puesto del programa, sino que su voz y su personalidad lograron conectar con miles de españoles que lo siguieron semana tras semana.

Si le preguntamos en qué ha cambiado ese "chiquillo" de 19 años hasta ahora, su respuesta no nos sorprende: "Ahora tengo alguna cana, patas de gallo, pero la esencia sigue intacta."

Estoy en el momento más dulce, más honesto, donde más realizado me siento.

En ese momento de plenitud, emocional, personal y profesional, Bustamante no descarta sorpresas, pero sí asegura que está "en el momento en el que más realizado se siente".

¿Qué faceta cree que aún no conocemos?

Dentro de mi versatilidad, hay muchos focos, pero para mí el más importante es mi música. Mis canciones y mis directos.

La familia, el epicentro de Bustamante

Han pasado muchos años desde que comenzara a construir una carrera musical, empresarial y televisiva repleta de éxitos y vivencias que han forjado al Bustamante que hoy todos conocemos.

¿Cómo influye su entorno en su música y proyectos?

Ellos lo son todo. Tienen mucho que ver en por qué soy como soy.

David Bustamante en el anuncio de Wallapop.

¿Con qué artista haría un dúo para la segunda parte?

Si hubiera un anti-villancico 2… con el Grinch

¿Qué quiere lograr con esta campaña? ¿Qué le gustaría que el público se llevara?

Que sepan lo que les sobra, no les gusta, dónde lo tienen que subir. Y si les saca una sonrisa, lo hemos conseguido.

Si alguien pensara que ya ha visto todo de Bustamante. ¿Qué le diría?

Está muy equivocado. Estoy todavía empezando.

Este año, Bustamante no canta a los Reyes Magos ni al niño del tambor. Canta a la imperfecta, irónica y divertida Navidad real. Esa que muchos viven, pero casi nadie dice en voz alta.

Y, quizá, por eso, es la Navidad más honesta de todas.