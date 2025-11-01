Naiara, inversora inmobiliaria: "Compro casas okupadas por 70.000 euros y les pago 3.000 para que se vayan"

En el año 2024, en España se presentaron 16.426 denuncias por ocupación ilegal y allanamiento de morada a través de las Fuerzas de Seguridad, una cifra que supuso un aumento del 7,4% respecto al año anterior y que refleja los datos ya recogidos por la OCU: hasta un 34% de los españoles considera la okupación como un problema muy importante para el país.

Aunque la nueva enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Congreso de los Diputados parecía poner fin a la okupación, la realidad es que cada vez son más los españoles que temen que su vivienda sea ocupada. Incluso muchos que ya sufren esta situación se sienten desamparados por el Gobierno.

Es en este contexto donde surgen figuras como la de Naiara Mas, una inversora inmobiliaria se hizo viral en redes sociales por comprar viviendas ocupadas y negociar con los ocupantes, en ocasiones pagándoles para que se marchen. De ello ha hablado en uno de los últimos programas de Y Ahora Sonsoles.

La estrategia de Naiara Mas

Naiara Mas es, en realidad, una asesora financiera hipotecaria. Es experta en conseguir la mejor hipoteca para personas con problemas de acceso a la vivienda y ganó popularidad por ser tertuliana en laSexta Xplica, donde suele ser colaboradora habitual en los debates de Vivienda.

Este increíble conocimiento sobre la vivienda le ha llevado a autodenominarse a ella misma como la reina de las hipotecas y a ir un paso más allá dentro del sector: hacer frente a la okupación.

Desde hace varios años, Naiara se dedica a comprar viviendas ocupadas y negociar con los okupas para que se vayan. La empresaria asegura que su labor no solo le genera beneficios, sino que también ayuda a devolver al mercado viviendas que, según ella, estaban paralizadas por la inacción de las administraciones y los grandes tenedores de inmuebles.

En un reciente programa de Y Ahora Sonsoles, la inversora ha explicado que suele adquirir las propiedades cuando salen a subasta. "Los fondos de inversión no pueden echar a estas personas", explica.

Según relata, los fondos de inversión, que suelen ser los propietarios originales de muchas de estas viviendas, no pueden desalojar a los okupas debido a su condición de grandes tenedores, mientras que un comprador particular sí puede intentar llegar a acuerdos.

En sus propias palabras, cuando la vivienda entra en subasta, los ocupantes mantienen deudas y, en ocasiones, continúan residiendo en el inmueble durante años sin pagar nada.

#Okupas #InversiónInmobiliaria #naiaramas #Inmobiliario ♬ sonido original - Naiara Mas @lareinadelashipotecas CHOLLO? NO. RESPONSABILIDAD. Le llaman chollo. No lo es. Comprar una vivienda ocupada no es fácil 🙏🏼es tiempo, abogados y números fríos. Mientras algunos critican, nosotros ponemos al día el IBI, la comunidad y la basura lo que ellos no pagan. Nosotros saneamos la finca y devolvemos la vivienda al mercado para que otras familias puedan vivir. ¿Más barato? Solo cuando restas riesgos y sumas costes de verdad. Si los números no cuadran, no compro. Si cuadran, resuelvo un problema y creo valor. Así es como se hace bien. #ViviendaOcupada

Con la intervención de Naiara, ese ciclo de "15 o 20 años viviendo de gratis" se rompe, ya que al tratarse de una particular, los okupas son más proclives a negociar para abandonar la vivienda antes de que se inicien los procesos judiciales.

Antes de proceder a la okupación, Naiara realiza siempre un estudio previo para conocer la situación de las personas que habitan en la propiedad. "Hubo un caso en el que fui a ver una vivienda en la que había una persona a la que le habían cortado una pierna y estaba en un estado de vulnerabilidad", explica. Esta situación de vulnerabilidad complica aún más el desalojo.

Sin embargo, a pesar de esta vulnerabilidad, son personas que "no pagan ni IBI, ni comunidad, ni pagan nada. Son personas que llevan 15 años sin pagar una propiedad", denuncia.

Es ahí cuando ella comienza la negociación. Según relata, en Elche, donde ella trabaja, ha llegado a comprar viviendas "de 70.000 o 80.000 euros, ofreciéndoles 2.500 o 3.000 euros a los okupas para que se vayan".

Insiste en que su motivación no es únicamente económica, sino que busca ofrecer una solución práctica a un problema que, en su opinión, las instituciones no están abordando con eficacia. "Yo quito un problema —afirma—, porque hay una vivienda que está okupada con personas que no pagan. Estoy poniendo una vivienda en el mercado".

De hecho, frente a las críticas que la señalan como una especuladora, Naiara se defiende asegurando que su objetivo es reactivar el mercado inmobiliario y asumir el mantenimiento de propiedades que estaban abandonadas o generaban conflictos en las comunidades.