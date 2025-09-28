Una experta en vivienda carga contra los caseros: "Si temes impagos es porque sabes que subiste demasiado el alquiler"

El estado del mercado inmobiliario actual en España lleva a que muchas personas tengan problemas para poder acceder a una vivienda, tanto en forma de compra como de alquiler, pero no solo existe preocupación entre los interesados en acceder a un inmueble.

Son muchos los propietarios que tienen propiedades alquiladas que tienen cierto miedo a que se puedan llegar a producir impagos en las rentas mensuales de sus inquilinos, y al respecto de este asunto ha hablado la experta en vivienda, Ruth Galán.

La integrante del sindicato de inquilinas de Madrid, ha acudido a La Sexta Xplica, dónde se ha referido al problema de la vivienda en España, donde los alquileres han subido un 48% de media desde la pandemia del coronavirus.

La experta tiene claro que "la única manera de pinchar esta burbuja es resistiendo", respondiendo además a todos esos caseros que afirman tener miedo a que los inquilinos no les paguen.

"Si temes que no te paguen es porque sabes que subiste demasiado el precio del alquiler", asegura Galán, que critica a aquellos que han puesto un precio imposible de pagar "hasta con 1.600 euros". Además, ha asegurado que los caseros han "convertido a toda una sociedad que no puede vivir".

Preocupación de los caseros por impagos

Tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en el año 2023, muchos propietarios han denunciado sentirse desprotegidos ante impagos y okupaciones por la legislación vigente, hasta el punto de haber quienes prefieren dejar sus viviendas vacías antes que arrendarlas.

Prácticamente la mitad de los caseros no duda a la hora de afirmar que el principal obstáculo a la hora de alquilar una de sus propiedades es la desconfianza que tienen hacia los inquilinos, pues temen que puedan ser declarados vulnerables y no poder echarlos si dejan de pagar.

Las preocupaciones de los propietarios crecen tanto ante posibles impagos, destrozos e incluso ocupaciones en su vivienda, y el hecho de no tener garantías sobre la recuperación de la misma. Todo ello provoca un efecto y es que desincentiva la puesta en alquiler de inmuebles.

Según el informe Experiencia en alquiler 2025 realizado por el portal especializado Fotocasa, la desconfianza hacia el inquilino es el principal impedimento para el arrendamiento. El año pasado, 4 de cada 10 propietarios reconocía que no alquilaba por desconfianza hacia sus inquilinos y ahora ha aumentado hasta llegar a ser afirmado casi por 5 de cada 10.

Esto supone un porcentaje de un 48%, lo que implica que prácticamente la mitad de los encuestados por la plataforma inmobiliaria tienen muchas dudas de alquilar sus propiedades, por lo que pueda suceder con los inquilinos.

La creciente desconfianza se relaciona de manera directa con la falta de seguridad jurídica y la percepción de que existe una gran falta de protección ante las situaciones más delicadas. Muchos caseros creen que, una vez que se alquila la vivienda, pierden capacidad de actuación frente a incumplimientos o imprevistos.

En menor medida, hay otros obstáculos con los que tienen que lidiar los propietarios para alquilar sus viviendas, y principalmente tienen que ver con la falta de tiempo para enseñar la misma o la recepción de numerosas ofertas.

La rentabilidad, motivo clave para alquilar

En el lado contrario, nos encontramos con la principal motivación de los propietarios de viviendas para ponerlas en alquiler y no proceder directamente a su venta, y esta tiene que ver con razones económicas.

Y es que el arrendamiento supone disfrutar de una fuente de ingresos constante, pero también destaca la rentabilidad. Tras estos motivos se encuentra otra razón y es que hay quienes prefieren que su inmueble esté habitado.

En cuanto a los principales motivos personales, el primero a la hora de alquilar un inmueble es la rentabilidad que ofrece, y que en la actualidad no se puede encontrar en otros productos financieros.

Esto es sobre todo importante en los casos en los que es una fuente de ingresos que les ayuda a financiar el pago de la hipoteca. Igualmente, hay quienes la alquilan para mejorar o reformar su vivienda actual, porque la recibieron como herencia, por una necesidad económica urgente o porque la familia ha crecido.

Los inquilinos pueden seguir sin pagar

La Ley de Vivienda permite la aplicación de una prórroga extraordinaria para aquellos contratos de arrendamiento de inquilinos que acrediten una situación de vulnerabilidad social o económica, lo que hace que se puedan quedar en el piso sin pagar por ello.

Los caseros aseguran que esta condición puede ser muy negativa para ellos a la hora de tener que enfrentarse a casos de posibles impagos o si tienen otros problemas legales con sus inquilinos.

De esta manera, existen diferentes supuestos en los que una persona que vive de alquiler en un inmueble, podrá quedarse residiendo en ella sin pagar su cuota mensual, como sucederá en el caso de que sea despedido de su puesto de trabajo o demuestren carecer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Igualmente, podrá tener el reconocimiento como vulnerable en los casos en los que acredite que tiene una renta limitada, es decir, cuando los ingresos del hogar no superen por tres el IPREM, existiendo siempre un intento de mediación previa con el propietario antes de recurrir a la vía judicial para resolver el caso.