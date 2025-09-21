Carmen Maura (80 años): "Mi segundo marido me dejó con una deuda más de dos millones y medio de euros"

El pasado 15 de septiembre, Carmen Maura cumplió 80 años. La primera chica Almodóvar, que cuenta con más de cien películas a sus espaldas, es una de las actrices más reconocidas del cine español y la primera mujer en recibir el Goya de Honor.

Su historia comienza en 1969, cuando recibe su primer papel importante en el teatro. Esta oportunidad fue la que marcó un antes y un después en su carrera artística; sin embargo, según relata en su documental ¡Ay Carmen!, también estuvo ligada a los peores momentos de su vida.

¡Ay Carmen! Es un recorrido por la vida y la obra de Carmen Maura. En él, la actriz madrileña pudo hablar, por primera vez, de todo aquello que se puso en su contra para convertirse en la actriz que hoy conocemos. En primer lugar, sus maridos.

La historia de Carmen Maura El primer marido de Carmen Maura y padre de sus dos hijos fue el abogado Francisco Forteza, miembro de una de las familias más pudientes de Baleares. A raíz de una increíble fascinación por parte de él, ambos contrajeron matrimonio en la iglesia de San Pedro Mártir, de los agustinos de Alcobendas.

Por entonces, Forteza iniciaba una carrera profesional brillante; sin embargo, parecía no querer lo mismo para su esposa y, según recoge RTVE, no le gustó nada la idea de que Carmen se metiera en la industria.

"Me decía todo tipo de cosas. 'Eres muy vieja para empezar ahora, no te pienso ayudar, acabarás loca'... Recuerdo frases terribles", confiesa en el documental. Y aunque para aquel entonces ella no accedió a los deseos de su marido, comenzaron los peores doce años de su vida.

Sin embargo, Maura tuvo con él dos hijos, María del Carmen y Pablo. La llegada del segundo rompió la relación y poco después, decidieron emprender caminos por separado, llegando a los tribunales al no ponerse de acuerdo en la custodia de ambos.

de sus dos hijos, "en parte gracias a sus vínculos con el ámbito judicial, pero también porque en ese momento la profesión de Maura no se consideró adecuada para la educación de sus hijos", recoge Divinity.

Eso no es todo, y es que el abogado se mudó a Canarias, lo cual impidió durante años que los pequeños y su madre pudieran tener relación cercana. La actriz, según relata, les veía cada vez que podía; sin embargo, a su hija no volvió a verla hasta que cumplió los 17 años.

Carmen Maura en una escena de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' / EL DESEO

"A mi hija la dejé de ver a los 13 y la volví a ver a los 17. Un día se presentó en el teatro y nos fuimos a cenar para que le explicase mi versión", reveló Carmen en una entrevista. Desde entonces, ese gesto le ha ayudado a tener una relación más cercana con ellos.

Sin embargo, Forteza no fue la única pareja que le hizo atravesar una época dura. Su segundo marido, Antonio Moreno Rubio, le dejó con dos millones y medio de euros de deuda, casas embargadas y el campo embargado.

"Después de 13 años, como le di poderes generales, un día me entero de que lo tenía todo hipotecado. En ese momento me dio un bajón y, al cabo del mes, me puse las pilas", confiesa.

La primera chica Almodóvar tuvo que hacer frente a todos estos gastos sola. "He estado cerca de 20 años pagando deudas", explica, "una persona normal hubiera desaparecido".

Sin embargo, Maura fue capaz de salir de este terrible episodio y, de hecho, en 2021 interpretó a Pepa Carranza en la serie Deudas de Atresplayer, donde su personaje tiene una deuda de 400.000 euros que debe pagar para salvar a su familia.

A pesar de que esta situación no es deseable para nadie, la actriz relata en el documental que le ayudó a ser mucho más cautelosa con los hombres.

"Me hubiera gustado tener mejor ojo para la selección de los hombres. Eso no lo he hecho nada bien. Uno me quitó los niños y el otro todo el dinero", aseguró.