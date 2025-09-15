María Aparicio, médica: "Llevo casi 20 horas trabajando sin descansar y ni las cotizo ni cuentan para mi jubilación"

En España, las cifras de médicos colegiados superan los 310.000 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una tasa que alcanzó un momento histórico el pasado 2024 superando el millón de profesionales sanitarios colegiados. Esta cifra incluye tanto a profesionales del sector público como del privado y sitúa a esta profesión como uno de los colectivos más numerosos.

Sin embargo, esto no ha implicado una mejora de las complicadas condiciones laborales a las que cada día tienen que enfrentarse la mayoría de estos trabajadores sobre todo en el sistema público. Un trabajo que actualmente para la gran mayoría implica jornadas obligatorias complementarias mal remuneradas y horarios incompatibles con la vida personal.

Un trabajo con un gran nivel de responsabilidad que actualmente implica esa realización de eternas jornadas complementarias obligatorias (por encima de la ordinaria), que más allá de estar mal remuneradas, no computan a efectos de jubilación o cotización. Esto es lo que denunciaba públicamente y hace unos meses la médica María Aparicio en su perfil de redes sociales @maria_apbl.

"Soy María R2 de oncología médica y estoy aquí haciendo guardias de urgencias. Son las 3:35 de la mañana y llevo desde las 8:00 de la mañana de ayer trabajando sin descansar con una hora para comer y una para cenar", comienza explicando.

"Muchas veces me preguntáis si yo al día siguiente de la guardia trabajo, yo salgo hoy a las 8:00 de la mañana, no trabajo ese día, pero al día siguiente vuelvo a trabajar. Y de hecho, tengo de las 8:00 de la mañana a 21:00 de la noche".

@maria_apbl ¿Preferís que os atienda un médico que lleva 22 horas trabajando o 2? Esta es la realidad de las guardias 🏥 ♬ sonido original - María

Un horario que a pesar de las horas extra y el cansancio, no se traduce en más horas cotizadas: "Estamos aquí los compañeros cansaditos ya de tantas horas de trabajo pero ya va quedando menos. Estas horas, ni me la pagan como horas extra ni como nocturnidad ni las cotizo, no cuentan para mi jubilación. Creo que hay que darle una vuelta a los derechos del trabajador en el área de sanidad", advierte.

"Yo hablo de mí como médico. Son muchas horas seguidas con una responsabilidad y no estás igual de fresco que estabas a las 9:00 de la mañana. Es malo para nosotros pero sobre todo para los pacientes que son nuestra prioridad", finaliza.

Qué exigen los médicos en España

Entre las principales reivindicaciones que actualmente plantean los médicos del sistema público en España, destaca la solicitud de una jornada laboral de 35 horas semanales, junto con la voluntariedad en las guardias, las cuales no deberían superar las 17 horas o extenderse a turnos de 24 horas seguidas

Otra de las demandas recurrentes es la de una retribución justa, especialmente en lo referente a las horas de guardia. Y es que, muchos profesionales piden que estas se paguen como horas extraordinarias y no por debajo de la tarifa de la jornada ordinaria. A ello se suma la solicitud de salarios que permitan ejercer exclusivamente en el sistema público y una equiparación retributiva entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales.

En materia de conciliación, los médicos reclaman también medidas efectivas que les permitan compatibilizar la vida laboral con la personal, incluyendo tiempos de descanso adecuados entre guardias y una mayor protección de la salud en el trabajo.

Mejoras sustanciales para el sistema sanitario español que muchos médicos no han dejado de reclamar en los últimos años y por la que perfiles como el de María Aparicio deciden alzar la voz a través de las redes sociales, con el fin de recordar algo esencial: que su labor merece reconocimiento, pero también descanso, estabilidad y dignidad.