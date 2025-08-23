Carmen Maura (79 años) rompe el silencio sobre su deuda millonaria: "Mi marido me quitó todo el dinero"

Carmen Maura nunca pensó convertirse en actriz. La madrileña, ganadora de cuatro premios Goya, imaginaba su futuro como el de todas las mujeres que crecieron en la España de los años 40: ser esposa, madre y ama de casa.

Sin embargo, y a diferencia de todas las demás, Maura decidió romper con lo establecido y probar suerte en el mundo de la interpretación. Una elección que, aunque le otorgó el reconocimiento que hoy la consagra como referente del cine español, también estuvo marcada por "los peores momentos de su vida".

La primera chica Almodóvar recuerda en el documental ¡Ay Carmen!, cómo la profesión que le dio todo también fue testigo de dos momentos clave en su vida: un primer marido que le arrebató la custodia de sus hijos y un segundo que le quitó todo su dinero.

Una custodia arrebatada y un dinero robado

¡Ay Carmen! es un recorrido por la vida y la obra de Carmen Maura. En él, la actriz madrileña pudo hablar, por primera vez, de todo aquello que se puso en su contra para convertirse en la actriz que hoy conocemos. En primer lugar, sus maridos.

Su primer marido y padre de sus dos hijos fue el abogado Francisco Forteza, miembro de una de las familias más pudientes de Baleares. A raíz de una increíble fascinación por parte de él, ambos contrajeron matrimonio en la iglesia de San Pedro Mártir, de los agustinos de Alcobendas.

Por entonces, Forteza iniciaba una carrera profesional brillante; sin embargo, parecía no querer lo mismo para su esposa y, según recoge RTVE, no le gustó nada la idea de que Carmen se metiera en la industria.

"Me decía todo tipo de cosas. 'Eres muy vieja para empezar ahora, no te pienso ayudar, acabarás loca'... Recuerdo frases terribles", confiesa en el documental. Y aunque para aquel entonces ella no accedió a los deseos de su marido, comenzaron los peores doce años de su vida.

Francisco Forteza le quitó la custodia de sus dos hijos, María del Carmen y Pablo. Con pocas ganas de luchar, la actriz les veía cada vez que podía, pero a su hija no volvió a verla hasta que cumplió los 17 años.

Sin embargo, Forteza no fue la única pareja que le hizo atravesar una época dura. Su segundo marido, Antonio Moreno Rubio, le dejó con dos millones y medio de euros de deuda, casas embargadas y el campo embargado.

"Después de 13 años, como le di poderes generales, un día me entero de que lo tenía todo hipotecado. En ese momento me dio un bajón y, al cabo del mes, me puse las pilas", confiesa.

La primera chica Almodóvar tuvo que hacer frente a todos estos gastos sola. "He estado cerca de 20 años pagando deudas", explica, "una persona normal hubiera desaparecido".

"Me hubiera gustado tener mejor ojo para la selección de los hombres. Eso no lo he hecho nada bien. Uno me quitó los niños y el otro todo el dinero", aseguró.

Sin embargo, estos dos episodios le hicieron ser mucho más cautelosa y preferir estar sola que mal acompañada.