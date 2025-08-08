Miriam (24 años) sobre su oficio siendo mecánica: "Las mujeres que vienen al taller prefieren que les atienda yo"

"Los prejuicios, sesgos y estereotipos educativos, familiares y sociales continúan empujándonos desde niñas a descartar esta profesión", confiesa Míriam Martínez (24 años) en una entrevista para el taller donde trabaja como mecánica, Feu Vert.

En España, apenas un 1% de los talleres cuentan con mujeres mecánicas. Su presencia total es de un 19,2%; sin embargo, la mayoría de ellas tiende a ocupar puestos administrativos y no las posiciones técnicas.

Es precisamente este motivo el que hace que muchas personas se sorprendan cuando ven a una mujer en un taller. Míriam vive esta experiencia todos los días, pero confiesa que "hay mucho trabajo", por un motivo: las conductoras prefieren que las atienda ella.

La experiencia de Míriam como mecánica

De acuerdo con el estudio #EllasConducen, presentado por Midas, casi el 15% de los españoles considera que el hecho de que la persona que revise su coche sea una mujer es un factor determinante a la hora de escoger un taller, e incluso el 6,4% afirma que es una razón para cambiar de centro.

Según Míriam Martínez, mecánica de Feu Vert, esto es debido a que es un "sector muy masculinizado". Durante toda la historia hemos visto únicamente a hombres en los talleres y, por ende, hemos asociado que únicamente ellos pueden hacer bien el oficio.

De acuerdo con el estudio citado, los principales motivos que frenan una mayor representatividad femenina en este sector son la creencia de que está menos capacitada (45,1%), el miedo a sentirse cuestionada (17,85%) y el techo de cristal (12,85%) que impide la igualdad de condiciones en un entorno masculino.

En este sentido, Míriam es la excepción que sigue sorprendiendo a muchos hombres que acuden al taller. "En 100 años, para los hombres, el mundo del automóvil evolucionó, pero no cambió porque siempre fue suyo. Las mujeres, sin embargo, hemos tenido que superar muchas barreras", explica.

Sin embargo, este sector no ha sido masculinizado únicamente en el oficio, sino que los propios clientes se puede afirmar que son, principalmente, hombres. Incluso cuando es una mujer quien necesita acudir.

"Son muchas las mujeres que continúan sin llevar el coche al taller delegando en los varones de su familia o en amigos", comenta Míriam, "aún se sienten un poco infravaloradas ante la figura del mecánico que, queramos o no, continúa representada en un hombre".

De acuerdo con Enrique Igarzábal, director del taller y creador del concepto Ask Betty, un taller para mujeres, "las conductoras tienden a pagar más en el taller que los hombres por desconocimiento de los trabajos".

No es solo el desconocimiento acerca de términos, sino el propio ambiente que se crea. "Son lugares inhóspitos", asegura el director.

Este caso lo ha vivido en su propia piel Miriam, quien confiesa que "a las conductoras les gusta ser atendidas por mujeres", lo cual demuestra que hay trabajo para el sector femenino en la industria automovilística.

"En los talleres faltan chicas por las muchas trabas que nos ponen para estudiar Automoción. Los prejuicios, sesgos y estereotipos educativos, familiares y sociales continúan empujándonos desde niñas a descartar esta profesión", confiesa.

Sin embargo, así como Martínez aceptó que esto era a lo que quería dedicarse, ella anima a todas las mujeres a romper los prejuicios y estudiar lo que realmente desean.