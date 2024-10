Qué es el superreconocimiento: la habilidad que solo posee un 2% de la población y para los expertos es un 'superpoder'

En el mundo existen millones de habilidades desconocidas. El cuerpo humano estándar realiza pequeños grandes milagros a diario de los que podemos presumir; sin embargo, hay quienes crecen con anomalías o son conscientes de lo que pueden hacer antes de tiempo y lo desarrollan para convertirlo en aptitudes realmente asombrosas.

Hay tantas habilidades que es posible que contemos con una de ellas sin ni siquiera saberlo. O que pensemos que no es algo de lo que podamos presumir, pero que al hacerlo nos demos cuenta de que no todo el mundo es capaz. El superreconocimiento es un 'don' de ese tipo: quienes lo tienen prácticamente no lo saben.

La mala memoria es algo de lo que la gran mayoría de las personas es consciente, porque tiende a perjudicarnos. Nos olvidamos de lo que hacemos o lo que debemos hacer. Sin embargo, cuando es al contrario y tenemos demasiada buena memoria, además de ser una gran ventaja, para los expertos es un 'superpoder'.

Qué es el superreconocimiento

Los seres humanos estamos programados para reconocer rostros. Gracias a ello recordamos quienes son nuestros amigos e, incluso, nuestros familiares. No solo eso, sino que gracias a esta habilidad somos capaces de reconocernos a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo.

En este punto hay quienes son peores que otros, confunden y se equivocan cuando ven a alguien que no conocen en absoluto y aunque les venga una leve imagen a la mente, solo son capaces de decir "me resulta familiar" o, en ocasiones, no llegan ni a ese punto.

Sin embargo, hay quienes son muy buenos. Que se acuerdan de las personas que hace años no ven y, al contrario, se sorprenden de que otros no lo hagan. Sin saberlo están demostrando una habilidad de la que solo puede presumir un mínimo porcentaje de la población: el superreconocimiento.

La palabra obtuvo fama cuando el investigador y psicólogo Dr. Josh P. Davis hizo su doctorado al respecto. Con el paso de los años, el profesor de psicología y la superreconocedora Kelly Desborough analizaron los orígenes de esta capacidad, así como el motivo por el que las personas no pueden entrenarse para desarrollarla.

Los superreconocedores son personas excepcionalmente buenas para reconocer rostros humanos. Si bien muchos pueden ser buenos o excelentes en reconocer a otros, el Dr. Davis tiene la hipótesis de que representan menos del 1% de la población.

Quienes cuentan con esta habilidad tienen una capacidad extraordinaria para reconocer rostros: pueden distinguir rostros que han visto solo brevemente entre una multitud y pueden reconocer conocidos de la infancia que no han visto en décadas.

Cómo es ser un superreconocedor

Según Physicology Today, los mejores superreconocedores describen su talento como una memoria fotográfica para los rostros. Solo necesitan el más breve vistazo para memorizar una cara, y almacenan esa información durante meses, años o incluso el resto de sus vidas.

En una entrevista, el investigador Dr. Davis sugirió que las personas superreconocedoras cuentan con cuatro criterios principales: memoria facial a corto plazo, memoria de rostros a largo plazo, coincidencia simultánea (la habilidad de los policías para reconocer a los delincuentes en una infinidad de imágenes) y detectar rostros en una multitud.

Captura del test del Dr. Davis.

Añadido a ello, entre sus capacidades también está el poder coincidir imágenes de la misma cara entre sí, incluso si se ven diferentes debido a la edad, el vello facial o el ángulo de la cámara. Además, también pueden llegar a ser capaces de hacer coincidir una cara con un nombre o identidad.

Y, tal y como explica el profesor, es una habilidad que no se puede entrenar, sino que es posible que en gran medida venga de genética o nazcamos con ella. Con algunas pruebas que realizaron, los hijos de los superreconocedores tendían a obtener puntuaciones más altas que los que no lo eran.

Esta habilidad va un paso más allá y es que son capaces de distinguir a gemelos idénticos, ya que ven sus caras completamente diferentes. Para los superreconocedores, las diferencias "son muy obvias".

Al ser una habilidad muy difícil de determinar, el propio investigador realizó un test online para saber si alguien podía estar dentro de ese porcentaje. De hecho, pocas personas son capaces de sacar una puntuación alta y, si lo hacen, es porque cuentan con el don.

El lado contrario del superreconocimiento

Mientras que hay personas excesivamente buenas para conocer a otras, tal y como hemos comentado, hay quienes simplemente son incapaces de hacerlo. Y aunque en un primer momento parezca una simple inhabilidad o torpeza, lo cierto es que cuando se da en extremo podemos estar hablando de prosopagnosia.

La prosopagnosia consiste en un trastorno neurológico que impide a las personas que lo sufren reconocer los rostros de otras personas. Según los expertos, los pacientes saben que están viendo una cara; sin embargo, pierde la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación.

En ese punto de desesperación, quienes sufren la enfermedad hacen reconocimientos deductivos. Comienzan a deducir el tono de voz, el color de pelo, las gafas, la ropa… hasta creer que conocen a la otra persona, aunque en ocasiones no es así y pueden no caer.

De hecho, es una patología que sufre el actor Brad Pitt y que confesó públicamente en el año 2013. Fue durante una entrevista para la revista Esquire, cuando econoció este peculiar problema de salud y las duras situaciones sociales a las que se ve sometido por culpa de ello en las que, incluso, hay personas que "le odian" porque "creen que les está faltando al respeto".