Los 'tips' para elegir tu nueva casa, según la experta Marisol Jambrina

Ya lo has decidido. Es el momento de continuar con tu vida en otro lugar. Quizá el motivo sea laboral, quizá la familia haya aumentado y necesitéis más espacio o quizá, simplemente, te apetezca cambiar de casa.

Ahora llegan decenas de preguntas a invadir tu cabeza: "¿Qué busco? ¿Qué necesito? ¿Qué me puedo permitir? ¿Dónde me mudo? ¿Qué no puedo pasar por alto? ¿Cómo empiezo a buscar?"

Y es que encontrar una casa que se adapte a ti no es nada fácil, especialmente si no sabes qué preguntas tienes que hacerte y en qué debes fijarte.

Para ayudarte en esta ardua tarea hemos contactado con la experta Marisol Jambrina, consultora inmobiliaria externa Engel & Völkers Madrid. La profesional nos da los 'tips' que necesitas para elegir tu nueva casa.

'Tips' para elegir casa nueva

Estos son los aspectos que debes tener en cuenta, según la experta Marisol Jambrina, a la hora de elegir una nueva casa:

Contar con un buen consultor inmobiliario. Contar con el asesoramiento de un profesional le ayudará a invertir mejor su dinero y obtener la mejor oferta en base a sus necesidades y expectativas.

Ubicación, ¿dónde voy a vivir? La ubicación de la casa es probablemente uno de los factores más importantes. Se debe considerar si la casa se encuentra en un área segura, si está cerca de las escuelas, tiendas, transporte público y otros servicios que pueda necesitar.

El tamaño del nuevo hogar. El tamaño de la casa es otro factor fundamental. Se debe considerar cuántas personas vivirán en la casa y si necesitará espacio adicional para invitados, oficina en casa, etc.

Presupuesto, ¿cuánto puedo y quiero gastar? El precio de la casa es otro factor crucial. Debe establecer un presupuesto realista y asegurarse de que la casa que deseada se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto.

Condiciones de la casa. Al inspeccionar la vivienda, debe buscar signos de daños estructurales, problemas de plomería, instalaciones eléctricas y otros problemas importantes.

Orientación y luz natural. La orientación de la casa puede tener un impacto en la cantidad de luz natural que recibe. Esto puede afectar la temperatura de la casa y la cantidad de energía que se utiliza para calentar o enfriar la vivienda.

Diseño y estilo, ¿encaja conmigo? El diseño y estilo de la casa son factores fundamentales. Debe considerar si el diseño se ajusta a su estilo de vida y preferencias personales.

El jardín y el espacio exterior. Si disfruta pasando tiempo al aire libre, el espacio exterior puede ser un factor clave en su decisión de compra.

Vecindario y comunidad. Debe considerar el vecindario y la comunidad en la que se encuentra la casa. ¿Es tranquilo? ¿Encaja con lo que busco y con mi estilo de vida?

Potencial de reventa. Incluso si no está pensando en vender la casa en el corto plazo, es importante considerar el potencial de la revalorización de la propiedad.

