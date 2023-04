Los cinco alimentos afrodisíacos más efectivos para las mujeres

Una buena alimentación es fundamental para tener una vida equilibrada en todos los ámbitos. Igual que existen alimentos para perder peso, para desarrollar músculo o incluso para aumentar tu felicidad, también los hay que mejoran tu actividad sexual.

[Los 9 alimentos afrodisíacos para la mujer: algunos muy sorprendentes].

Estos alimentos son los llamados afrodisíacos, que aumentan la libido, la energía y promueven la excitación. Hay muchos mitos en torno a ellos, pero la realidad es que tienen varios beneficios para la salud:

Mejoran la circulación sanguínea

Mejoran la fertilidad

Proporcionan antioxidantes

Mejoran la salud cardiovascular

Alimentos afrodísiacos iSTOCK

Desde magasIN hemos seleccionado los cinco alimentos afrodisiacos más útiles y fáciles de encontrar para mejorar ese aspecto íntimo de tu vida en pareja.

Chocolate

Las semillas de cacao contienen fenilalanina y teobromina, sustancias que ayudan a combatir la fatiga, mejoran la circulación sanguínea y la ventilación pulmonar. Por si fuera poco, también estimulan la secreción de serotonina, convirtiéndose en un poderoso afrodisiaco que mejora el rendimiento sexual.

Chocolate iStock

Todo esto se debe a la mezcla del triptófano con la arginina, un aminoácido que produce un efecto potenciador en las mujeres, aumentando el óxido nítrico, provocando que el apetito sexual se incremente.

Canela

Esta especia estimula el riesgo sanguíneo de la zona abdominal. Al facilitar el flujo en esta zona, genera calor en el interior del cuerpo porque estimula el apetito sexual. Además, tiene varias propiedades medicinales. ¿Lo mejor? Puedes ingerirla, ya sea en postres u otras comidas, pero también sirve si la aplicas en la piel. Dos en uno.

Sus efectos no son inmediatos, pero tomar una cucharada pequeña al día puede ayudar.

[¿El jengibre ayuda a adelgazar? Así puedes aprovechar sus beneficios para perder peso].

La canela tiene la propiedad de aumentar la libido, pero este no es su único uso. En algunas culturas orientales se usa tradicionalmente para prevenir el resfriado y es además un compuesto que se utiliza en el marco de la aromaterapia con fines relajantes.

Miel

La miel tiene un alto contenido de vitaminas B y C, así como ciertos minerales que estimulan la producción de hormonas sexuales. Es un mineral boro que ayuda a promover la utilización y metabolización de la hormona sexual femenina. Además, aumenta los niveles de la hormona responsable del deseo sexual.

Miel iSTOCK

Ostras

Son el alimento afrodisíaco por excelencia debido a su alto contenido en zinc, que favorece la liberación de las hormonas sexuales. También ayuda a mejorar la lubricación y aporta un gran aumento de energía, lo que garantiza luego un buen rendimiento a nivel sexual.

También ayudan a la fertilidad, ya que un plato de ostras te entrega en una sola ingesta vitaminas A, B, C Y D. En este sentido, tomando como referencia estudios científicos, la falta de vitamina D puede ser una de las causas de problemas de baja fertilidad. Al ingerir este alimento, además de aumentar la libido, también estamos supliendo esa carencia de vitamina D.

Fresas

Por último, no podíamos no incluir en el listado la fruta más afrodisiaca de todas: la fresa. Seguro que os viene a la cabeza la mítica escena de Pretty Woman en la que Julia Roberts come fresas con champán ante la mirada de un atento Richard Gere.

Fresas y champán iStock

Pues bien, la elección de la fruta no era casualidad, ya que las fresas estimulan las glándulas endocrinas y el sistema nervioso. Si además las juntamos con chocolate (otro alimento afrodisíaco), la combinación, además de estar buenísima, mejorará las relaciones sexuales casi seguro.

Sigue los temas que te interesan