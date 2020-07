Los 9 alimentos afrodisíacos para la mujer: algunos muy sorprendentes

La llegada del calor después de una primavera muy atípica por el encierro puede provocar una bajada de la libido en muchas mujeres. Sin embargo, hay algunos alimentos, los llamados afrodisíacos, que ayudan a recuperar las ganas de mantener relaciones.

Los expertos hablan de que estos alimentos afrodisíacos estimulan tanto psicológicamente por su forma y su textura (como puede ocurrir con el plátano o los higos) como físicamente, debido a la reacción biológica que producen en nuestro organismo y que, en muchos casos, permite aumentar la segregación de serotonina, la llamada hormona de la felicidad, o mejorar la actividad de los neurotransmisores.

La mayoría de estos alimentos se pueden utilizar todo el año pero, según una encuesta de Gleeden, la plataforma de encuentros extraconyugales, el verano es la época preferida por las parejas para este tipo de juegos, como han confesado en un 80% de los casos los participantes del sondeo.

1. Chocolate

No es un mito. En el caso del chocolate hay estudios que advierten de que la fenilalanina y la teobromina que contiene levanta el ánimo y mejora la circulación. Por lo que, al comerlo estimulamos directamente la secreción de serotonina, la hormona de la felicidad. La última investigación publicada por The Journal of Sexual Medicine, advierte de su eficacia para generar serotonina e incrementar la libido en las mujeres específicamente.

La feniletilamina provoca que se segregue también dopamina, oxiticina y norepinefrina, un buen cóctel para aumentar el deseo femenino.

2. Fresas

Es otro de los alimentos protagonistas de muchos juegos sexuales clásicos, lo que psicológicamente ya supone un activo para el cerebro. Además, fisiológicamente, son ricas en zinc, uno de los minerales que más ayudan a mantener el deseo sexual, y en vitamina C, uno de los mejores estimuladores de oxitocina y de las glándulas endocrinas. Es cierto que hay otras frutas que contienen más vitamina C, como las naranjas, y que provocan el mismo efecto físico, sin embargo, el color rojo es uno de los elementos que coloca a la fresa como el preferido entre los afrodisíacos para la mujer.

3. Nuez Moscada

En algunas culturas africanas hablan de esta especie como la auténtica "viagra femenina" y en la India se usa, directamente, como uno de los alimentos para despertar la libido femenina. Dentro de sus beneficios sexuales, permite estimular las células nerviosas, incrementa la circulación sanguínea y endulza el aliento lo que afecta directamente a la atracción.

4. Aguacate

Es una fruta que incrementa más el deseo sexual en el hombre que en la mujer aunque no se puede negar su capacidad para regular la producción de la hormona tiroidea gracias al potasio que contiene, ajustando la correcta producción de hormonas sexuales. En concreto, los expertos hablan de que es una buena fruta afrodisíaca para las mujeres que sufren de hipotiroidismo porque ayuda a regular la segregación de estas hormonas.

5. Ostras

Es otro de los alimentos que nuestro cerebro ya sabe que es afrodisíaco por lo que supone una doble estimulación, psicológica y física, nada más verlo sobre la mesa. La cantidad de zinc que contiene ayuda a la producción de estrógenos y su relación con determinados neurotransmisores favorece la segregación de hormonas sexuales.

6. Canela

El aroma de la canela ya es, de por sí, un estimulante natural. Si además añadimos que su consumo aumenta la temperatura del cuerpo y el riego sanguíneo, la combinación resulta perfecta para incrementar el deseo sexual especialmente en las mujeres.

7. Frutos secos

Los frutos secos son un alimento que puede tener mucho protagonismo en los juegos sexuales pero que también son muy ricos en zinc, magnesio y en arginina, un aminoácido que, según los últimos estudios, es un potenciador sexual. Los expertos aseguran que basta un puñado para notar el efecto sobre todo si son nueces, cacahuetes y almendras, el más valorado como alimento estimulante del deseo sexual. Y es que si esta variedad de fruto seco es perfecta para mejorar las erecciones en el hombre, su aroma ya es un potente estimulante en la mujer.

8. Sandía

Esta fruta tiene la suerte de contar con uno de los colores que, ya de por sí, ayudan a aumentar el deseo sexual: el rojo. Además, tiene una importante cantidad de citrulina que, está demostrado por varios estudios de la Universidad de Texas, ayuda a producir arginina, el aminoácido famoso que libera óxido nítrico y que a su vez facilita el aumento de los vasos sanguíneos, en una forma parecida a lo que hace otro tipo de sustancias sintéticas como la viagra (aunque los científicos advierten de que no se puede establecer a la sandía como sustituto natural de este medicamento).

9. Ajo

Nunca nos imaginaríamos que el ajo es un alimento afrodisíaco. Es famoso por sus capacidades antibióticas, entre otras, pero los expertos apuntan que, aunque su olor no es nada agradable, la alicina que contiene es una de las propiedades mágicas últimamente descubiertas que aumenta el flujo sanguíneo y la libido, sobre todo en las mujeres.