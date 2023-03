¿Por qué no se debe felicitar a alguien por haber perdido peso?

Hoy en día parece que una buena alimentación equivale a un determinado peso corporal o simplemente a la pérdida de peso. Hablamos de un tipo de mensajes nada saludables que constantemente se transmiten a través de redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram y a través de todo tipo de informaciones o foros de Internet, pero que también han llegado a normalizarse en nuestro día a día más allá del mundo virtual.

Y es que, quién no ha escuchado alguna vez como alguien ha felicitado a otra persona por la pérdida de peso con un "¡Cuánto has adelgazado!"o un "¡Qué bien se te ve… Has perdido peso!". Un constante bombardeo de informaciones que lo único que hacen es asociar de forma equivocada esa idea de buena alimentación o de la salud, con un determinado peso corporal y siempre con la bajada de kilos

Por todo ello, si cuando percibimos la bajada de peso en una persona la felicitamos por ello, no solo estaremos fomentando la delgadez y posiblemente acentuando futuros trastornos alimentarios u obsesiones por el peso corporal, sino que además estaremos valorando el peso corporal y la pérdida de kilos por encima de lo verdaderamente importante: los hábitos saludables que adopta cada persona.

[Dieta y ejercicio no es todo lo que necesitas para adelgazar]

El peso es solo una cifra

Es normal y saludable contar con cierto porcentaje graso en el cuerpo y es importante la distribución que cada persona tiene de ésta en su composición muscular, así como en la capacidad física, en si la alimentación es equilibrada y saludable o en el tipo de actividad física diaria que se realiza…

No hay que olvidarse de que el músculo también pesa y además es una parte fundamental en nuestra composición corporal. Razones principales por las que no tiene sentido asociar el término salud a un determinado peso corporal, ni tampoco asociar la idea de hacer las cosas bien con que nuestro peso disminuya o por el contrario, la idea de hacer las cosas mal con que nuestro peso aumente. Un concepto cada vez más extendido en la sociedad actual y que dista mucho de ser saludable.

Es importante no olvidar que todos somos diferentes y que precisamente por ello, cada resultado de peso es individual a cada persona y la bajada de este, no tiene por qué ir siempre ligada a la mejora. Lo que sí debería fomentarse es la integración de unos buenos hábitos alimenticios, así como la integración de ejercicio en la rutina diaria.

De hecho, la preocupación excesiva por ver que el peso aumenta en nuestra báscula, no sólo puede acabar derivando en un trastorno de alimentación, sino que además al centrar la atención solo en eso no se están teniendo en cuenta las oscilaciones naturales que ocurren en nuestro cuerpo y las necesidades nutricionales de este.

[Cómo adelgazar y nunca más recuperar el peso perdido (fácilmente)]

Si lo que de verdad se quiere conseguir es una mejora de los hábitos alimenticios y de una rutina de ejercicio, es vital tener paciencia y también a integrar ciertos cambios manteniéndolos en el tiempo para así lograr realmente una mejora en la salud.

Ayúdate de un nutricionista experto o de una rutina de ejercicio personalizada para asegurarte de que esos cambios son los que tu cuerpo necesita y sobre todo deja de centrar la atención en que la cifra de la báscula disminuya.

La importancia de fomentar la idea de salud

La nutricionista Integrativa Alba Martín del equipo de Catarsis Psicología recuerda además la importancia de fomentar siempre "la idea de salud" por encima la cifra de la báscula:"Debería fomentarse la idea de SALUD, con todo lo que ello engloba, que no es poco y no la idea de conseguir o no un peso ideal. Las personas tienen que ser conscientes de que un peso no representa nada, el peso oscila en función de si hemos o no descansado bien, si mis niveles de estrés están o no por las nubes, si estoy ovulando o no (en caso de mujeres en edad fértil) y un largo etcétera".

Perder el foco ha derivado en que "tristemente muchísimas personas han caído y caen en depresiones, serios problemas de salud, problemas digestivos, mal descanso, deficiencia de nutrientes, problemas de fertilidad, ausencia de regla…y todo por el impacto causado por este tipo de informaciones o comentarios", insiste.

"No hay enfermedades de personas gordas o delgadas y la forma de un cuerpo no representa ni determina la salud", añade. "El conocido 'efecto rebote' es la evidencia que manda nuestro cuerpo de ello, y es que la única manera de perder peso de manera saludable y sostenible en el tiempo es ampliando el foco en trabajar la gestión del estrés, mantener una vida activa, fomentar el descanso y tener una alimentación variada y completa", concluye la psicóloga.

Sigue los temas que te interesan