Elisa Blázquez, experta en nutrición, explica cómo "los suplementos ayudan a lidiar con el ritmo de vida"

El cansancio, la fatiga mental, la falta de descanso, la hinchazón, la mala digestión, el dolor de cabeza, el dolor muscular... hay una larga lista de síntomas generalizados en la sociedad que están íntimamente ligados al estilo de vida y al entorno en el que vivimos.

Acudis a la consulta de nutrición clínica por ellos. Las analíticas están bien, no hay un diagnóstico, solo malestar... Tenemos que plantear mejoras en la alimentación, la actividad física y la gestión de las emociones. Pero lo cierto es que vivimos en entornos poco favorables para nuestra salud, el estrés está altamente normalizado y la comida no es la misma que hace 50 años.

Hemos perdido la rotación de alimentos por estacionalidad en los productos frescos mermando su valor nutricional, el consumo de alimentos procesados y de aditivos alimentarios se ha multiplicado en los últimos años...

Los suplementos nutricionales pueden ayudarnos a evitar carencias y mejorar desequilibrios que estan mermando nuestra calidad de vida y favorecen la inflamación crónica.

Hay deficiencias nutricionales muy extendidas en la población. La mitad de los españoles tiene deficit de omega 3 y vitamina D, tenemos una microbiota intestinal muy debilitada condicionada por nuestros hábitos, hoy más que nunca tenemos que favorecer la eliminación de tóxicos en nuestro organismo.

La nutrición personalizada está enfocada en la mejora de todos estos desequiibrios en función de tu estilo de vida y entorno. Por supuesto, ningún paciente recibe un tratamiento de suplementacion sin un plan de alimentación completo, no tiene sentido suplementar si no empiezo cuidando mis hábitos. Pero, a veces, no podemos llegar solo con la dieta y necesitamos suplementar.

Por ejemplo, cuando tenemos un intestino que no hace bien sus funciones, vivimos hinchados y con mala tolerancia a muchos alimentos. Además de proponer una alimentación antiinflamatoria, tenemos que restaurar el equilibrio con suplementos, mejorar la permeabilidad intestinal, eliminar patógenos, dar probióticos específicos... todo este tratamiento se hace con complementos nutricionales.

Hay muchos suplementos en el mercado pero no todos valen por igual. Es fundamental que estén bien formulados, que tengan la máxima calidad y biodisponibilidad, que las dosis sean las adecuadas. Y hay que personalizar su toma, lo que toma mi vecina a mí me puede sentar mal o no servir para nada. Por eso es recomendable que la suplementación nutricional esté bien pautada por un nutricionista especializado.

La nutrición integrativa personalizada busca tu plan de vida ideal. Hay que poner hitos alcanzables para mejorar los hábitos de las personas y ser realistas con el mundo en el que vivimos. Y analizar la salud con una perspectiva más global. Si estoy cansado todo el día puedo tener déficits como la vitamina D, puedo estar teniendo un sueño poco reparador, puedo tener mucho estrés o un intestino que no esté absorbiendo bien. Para equilibrar todo ello, un plan organizado de alimentación y suplementos puede ayudarte.

