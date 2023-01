Marie Kondo está cansada de tenerlo todo tan ordenado (y no le preocupa): esta es la razón

Hace una década, Marie Kondo saltó al estrellato mundial de la noche a la mañana. Su método de ordenación —llamado KonMari— cambió por completo la vida de muchas personas. Fueron miles las que se aventuraron a sacar todo del armario, ordenarlo por categorías, y seleccionar sólo aquello que le despertara “alegría”.

Sin embargo, para la ‘reina del orden’, todo ha cambiado desde que dio a luz a su tercer hijo en 2021. La limpieza ha pasado a un segundo plano en la japonesa y su "alegría" ya no depende de si tiene la casa ordenada.

“Me he dado por vencida en eso [la limpieza y la ordenación], en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, señaló la japonesa en una entrevista al medio estadounidense The Washington Post. Aun así reconoce que: “Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento”.

Ahora, su estilo de vida se centra en una nueva "alegría", una centrada en el interior. Sus nuevos rituales consisten en cosas más reflexivas que un cajón lleno de camisas perfectamente dobladas y ordenadas. Su nuevo libro, El método kurashi: Cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal (Aguilar, 2023), presenta una nueva forma de vida.

Kurashi, que se traduce como “forma de vida” o la “forma ideal de pasar nuestro tiempo”, es el concepto por el cual Kondo busca que reflexionemos sobre la importancia que debemos dar a cada cosa en nuestra vida. “Creo que cuando valoramos conscientemente algo precioso, profundizamos nuestra relación con él”, explica la japonesa en su nueva obra. “Esto, a su vez, profundiza nuestros lazos con otras cosas en nuestras vidas, sacando lo mejor de ellos y de nosotros mismos”.

Nuevas "alegrías"

Además de sus hijos, entre sus nuevas "alegrías" están comprar pijamas de seda o algodón orgánico, beber té tres veces al día o un álbum de recortes que tiene organizado por colores. Según contó en la entrevista con el Post, junto con su marido —presidente de KonMari Media, la empresa que Kondo fundó—, tratan de planear cuidadosamente sus días para poder pasar tiempo con sus hijos, mientras atienden a su ajetreada agenda.

“Mi casa está ordenada, pero la forma en la que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida”, aseguró la japonesa al medio estadounidense. Por ello, anima a todos sus seguidores a crear su propio ritmo y sus propias rutinas. Todo en función de lo que les haga felices.

Eso sí, según contó al Post, se ha dado cuenta de que a medida que sus hijos crezcan, es probable que su forma de vida vuelva a cambiar. “Seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de estar liderando mi propio kurashi”, concluyó.

