¿Por qué las puntas abiertas hacen que el pelo crezca más despacio?

Hemos escuchado cientos de veces que hay que cortarse las puntas para que el pelo crezca más rápido y fuerte, pero ¿es esto verdad? ¿Cuánto influyen las puntas abiertas en el crecimiento capilar? Vamos a resolverlo.

[Desmintiendo mitos con una experta: “Lavarse el pelo una vez por semana es condenarlo a muerte”]

Ana Alcázar, estilista en TBC Hair, nos explica que el cabello crece una media de 1,5 centímetros al mes. Aunque a algunas personas les crece más y a otras menos.

Es importante tener en cuenta que el cabello crece por la raíz, no por la punta. Esto puede hacer que no entendamos, a priori, la relación entre cortar las puntas y el crecimiento capilar.

Alcázar nos explica que lo que sucede es que la punta del cabello se va partiendo al mismo tiempo que el pelo crece desde la raíz. Entonces tener las puntas abiertas no va a hacer que crezca menos, pero al partirse hará que no se verá largo nunca. "¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué no me crece el pelo más de la clavícula?"

Lo recomendable, según la estilista, es cortarlo cada dos meses, "sería lo ideal". Ahora bien, si se quiere dejar el pelo largo y saneado, se puede recurrir a tratamientos capilares que oxigenen la punta del cabello.

¿Por qué no me crece?

Ahora bien, existen varias causas adicionales que pueden explicar que no te crezca el cabello a pesar de tener las puntas saneadas.

Como ya contamos en magasIN, entre las razones se encuentran: el envejecimiento, una mala dieta, que conduce a deficiencias nutricionales que lo hacen más opaco y quebradizo, el estrés o incluso la genética.

[¿Por qué no me crece el pelo? Así puedes afrontarlo, según varios expertos]

Otro motivo podrían ser las afecciones inflamatorias, como la psoriasis, la dermatitis seborreica o las infecciones fúngicas; además de del uso de herramientas de peinado y aplicación de calor constante.

Tampoco deben subestimarse las horas de sueño. El momento en que las células se renuevan es por la noche.

Finalmente, elegir buenos cosméticos (champús, mascarillas, acondicionadores...) es clave, según los expertos, para evitar llegar a una dermatitis o un debilitamiento progresivo.

Acelera el crecimiento

Teniendo todo lo anterior en cuenta, ¿sabes que además existen trucos para acelerar el crecimiento de tu cabello y mejorar su salud sin necesidad de recurrir a químicos? Vamos a recordarlos:

[Trucos caseros para hacer que tu pelo crezca rápido]

Aceite de oliva virgen extra. Este oro líquido nutre, hidrata y favorece el crecimiento. Para aprovechar sus cualidades, aplícalo sobre el cabello seco una vez por semana y déjalo actuar 30 minutos.

Buen cepillado diario. Asegúrate de cepillarte el pelo con cuidado, despacio y varias veces al día, evitando los tirones y las prisas.

Mascarilla de huevo. Este alimento contiene biotina, que hace que tenga unas propiedades hidratantes y nutritivas que aceleran el crecimiento capital. Para aplicarla solo debes coger dos huevos, batirlos y aplícalo por todo el cabello, de la raíz a las puntas, espera 20 minutos y enjuaga con agua tibia.

Enjuaga con agua fría. Sella la cutícula, preserva el cabello y activa la circulación de la sangre en la cabeza, lo que favorece que el pelo pueda recibir los nutrientes y vitaminas que necesita.

Aguacate y aceite de coco. Ambos ingredientes tienen buenísimas cualidades para revitalizar el cabello. ¿Qué mejor que mezclarlo? Tritura un aguacate, añade tres cucharadas de aceite de coco, mezcla, aplica y espera treinta minutos. Finalmente, enjuaga con agua fría y lava con tu champú habitual.

