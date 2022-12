'Kurashi': las claves del nuevo método de Marie Kondo que pretende cambiar nuestras vidas

El nombre de Marie Kondo no solo ha calado en el mundo de la decoración. La denominada "gurú del orden" es la autora de un auténtico fenómeno, el método KonMari, que anima "a ordenar por categoría, no por ubicación, comenzando con la ropa, luego pasando a libros, papeles, komono (artículos varios) y, finalmente, artículos sentimentales" de manera a construir un espacio en armonía con nuestra mente.

El libro La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa, que explica el método y la experiencia vital de su autora, ha dado literalmente la vuelta al mundo. Marie Kondo vuelve este 2022 con un nuevo método, el llamado Kurashi, presentado en su obra Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, a la venta desde el pasado 15 de noviembre.

¿En qué consiste?

Kurashi se traduce como "forma de vida" o "la forma ideal de pasar nuestro tiempo" aunque abarca más de lo que da a entender.

El concepto de Kurashi lleva esto un paso más allá del KonMari: al ver el mundo a través de la lente de lo que más importa, comenzamos a vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. “Creo que cuando valoramos conscientemente algo precioso, profundizamos nuestra relación con él”, explica Marie Kondo en su obra. “Esto, a su vez, profundiza nuestros lazos con otras cosas en nuestras vidas, sacando lo mejor de ellos y de nosotros mismos”.

“¿Qué pasaría si cada decisión que tomaste, cada meta que estableciste y cada aspecto de tu vida estuviera guiado por lo que genera alegría?” La respuesta a esta pregunta es lo quiere decir Marie con Kurashi. Al abrazar nuestras brújulas internas, encontramos gratitud en la vida cotidiana y tomamos decisiones más significativas.

¿Cómo aplicarlo?

Según se puede apreciar en la obra de Marie Kondo, radica primero en la expansión de nuestra visión. Definir el Kurashi pasa por ir más allá de las fronteras físicas de nuestra casa y pensar en cómo podría ser nuestra vida ideal. Este método pretende, en este sentido, guiar el viaje hacia el orden pero también el planteamiento de día a día, el establecimiento de metas y la construcción de relaciones.

Aboga asimismo por no poner restricciones ni límites, una tendencia innata que a veces nos impide avanzar o crear la vida que deseamos. Es fundamental dejarse llevar por la intuición.

Recomienda también tomar el tiempo y olvidarse del "no me da la vida". En ocasiones, resulta que tenemos más tiempo de lo que pensamos, sin embargo, no siempre le sacamos todo el provecho. Lo dedicamos a tareas que no son tan importantes. De ahí la redefinición de prioridades: encontrar al Kurashi supone comprometerse a sacar tiempo para uno mismo.

Al igual que debes encontrar tiempo para lo que realmente te importa, recuerda la importancia de también crear el espacio que te corresponde. Toma tiempo para reflexionar en silencio, apreciar y agradecer la existencia y disposición de tu hogar. No dudes en pensar en cómo puedes convertirlo en un espacio más cómodo.

