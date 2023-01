'Síndrome lucky girl', la última tendencia en TikTok para conseguir tener éxito en la vida

La canción 'Lucky' de Britney Spears comenzaba diciendo: "Tiene tanta suerte, es una estrella" y ha dado nombre al último síndrome que es tendencia en la red social TikTok, una nueva forma de manifestar que la vida te sonríe.

[Cómo utilizar el refuerzo positivo para mejorar la conducta infantil]

Lo que se esconde detrás de este comportamiento es idea de que si crees firmemente en que las cosas en la vida saldrán como tú quieres, pasará. Es decir, que si pensamos en cosas positivas tendremos el poder de atraer que estas sucedan.

Una tendencia que podría tener su base en las afirmaciones positivas o en la programación neurolingüística, esta última como una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación.

La teoría de las afirmaciones positivas está relacionada con la profecía autocumplida del prestigioso sociólogo Merton (1975), que postulaba que al realizar una predicción (afirmación) es en sí misma la causa de que se haga realidad y, dicho de otro modo, "cuando definimos una situación como real, esa situación tiene efectos reales".

¿Se puede atraer a la suerte?

Las afirmaciones positivas son palabras motivadoras que nos repetimos a nosotros mismo y que permiten desafiar nuestra parte más negativa. De esta forma, conseguimos desterrar de nuestra mente los pensamientos negativos que acostumbran a invadirlas.

Consiste en repetirnos palabras o frases positivas que, cuando son practicadas de forma regular y mantenidas en el tiempo, pueden producir cambios en las formas de pensar, sentir y actuar de los practicantes.

Este "piensa positivo" no es nuevo en el campo de la psicología y de la ciencia. Existen numerosas investigaciones y publicaciones en torno a este pensamiento positivo como medio de mejorar nuestra vida, tal y como reogen en Mundo Psicólogos. Por ejemplo, la autora Louise Hay ha escrito en sus libros sobre su experiencia vital con difíciles vivencias personales que superó gracias al reforzamiento psicológico de sus creencias e ideas a través de las afirmaciones positivas.

Las afirmaciones positivas pueden conseguir motivarnos para lograr nuestros objetivos o mejorar algún aspecto de nuestra vida con la consigna de que para saber cómo atraer lo positivo es esencial intentar ver la vida con otros ojos. Esta forma de pensar nos ayudará a combatir patrones subconscientes de nuestro cerebro y, así, seremos capaces de reemplazarlos con otras narrativas mucho más adaptativas.

¿Qué dicen los estudios?

Existen diferentes opiniones acerca de los efectos positivos de este pensamiento, si bien es cierto que numerosos estudios experimentales muestran efectos en la actitud de la persona no se puede asegurar que se cambie el porvenir y, en concreto conviene ser cautelosos cuando se trata de enfermedades.

Hay investigaciones que han intentado demostrar una relación curativa entre ciertas enfermedades y las afirmaciones. Y, aunque han mostrado mejoras con algunos estados de ánimos y en enfermedades como regular los niveles de ansiedad, hay que ser muy prudentes a la hora de relacionar las afirmaciones con la curación de patologías graves.

Entre algunas de estas investigaciones en la que sí han conseguido resultados, está Self-Affirmations Provide a Broader Perspective on Self-Threat de los autores Critcher & Dunning (2015) que concluye que las autoafirmaciones positivas disminuyen el estrés que deteriora la salud y amplían las perspectivas de la persona, reduciendo el efecto de las emociones negativas (Deflecting the Trajectory and Changing the Narrative: How Self-Affirmation Affects Academic Performance and Motivation Under Identity Threat, Sherman, 2003).

Otros autores consideran que las afirmaciones pueden mejorar de forma positiva la salud, ayudando a incrementar la actividad física, reduciendo el sedentarismo, o mejorando la calidad del sueño (Meditation and Its Regulatory Role on Sleep, Nagendra et al., 2012). También en la reducción de hábitos perjudiciales como el fumar, o la ingesta de alcohol cambiando comportamientos dañinos (Developing and testing a self-affirmation manipulation, Napper, Harris, Epton, 2009), y adquiriendo conductas alimenticias más saludables.

['Hardballing': así es el fenómeno positivo que arrasa en el mundo de las relaciones amorosas]

Sigue los temas que te interesan