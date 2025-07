La economía no es un mundo de adultos con traje: es parte de la vida cotidiana

¿Qué es el dinero? es un libro de economía para niños que nace de una idea muy simple: darnos cuenta de que muchísima gente adulta no tiene conocimientos básicos sobre economía.

Y no porque no quiera aprender, sino porque, históricamente, este tema ha sido presentado de forma aburrida, complicada o simplemente lejana a nuestro día a día. A muchos no nos enseñaron casi nada sobre esto en el colegio, y cuando lo hicieron, fue con términos poco aplicables.

Pero lo cierto es que la economía está en todo lo que hacemos: desde entender cómo funciona una hipoteca hasta saber qué significa esa noticia sobre la subida de los tipos de interés que escuchamos en la tele. Nos guste o no, esta disciplina influye (y mucho) en nuestras vidas.

Hay un montón de gente que empieza a trabajar sin saber cómo se calcula una nómina, cómo funcionan los impuestos o por qué es importante ahorrar parte de lo que ganamos. Y si eso pasa con los adultos, ¿cómo no les va a costar a los niños?

Quizá en este punto estés pensando que la economía es un tema que suena tremendamente aburrido. Pero, ¿y si te dijera que podemos entender el dinero como si fuera una colección de cromos?, ¿o que podríamos explicar los impuestos con una merienda de fresas? ¿Te imaginas derribar la Torre Eiffel con solo un dedo?

Sí, puede sonar loco, pero son formas de contarlo que despiertan curiosidad y ¡funcionan! Porque si conseguimos que los más pequeños se pregunten sobre cromos, fresas o dedos mágicos, también lo harán por la Seguridad Social, los tipos de interés o el efecto del ahorro a largo plazo.

Este libro está pensado para niños a partir de nueve o 10 años, pero en realidad lo puede leer cualquiera. El lenguaje es claro, tiene ilustraciones, ejemplos y ejercicios prácticos. Porque hace unos años entendí que el problema no es que la gente no quiera aprender economía, sino que muchas veces no se entiende.

Por eso empecé a compartir contenido económico en redes sociales, saliéndome del molde tradicional. Porque no, un inversor no es solo ese señor con traje entrando en Wall Street. Tú también si abres un plan de pensiones o decides guardar un poquito de dinero cada mes en una cuenta remunerada.

Durante mucho tiempo la economía se ha asociado con algo serio, formal y, muchas veces, masculino. No sé si es porque quienes no encajaban en ese perfil eran apartados, o si simplemente éramos nosotros los que desconectábamos porque no nos sentíamos parte de ese mundo.

Pero lo cierto es que niños, mujeres, familias y muchísimas personas de a pie en general hemos crecido con la idea de que esto no era para nosotros.

La idea del libro empezó a tomar forma cuando estaba embarazada. Mientras crecía mi hija dentro de mí también iba creciendo esta necesidad de dejarle algo importante: una herramienta para entender el mundo desde pequeñita.

En muchos sentidos, este libro ha sido como otro bebé para mí. Escribirlo me sirvió también para pensar en todo eso que me gustaría enseñarle algún día: que la economía no es algo lejano ni reservado para unos pocos, sino una herramienta poderosa para tomar decisiones, para tener libertad y para construir el futuro que uno quiere.

En estos últimos años, mi objetivo ha sido romper esos moldes que rodean el ámbito económico. Mostrar que todos podemos (y necesitamos) entender de economía.

En mis redes sociales explico conceptos de forma muy sencilla, con ejemplos cotidianos, que nos ayudan a entender qué es la inflación, cómo nos afectan los tipos de interés o por qué conviene tener un colchón de ahorro.

Y si ya he conseguido que miles de adultos se interesen de verdad por la economía, ahora es el turno de que lo hagan también sus hijos.