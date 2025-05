Nuestras hijas e hijos necesitan una educación sexual abierta, respetuosa y fundamentada

Mi nombre es Miriam Al Adib Mendiri, soy ginecóloga, CEO de clínicas MiriamGine, madre de cuatro niñas y apasionada por la divulgación y la educación sexual. Este libro nació de mi compromiso por responder a las dudas de jóvenes y sus familias, que muchas veces no saben cómo abordar este tema ni en casa ni en las escuelas.

Cuando decidí escribir Todo lo que tienes que saber sobre sexualidad y otras cosas que no te cuentan en clase (Molino, 2025), lo hice pensando en todas aquellas personas que, como yo, consideran la educación sexual como una pieza clave en la vida de niñas, niños y adolescentes.

Como madre, soy plenamente consciente de los desafíos a los que se enfrenta esta nueva generación, sobre todo en un mundo influido por la constante exposición a las pantallas.

La sexualidad es un tema rodeado de tabúes. A lo largo de mi carrera, he constatado cómo esta falta de educación genera miedos, prejuicios y, en muchos casos, problemas que podrían haberse evitado.

Además, el impacto del mal uso de las pantallas en los jóvenes se ha vuelto cada vez más preocupante: desde la banalización del sexo hasta la normalización de actitudes perjudiciales en las relaciones interpersonales.

Este libro es mi manera de ofrecer claridad, empatía y herramientas prácticas para que jóvenes y adultos puedan abordar la educación sexual y digital de forma abierta, respetuosa y fundamentada. Es una guía concebida para responder a esas preguntas que todos, en algún momento, hemos tenido, pero que tal vez no nos hemos atrevido a formular.

En él, abordo temas como los mitos y realidades sobre la sexualidad, el respeto por nuestro cuerpo y el de los demás, la importancia de una comunicación sana y honesta, y la construcción de relaciones basadas en el consentimiento y la empatía.

Todo ello desde un lenguaje accesible, directo y respetuoso hacia las diversas realidades sexuales. Además, dedico especial atención al impacto de las pantallas, que a menudo ofrecen una visión distorsionada del sexo y fomentan nuevas vulnerabilidades que nunca antes habíamos visto.

Además de mi trabajo como ginecóloga y divulgadora, tuve el privilegio de ser parte del grupo de 50 expertos convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia para elaborar un informe sobre la protección de los menores en entornos digitales.

La experiencia que viví me permitió profundizar en los riesgos a los que están expuestos los jóvenes: desde contenidos inapropiados hasta la sobreestimulación digital, ambos factores con un fuerte impacto en su desarrollo emocional, relacional y mental.

Este trabajo me confirmó, una vez más, la necesidad urgente de educar no solo en sexualidad, sino también en el uso responsable y crítico de las tecnologías. Desde mi experiencia como ginecóloga, he visto en consulta a muchas mujeres enfrentarse a problemas de salud sexual que, en muchos casos, comenzaron durante su adolescencia.

Una educación sexual adecuada podría haber prevenido ciertas disfunciones y, de haberse presentado, estas mujeres habrían buscado ayuda profesional sin la carga de culpa, vergüenza o miedo.

Esto reafirma mi convicción de que la educación sexual no solo es fundamental para el bienestar individual, sino que también influye profundamente en todos los aspectos de la vida.

El libro no es solo una guía; es una invitación a reflexionar, aprender y construir un mundo donde la sexualidad se viva con respeto, conocimiento y sin prejuicios. A todas las madres, padres, educadores y jóvenes que me leen: esta obra está hecha pensando en ustedes.

Espero que encuentren en sus páginas respuestas útiles e inspiradoras, y, sobre todo, el impulso para seguir aprendiendo y creciendo. El cambio comienza en nuestras manos y en nuestras familias.