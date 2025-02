Ana Brito y ‘El lado bueno de las cosas’: un libro para conservar el sentido del humor, aprender a desdramatizar y reírse de una misma

Decidí escribir un libro por dinero. Es broma... ¿O tal vez no? Nunca lo sabréis. Pero probablemente a la editorial, a mi agencia y a Soñar Despierto, la fundación a la que irán destinados todos los beneficios, les interesa que aclare esta información. Por lo que sea, es relevante.

Los que me ubican saben que soy Ana Brito, la de @elshowdebriten (en Instagram y TikTok) donde publico vídeos cómicos. Si no, también me pueden conocer por ser la otra del pódcast "Poco se habla!", en el que Xuso Jones cuenta chistes malos. Las cosas son como son, el famoso es él. La audiencia puede pensar que el libro está lleno de anécdotas cómicas, como mis vídeos e intervenciones. Error.

No obstante, cuando me propusieron la idea me apetecía contar lo que poca gente conoce de mí, más allá del personaje. Mi historia y cómo ella ha marcado quién soy. Cómo mis experiencias personales me han hecho ver que la felicidad como tal no existe, sino que se trabaja, se persigue y se crea. Porque es en esa búsqueda donde yo he encontrado el lado bueno de las cosas. Técnicas, herramientas y una filosofía de vida que me ayudan a ser más optimista, productiva y perseverante.

En primer lugar, hablo del autoconocimiento: invito al lector a diferenciar entre lo que somos y lo que creemos que somos. Hablo de las creencias limitantes que todos tenemos y cómo podemos modificarlas al cambiar nuestro enfoque de lo negativo a lo positivo. También animo a apostar por nuestros dones, porque cada uno de nosotros es único; y de la importancia de encontrar nuestro propósito.

Cuento la manera en la que yo materialicé mi sueño, toda mi trayectoria profesional para ahora tener @elshowdebriten y cómo influyó la importancia de crear un plan de acción, estableciendo prioridades y repasando algunos trucos de productividad que utilizo en mi día a día. Además, hago hincapié en la importancia de ver los errores como parte del aprendizaje, porque fracasar es aprender.

'El lado bueno de las cosas' de Ana Brito. Cedida

Reconociendo que soy una inconformista por naturaleza, te cuento qué hago para encontrar el equilibrio entre el conformismo puntual y la ambición, con planes realistas y objetivos alcanzables. Destaco la frase: "No sé cómo, no sé cuándo, pero va a pasar", un mantra que me repito constantemente. Por supuesto, hablo también de dos de mis grandes prácticas: la carta al universo y la visualización mediante Vision Boards o paneles de sueños. Para entender estos dos conceptos hay que comprar el libro… o meterse en Google.

Incido también en la necesidad, el agradecimiento, la buena actitud, el humor, el optimismo, la confianza en uno mismo y el hecho de ver el vaso medio lleno. Y por último, pero no por ello menos importante, de la necesidad de saber cómo sortear las piedras en el camino, aprender a poner límites, la autogestión y la necesidad de salir de la zona de confort como clave para encontrar oportunidades.

Cuento lo que yo utilizo, lo que yo hago, lo que a mí me sirve para llegar a ser mi mejor versión. Espero que este libro transmita que, aunque no elegimos dónde nacemos ni bajo qué circunstancias, sí podemos escoger a dónde queremos llegar y, sobre todo, con qué actitud hacerlo. En resumen, hablo de cómo y por qué yo abrazo los retos, los convierto en regalos y busco el lado bueno de las cosas, esperando que los lectores se sumen a esta práctica, porque quizás en esta búsqueda encuentren su felicidad.

Está feo que yo lo haga, pero recomiendo El lado bueno de las cosas por tres principales razones. Primero, porque me ha costado muchísimo escribirlo (así que aunque sea por pena, ¡cómpralo!). En segundo lugar, y por supuesto mucho más importante, porque es solidario y los beneficios irán destinados a la Fundación Soñar Despierto, y no podemos dejar que esos jóvenes adultos que han estado bajo tutela del Estado se queden perdidos sin la posibilidad de continuar sus estudios.

En este libro, entre otras cosas, hablo de cómo yo he cumplido y continúo cumpliendo mis sueños, por lo que nada me hace más feliz que ayudar a otros a hacer lo mismo. Por último, te lo recomiendo también porque espero que leyéndolo puedas reflexionar sobre quién eres y qué quieres hacer con tu vida realmente; que te des cuenta de que el tiempo es lo único que no podemos comprar y que tenemos la capacidad de ser quienes queramos ser.

Y si lo compras y no te gusta… miénteme.

Abrazo, Briten.

P.D. Nos vemos en @elshowdebriten