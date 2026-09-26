Los expertos coinciden: "A partir de los 50, para maquillar unas cejas poco pobladas, no uses lápiz, mejor sombras para un rostro más joven y natural"

Las cejas tienen un papel mucho más importante de lo que parece en la armonía del rostro. Su forma, densidad y definición pueden suavizar las facciones, abrir la mirada y conseguir que la expresión se vea mucho más fresca.

Cuando están bien trabajadas y mantienen un aspecto natural, también pueden aportar un efecto rejuvenecedor muy favorecedor. De ahí que en los últimos años hayan ganado tanto protagonismo tratamientos como la micropigmentación y otras técnicas destinadas a redefinirlas.

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a procedimientos más complejos para conseguir unas cejas bonitas y equilibradas. En redes sociales se ha popularizado un truco de maquillaje muy sencillo que permite mejorar su forma en pocos minutos y sin necesidad de dibujar cada pelo de manera individual.

Para ponerlo en práctica solo hacen falta tres elementos básicos: una sombra de ojos oscura, un poco de agua micelar y un bastoncillo de algodón. Con ellos se puede perfilar, rellenar y corregir pequeños huecos de una forma rápida y bastante precisa.

La clave está en conseguir definición sin perder naturalidad, evitando trazos demasiado marcados que puedan endurecer las facciones. Precisamente por eso, este método ha conquistado a muchas amantes del maquillaje: es fácil, económico y permite conseguir unas cejas más pulidas con muy poco esfuerzo.

Cejas impecables

Para una mirada más enmarcada, luminosa y favorecedora, sin necesidad de pasar demasiado tiempo frente al espejo con lápices, plantillas imposibles de usar o técnicas de tatuado mucho más invasivas, este truco de belleza está al alcance de cualquiera. Incluso si no tienes experiencia maquillándote las cejas.

"Se trata de uno de los mejores trucos de maquillaje que he visto", afirma la experta en maquillaje, que ha compartido su paso a paso para lograr unas cejas perfectas en cuestión de segundos.

El método parte de una idea sencilla, pero muy eficaz, la de maquillar primero con sombra de ojos sin preocuparse por la forma y luego limpiar lo que sobra para perfilar la ceja con precisión quirúrgica, pero sin esfuerzo.

Escoge una sombra de ojos adecuada : tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor.

: tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor. Aplica la sombra sin miedo : "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa.

: "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa. Limpia con agua micelar : “A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas.

: “A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas. Difumina para un efecto más natural: "Si notas que ha quedado muy marcada en ciertas zonas, tan solo tienes que cepillarla un poquito para darle un aspecto más natural, con efecto difuminado", concluye.

El resultado es espectacular. Unas cejas definidas, pulidas y realzadas, sin parecer artificiales o excesivamente maquilladas. En otras palabras, unas cejas "de salón de belleza" hechas en casa en menos de un minuto.

Trucos extra

Para terminar el trabajo con mayor excelencia, usa bastoncillos con punta fina o en forma de flecha. Esto te dará más precisión a la hora de limpiar el contorno de la ceja.

Si tienes piel grasa , aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor.

, aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor. Para fijar el resultado todo el día, puedes pasar al final un gel transparente de cejas.

de cejas. Si tienes canas o "calvas", combina la técnica con un lápiz extrafino solo en esas zonas antes de aplicar la sombra.

Aunque el concepto de rellenar con sombra no es nuevo, la idea de aplicar sin precisión y luego limpiar con agua micelar para perfilar sí lo es, y ha supuesto un antes y un después para muchas personas que no se sentían cómodas maquillándose las cejas.

Es fácil, rápido y no tiene margen de error, porque siempre puedes corregir y empezar de nuevo sin arruinar el resto del maquillaje. Y si todavía dudas de su eficacia, pruébalo un día que no tengas prisa y compáralo con tu método habitual. Sabemos que te encantará.