Imagen de una modelo, con el nuevo lanzamiento de UKLASH. UKLASH

Ni extensiones ni 'lifting': el truco de los maquilladores para alargar las pestañas, elevarlas y abrir la mirada

Si solo pudiéramos elegir un producto de maquillaje para toda la vida, lo más probable es que todas eligiésemos la máscara de pestañas. Es uno de esos básicos que utilizamos casi a diario porque, en unas pocas pasadas, consigue definir la mirada y darle mayor intensidad.

Quizá por eso las pestañas han terminado convirtiéndose también en protagonistas de algunos de los tratamientos de belleza más populares. Las extensiones permiten ganar longitud y volumen de forma inmediata, mientras que el lifting trabaja la curvatura de la pestaña natural desde la raíz para conseguir un efecto más elevado durante varias semanas.

La novedad es que el efecto de unas pestañas elevadas y curvadas también puede conseguirse desde casa, sin pasar por el salón. Todo ese gesto cabe ahora en un pequeño bote: Lash Lift Gel de UKLASH, un gel híbrido entre maquillaje y tratamiento que peina, eleva y define las pestañas desde la primera aplicación.

Efecto 'lifting' en casa y en segundos

La idea detrás del Lash Lift Gel es sencilla: conseguir visualmente unas pestañas más levantadas sin someterlas a un tratamiento profesional. Todo ello, gracias a una fórmula que funciona como un híbrido entre tratamiento y primer de maquillaje, de manera que puede utilizarse solo o debajo de la máscara para potenciar el resultado.

Según un estudio clínico de cuatro semanas realizado con 29 participantes, el 82 % observó unas pestañas visiblemente más elevadas desde la primera aplicación y el 86 % aseguró que el efecto lifting se mantenía durante todo el día.

Lo interesante está en que no hace falta esperar para apreciar el cambio. Desde la primera pasada, las pestañas quedan peinadas, elevadas y ligeramente definidas, con una curvatura que se mantiene durante todo el día.

En mi caso, lo que más sorprende es precisamente ese efecto inmediato: basta con aplicar el producto para notar que las pestañas parecen más largas y que la mirada se abre, incluso antes de añadir cualquier otro producto.

De hecho, no siempre hace falta utilizar máscara después. El Lash Lift Gel está pensado para poder llevarse solo, especialmente cuando se busca ese acabado de maquillaje muy ligero en el que parece que no llevas prácticamente nada.

Su pigmento marrón aporta una definición sutil y hace que las pestañas se vean algo más marcadas, mientras que el gel ayuda a mantenerlas elevadas y curvadas. Una opción especialmente útil para aquellos días que necesitamos un toque extra, pero no nos apetece un maquillaje completo.

Lash Lift Gel de UKLASH. UKLASH

Además, la aplicación tiene el mismo misterio que el de una máscara de pestañas tradicional. Se trabaja desde la raíz hasta las puntas, peinando las pestañas hacia arriba para que queden separadas y elevadas.

Después solo hay que dejar que el producto se fije durante unos segundos; sin embargo, si queremos intensificar el resultado podemos aplicar o bien otra capa adicional o nuestra máscara de pestañas habitual.

El resultado del Lash Lift Gel se debe gracias a su fórmula, que incorpora hexapéptido-1, que ayuda a acondicionar las pestañas; vitamina E, con acción antioxidante y acondicionadora; y glicerina, que contribuye a mantener la hidratación y flexibilidad de la fibra.

A esto se suma el pigmento Caramel, responsable de ese ligero tono marrón que define la pestaña desde la primera aplicación y que puede intensificar progresivamente su apariencia con el uso.

El resultado no busca imitar exactamente un lifting profesional, sino que está pensado para utilizarse a diario y mantener durante el día ese aspecto elevado. De hecho, hay un detalle que conviene recordar: aunque tenga apariencia de tratamiento, sigue siendo un producto de uso diurno.

No está formulado para dormir con él, por lo que debe retirarse al final del día con un desmaquillante suave, como cualquier otro producto de maquillaje.

La máscara perfecta para combinar

Cuando el objetivo es ir un paso más allá, UKLASH propone combinar el gel con su Máscara Tubing, disponible en negro y marrón moka.

La segunda opción resulta especialmente interesante porque el tono marrón aporta una definición más cálida y natural que el negro, suavizando el contraste y consiguiendo un efecto más rejuvenecedor en la mirada.

Su particularidad está en el cepillo, diseñado en forma cónica y con una punta especialmente fina que permite llegar a las pestañas más pequeñas, incluso en las esquinas internas y externas del ojo.

Esto facilita trabajar las pestañas una a una y conseguir una definición más precisa, algo especialmente útil cuando se ha utilizado previamente el Lash Lift Gel para levantarlas.

La máscara, además, utiliza tecnología tubing, basada en polímeros que envuelven individualmente cada pestaña. El resultado es una pestaña definida y alargada, con una fórmula resistente a las manchas que, al mismo tiempo, puede retirarse con agua templada sin necesidad de frotar demasiado.

Está enriquecida con arginina y manteca de karité, dos ingredientes que completan la fórmula de tratamiento.

La combinación permite modular el resultado según el momento. El gel solo funciona para un maquillaje prácticamente imperceptible; junto a la máscara, la mirada gana definición y longitud.

Y si antes se ha trabajado bien la pestaña desde la raíz, el efecto de elevación queda mucho más evidente.

Y para más extra, su sérum que se vende cada 10 segundos

Si el Lash Lift Gel trabaja principalmente sobre el aspecto de la pestaña en el momento del maquillaje, el Eyelash Serum de UKLASH juega en otra liga: la del cuidado continuado.

La marca lo presenta como uno de sus productos más reconocidos y señala que actualmente vende una unidad cada diez segundos en todo el mundo.

Y es que toda esta popularidad parte, en realidad, de una idea muy sencilla: el ciclo natural de crecimiento, transición, reposo y caída del vello.

Tamara Preeze, directora de formación de UKLASH, explica que aproximadamente la mitad de las pestañas se encuentra en la fase telógena en un momento determinado, por lo que cierta caída forma parte de su renovación natural.

Por eso, mantener una rutina constante de cuidado puede ayudar a conservarlas en buenas condiciones durante las distintas fases de su ciclo.

Es precisamente ahí donde entra la fórmula del Eyelash Serum, la cual combina péptidos, vitamina B5 y extractos vegetales para cuidar las pestañas y mejorar progresivamente su aspecto.

Según los resultados comunicados por la marca, tras 25 días de uso pueden verse hasta un 85 % más largas y un 80 % más voluminosas. Entre sus activos se encuentran un análogo de prostaglandina, miristoil pentapéptido-17, vitamina B5, extracto de té verde y péptido de biotina.

La aplicación es sencilla y, esta vez, sí que está pensada para incorporarse a la rutina nocturna. Solo hay que hacer una pasada sobre la línea superior de las pestañas, como si se aplicara un eyeliner, y dejar que actúe.

Aquí está la diferencia fundamental entre ambos productos. El Lash Lift Gel ofrece un resultado cosmético inmediato: levanta, curva, peina y define la pestaña durante el día.

El sérum, en cambio, está planteado como un producto de tratamiento que se utiliza de forma constante para mejorar progresivamente el aspecto de las pestañas.

Juntos forman una rutina bastante sencilla: cuidar las pestañas por la noche y trabajar su forma durante el día. Y, cuando se quiere un acabado más intenso, añadir una máscara después del gel.

No hace falta convertir el maquillaje de ojos en un proceso de media hora para conseguir una mirada más abierta; buena parte del efecto está en cómo se peinan, se elevan y se definen las propias pestañas.