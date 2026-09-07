El nuevo labial que obsesiona a las expertas en belleza: 6 tonos intensos, máxima duración e hidratación

Hay labiales que forman parte de la historia del maquillaje y que, precisamente por eso, no necesitan demasiadas presentaciones.

Super Lustrous, una de las líneas más reconocibles de Revlon, suma ahora una nueva versión pensada para quienes buscan algo más que color: Super Lustrous Ultra Lipstick, una barra que combina pigmentación, tratamiento y una experiencia de aplicación mucho más confortable.

La propuesta parte de una idea sencilla, pero cada vez más buscada en el mundo de la belleza: conseguir unos labios intensos sin renunciar a la hidratación.

Para ello, Revlon ha desarrollado una fórmula ultra cremosa que pretende situarse a medio camino entre la intensidad de una barra de labios tradicional y el confort de un bálsamo.

El resultado es un labial pensado para acompañar durante todo el día, con una textura ligera y cremosa que se desliza sobre los labios y deja un acabado sofisticado.

Labios cuidados

Esta nueva versión del icónico labial, es una de esas fórmulas que buscan que maquillarse vuelva a ser un pequeño ritual de placer, en lugar de una cuestión de sacrificio entre color y comodidad.

Uno de los puntos diferenciales de Super Lustrous Ultra está precisamente en su fórmula. La nueva Moisture Wear Technology combina un sistema de polímeros con escualano y manteca de murumuru prensada en frío, ingredientes seleccionados para ayudar a acondicionar los labios y mejorar su sensación de confort con el uso.

A esta combinación se suma extracto de orquídea, pensado para aportar una sensación especialmente agradable y envolvente durante la aplicación.

Según los datos proporcionados por la firma, después de una semana de uso los labios se sienten hidratados, mientras que el 92% de las usuarias afirma sentirlos hidratados durante el uso.

El color, por supuesto, sigue siendo protagonista. La fórmula incorpora pigmentos de alto impacto junto a un polvo de difusión óptica que contribuye a crear un efecto ligeramente difuminado.

En España, la colección llega con seis tonalidades que permiten moverse desde los nude más discretos hasta los rojos y vinos con mayor presencia.

Además, Revlon destaca su resistencia a las manchas y una sensación ligera sobre los labios. El objetivo es conseguir un color intenso y uniforme que permanezca sin convertir la barra en una capa pesada o incómoda.

El labial perfecto

La selección comienza con Sunkissed (002), un beige tostado con matiz rosado que funciona como uno de esos tonos fáciles de incorporar al maquillaje diario.

Cashmere (003) apuesta por un nude de intensidad media, mientras que Rosewood (005) se mueve hacia un rosa apagado, elegante y discreto.

Para quienes prefieren un maquillaje con más carácter aparece Sedona (007), un vino cálido e intenso, similar al mítico Rum Raisin de Revlon. Heatwave (010) representa el clásico rojo intenso que transforma cualquier look con una sola pasada.

Cierra la colección Cosmos (013), un malva empolvado suave que aporta un toque de color sin resultar excesivo.

El packaging también cambia para acompañar esta nueva dimensión premium. El labial se presenta en un sofisticado envase dorado de acabado brillante, con destellos y una textura suave al tacto que lo convierte en un producto de coleccionista y por solo 13,95 euros.

Para conseguir una cobertura uniforme, la firma recomienda aplicar el labial directamente desde el centro de los labios hacia las comisuras. Si se busca mayor definición, puede combinarse con un perfilador de larga duración y, para añadir un punto extra de luz, aplicar un toque de gloss en el centro.