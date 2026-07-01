En verano todo se vuelve más ligero y lo único que pesa es el calor de los días que empujan a esa deseada siesta aderezada con la brisa de la playa o la montaña o, en su defecto, con el aire acondicionado, un privilegio nada desdeñable, en especial si hay que lidiar con el estío en la ciudad.

En esa apuesta sobre hacer que todo resulte más light también entra la fórmula perfecta de maquillaje. El exceso de producto es tolerable cuando el termómetro no asfixia, pero torna prescindible y se priorizan otras características como la luminosidad al llegar esta estación.

Sobre esto último es experto Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior Beauty, que responde a la pregunta acerca del secreto de una piel que emana luz. Si hubiera que resumir sus palabras en una, esa sería transparencia: "Cuando aplicas capa sobre capa de maquillaje es fácil perder ese efecto".

Precisamente, para evitar caer en eso que menciona, hay que encontrar buenos aliados. En estas circunstancias, los polvos compactos quedan relegados al invierno. ¿Su recomendación? Cambiarlos por un primer como Forever Skin Glow Veil de Dior y emplearlo a modo de retoque durante el día para refrescar el look.

Esta prebase ofrece 24 horas de hidratación, es concentrada en tratamiento floral y ácido hialurónico, una de las sustancias más deseadas en cosmética y en medicina estética en los últimos años. Entre sus funciones principales, la retención de agua, lo que se traduce en más volumen, flexibilidad e hidratación de los tejidos.

La modelo lleva camisa con flores superpuestas de Dior. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

Otra de las tendencias que trae de su mano el verano es el acabado glaseado, ese que es sello de Hailey Bieber y que hace suspirar a muchas chicas alrededor del mundo.

Un maquillador lo tiene claro: los trucos para conseguir una piel radiante y luminosa en verano sin parecer maquillada Cristina Sobrino

Tanto, que la tendencia no sólo se quedó en la piel, sino que ya en su momento saltó al terreno de la manicura e incluso al cabello. De hecho, una de las tendencias del pasado otoño fue bautizada como whisky glaze.

El efecto 'glow', uno de los mayores objetos de deseo del verano en clave 'beauty'. La modelo lleva blusa de Limited de El Corte Inglés y pendientes de perla de Aristocrazy. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

Con el fin de lograr este efecto en el cutis hay que dejar de lado las texturas pesadas y oleosas. "Podemos ver la tez a través del producto, es posible apreciar las facciones y la persona puede gesticular sin miedo a que el maquillaje se craquele", explica Junior Cedeño.

Lo que se busca con esta técnica es un acabado extremadamente hidratado y luminoso que recuerda, precisamente, al glaseado de un donut, de ahí su nombre.

En la foto, la modelo lleva top cruzado con lazada de Sandro y pulsera Jonc Kelly en oro rosa de Hermès. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

Otro de los elementos estrella en los últimos tiempos es, sin duda, el gloss. Tras pasar unos años en los que los labiales fijos lo eran todo, el brillo y la jugosidad vuelven a dominar este terreno, proporcionando también un resultado más natural y, si se desea, dosmilero.

Aquí entra en juego la baza de la sofisticación, ¿puede este producto ser elegante? Rotundamente sí. Para ello, el experto de Dior Beauty da una serie de consejos: "Me gusta extenderlo directamente sobre los labios y fundirlo con la yema del dedo, aprovechando el calor que desprenden las manos. Así fusionamos la parte hidratante del producto con la mucosa labial, al tiempo que retiramos el exceso".

La modelo luce pendientes y anillo de Bulgari. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

Por otra parte, una estética que trasciende las estaciones es, sin duda, la del efecto buena cara. La forma más rápida de conseguirlo con maquillaje es a base de colorete.

En las imágenes de la producción lo "hemos aplicado en las mejillas y en el tabique de la nariz Dior Backstage Rosy Glow en tono Cherry", explica Junior Cedeño. Esta tonalidad ha sido una de las grandes triunfadoras de los últimos meses.

'Blazer' de flores de Dior y pendientes de oro amarillo de Rabat. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

El experto detalla, además, que es "un color muy fresco y juvenil. Lo hemos empleado para dar esta sensación de espiritualidad y un punto virginal a la propuesta". En los labios, el maquillador ha concentrado el producto en el centro, dándole forma de corazón.

En esta visión más ligera de la belleza, que no menos contundente, se encuentra una alternativa al contouring que no vimos venir: el corrector.

'Slip dress' en satén de Ba&sh, pulsera de Bulgari y pendientes dorados de Federica Tosi. Maquillaje: Junior Cedeño; peluquería: Patrizio Niccolai. Silvia T. Retana

Junior Cedeño propone cambiar los clásicos polvos bronceadores por un corrector tres o cuatro tonos más oscuros que tu color de piel para "conseguir ese efecto de profundidad sin perder la transparencia del maquillaje. El contorno es perfecto para Instagram, pero obtener un efecto bronzed natural recomiendo esta técnica".

De izquierda a derecha: paleta de maquillaje iluminadora Dior Backstage Glow Face Palette en el tono Rose Gold; tinte de labios Dior Addict Lip Tint 761; base de maquillaje Dior Forever Skin Glow en el tono 2N; prebase Dior Forever Glow Veil; colorete Dior Backstage Rosy Glow Stick Rosewood. 'Collage' de Magas

Con estos sencillos consejos, lograr una piel ligera que resista el paso de las horas con buen aspecto es más que posible en verano, cuando las temperaturas suben y el estilo de vida cambia, la esencia tiene que seguir permaneciendo. Y eso también se encuentra en la imagen que se proyecta.