La máscara de pestañas más icónica se reinventa: el secreto de una mirada irresistible durante 12 horas

Conseguir unas pestañas con volumen extremo sin renunciar a la comodidad ni preocuparse por el sudor, la humedad o las lágrimas es una de las grandes demandas de las consumidoras.

Ahora, Clinique responde a esa necesidad con una nueva versión de su máscara más icónica para aportar volumen, que incorpora una fórmula waterproof capaz de resistir intacta durante todo el día.

La firma cosmética ha lanzado la nueva High Impact High-Fi Waterproof Mascara, una máscara de pestañas diseñada para quienes buscan un efecto de máxima intensidad desde la primera pasada.

El producto promete pestañas más densas, definidas y con un color negro ultrapotente, todo ello con una fórmula que combina rendimiento y cuidado.

La principal novedad es su resistencia al agua. Según la marca, la máscara soporta el sudor, la humedad e incluso las lágrimas sin emborronarse ni desprenderse, manteniendo el maquillaje intacto durante hasta 12 horas.

Máximo volumen

Las máscaras de pestañas han dejado de ser un simple producto de maquillaje para convertirse en uno de los básicos imprescindibles de cualquier neceser. Una mirada más abierta, pestañas más densas y un acabado definido pueden transformar por completo el rostro.

En este sentido, la nueva propuesta de Clinique busca destacar por su capacidad para aportar volumen de forma inmediata. Sus pigmentos ultraconcentrados ofrecen un color intenso y muy saturado que cubre las pestañas desde la raíz hasta las puntas.

La fórmula incorpora además fibras que contribuyen a crear un efecto de mayor grosor y densidad. Estas fibras, visibles incluso en el cepillo, ayudan a envolver cada pestaña para potenciar el volumen sin generar grumos.

A diferencia de otras máscaras de larga duración que pueden resultar pesadas o rígidas, esta apuesta por una textura ligera en gel que facilita la aplicación y permite construir capas sin apelmazar.

Cuida las pestañas

Cada vez son más las consumidoras que buscan productos de maquillaje que no solo embellezcan, sino que también aporten beneficios de tratamiento. Por eso, la nueva máscara incorpora una combinación de aceites de coco, argán y moringa.

Estos ingredientes ayudan a que las pestañas se sientan más suaves y resistentes, al tiempo que favorecen un aspecto más saludable. La marca destaca que esta mezcla nutritiva contribuye a minimizar la sensación de sequedad que pueden provocar algunas fórmulas waterproof tradicionales.

Otro de sus puntos fuertes es que ha sido desarrollada pensando en las personas con ojos sensibles. La máscara está testada oftalmológicamente, es apta para usuarios de lentes de contacto y ha sido sometida a pruebas de alergia.

Además, mantiene una de las señas de identidad de Clinique: está formulada sin fragancias, una característica especialmente valorada por quienes tienen los ojos delicados o una piel más reactiva.

Entre los resultados clínicamente probados que destaca la firma se encuentran su resistencia al agua, su duración de hasta 12 horas, la ausencia de manchas y su capacidad para mantenerse sin desprender partículas durante el uso.

El gran secreto

Más allá de la fórmula, el cepillo juega un papel fundamental en el resultado final de cualquier máscara de pestañas. En este caso, Clinique incorpora el denominado High-Def Wave Brush, un aplicador con cerdas onduladas diseñado para capturar incluso las pestañas más pequeñas.

Su estructura permite peinar, separar y cubrir cada pestaña de manera uniforme, evitando acumulaciones de producto. Además, cuenta con una punta de precisión que facilita el acceso a las pestañas más cortas y a las situadas en las esquinas externas e internas del ojo.

La aplicación es sencilla. La marca recomienda comenzar desde la raíz y deslizar el cepillo hacia arriba para conseguir volumen instantáneo. Posteriormente, puede utilizarse la punta para definir las zonas más difíciles y perfeccionar el acabado.

Para retirarla, basta con utilizar un desmaquillante adecuado para fórmulas waterproof. Durante el proceso es posible observar cómo se desprenden algunas de las fibras incorporadas en la fórmula, algo completamente normal según explica la firma.

Una vez lo pruebes comprenderás por qué toda tu vida has necesitado un producto así y no lo sabías. Una sola pasada de esta máscara será suficiente para mostrar tu mejor versión ¡y sin necesidad de retocarte durante horas!