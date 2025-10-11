Juandigoteo, peluquero: "Este es mi corte favorito a partir de los 50 porque rejuvenece y afina las facciones al instante"

Somos conscientes de que el pelo es capaz de transformar no solo tu estilo, sino también tu actitud. Y si alguien puede dar fe de ello, son los profesionales y estilistas como Juandiegoteo.

El hair designer y embajador de Redken, además de uno de los peluqueros más influyentes, sabe que esta temporada las melenas XL empiezan a ceder protagonismo a los estilos más cortos y potentes.

"El mixie es el corte del momento porque rejuvenece, afina las facciones y transmite una personalidad fresca y segura", asegura el experto.

Este se ha convertido en la nueva obsesión entre estilistas y celebrities, y no es de extrañar. Mitad pixie, mitad mullet, este híbrido entre lo atrevido y lo sofisticado se ha ganado su lugar en el podio de los cortes más favorecedores de 2025.

No solo porque estiliza el rostro y resta años de un plumazo, sino porque consigue ese difícil equilibrio entre lo moderno, lo cómodo y lo tremendamente femenino.

Qué es el corte 'mixie'

"El mixie nace de la unión de dos estilos icónicos: el pixie, corto y femenino, y el mullet, más desenfadado y rebelde", explica Juandiegoteo.

"El resultado es un corte dinámico, con la nuca corta y los mechones delanteros más largos, que enmarca el rostro y suaviza los rasgos. Es ideal para mujeres que buscan un aire renovado sin perder su esencia".

El secreto del éxito de este corte está en su capacidad de rejuvenecer las facciones. El experto detalla: "Cuando adaptamos los mechones al contorno del rostro, logramos un efecto lifting visual. Los pómulos se marcan, el cuello se estiliza y la mirada se abre".

Además, el volumen controlado en la parte superior y las capas más ligeras en los laterales aportan movimiento, frescura y ese toque chic francés que nunca pasa de moda. Un rotundo "sí, por favor" para quienes quieren decir adiós al peine redondo y al secador diario.

Un corte con historia

Inspirado en los años 70 y 90, el mixie recoge la esencia del corte garçon, ese look que rompió moldes por su aire andrógino y liberador, pero lo actualiza con un toque contemporáneo.

"El mixie es más vanguardista. Conserva la fuerza del garçon, pero introduce mechones estratégicos más largos para suavizar el conjunto. Es un equilibrio entre rebeldía y sofisticación", cuenta Juandiegoteo.

El resultado es un corte con carácter, pero increíblemente versátil. Puede ser elegante si se peina con raya lateral y un toque de brillo, o atrevido si se deja al natural, con textura y volumen desordenado.

"El mixie no necesita una gran producción. Es rápido, fresco y con cero esfuerzo, justo lo que buscan las mujeres de hoy", añade el estilista.

A quién favorece el 'mixie'

Uno de los motivos por los que el mixie está arrasando en los salones de belleza es su capacidad para adaptarse a casi cualquier tipo de rostro.

Rostros redondos o cuadrados : se benefician del alargamiento visual que crean los mechones frontales y laterales. El efecto es inmediato: la cara parece más estilizada y los rasgos, más equilibrados.

: se benefician del alargamiento visual que crean los mechones frontales y laterales. El efecto es inmediato: la cara parece más estilizada y los rasgos, más equilibrados. Rostros ovalados o alargados : pueden jugar con volúmenes y capas más marcadas en la coronilla para dar proporción y equilibrio.

: pueden jugar con volúmenes y capas más marcadas en la coronilla para dar proporción y equilibrio. Cabellos finos : ganan cuerpo y densidad gracias a las capas internas.

: ganan cuerpo y densidad gracias a las capas internas. Cabellos rizados u ondulados: lucen con una textura natural y desenfadada, sin necesidad de alisado.

"Lo importante es adaptar el largo y la textura al tipo de cabello y a la personalidad de cada mujer. No hay dos mixies iguales", insiste Juandiegoteo.

Y ese es otro de los grandes motivos de su éxito. No es un corte impuesto por las tendencias, sino un lienzo personalizable que se adapta a ti.

Cómo se lleva y se mantiene

Si hay algo que Juandiegoteo repite a sus clientas es que el mixie es "el corte más agradecido de la temporada".

No requiere peinados complicados ni visitas semanales a la peluquería. Basta un toque de producto texturizante o un poco de cera para definir mechones y conseguir ese efecto effortless tan de moda.

Entre las formas más virales de llevarlo destacan:

Con flequillo micro o desfilado, para un look más francés y rejuvenecedor.

Con mechones laterales suaves, que caen sobre las mejillas y afinan el rostro.

En versión “wet look”, perfecto para un toque de noche y elegancia minimalista.

Sin duda, es un corte que hablan de la mujer que los lleva. Mujeres decididas, que quieren marcar diferencia y proyectar una imagen segura sin dejar de ser naturales.